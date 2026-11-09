健康真相NO.739丨隔夜白开水不能喝，是真是假？

健康报 2026-11-09 09:07:16

只要保存得当，隔夜白开水是可以放心喝的，并非传言中那样会危害健康或致癌。

只要保存得当，隔夜白开水是可以放心喝的，并非传言中那样会危害健康或致癌。

白开水经过高温煮沸，水中的微生物已被杀灭。只要在冷却后及时加盖密封，放在阴凉、干净的环境中，放置一夜后水质依然稳定。

实验数据显示，白开水放置24小时后，亚硝酸盐含量仅有微量增加，仍然远低于国家生活饮用水安全标准，正常饮用不会对人体造成伤害。

如果水杯敞口放置，空气中的灰尘、细菌、蚊虫等可能落入水中，导致微生物滋生。如果放在高温、潮湿或不洁净的地方，水质更容易被污染。

建议将白开水倒入密封水杯，避免长时间敞口存放。当天烧开的水尽量当天喝完，既新鲜又卫生。只要做好密封和清洁，隔夜白开水完全可以正常饮用，不必过度担心。

多学一个知识点

——不同人群喝法不同

所有人都应主动喝水，少量多次，不要等到口渴才喝。水温以10摄氏度～40摄氏度为宜。判断自己饮水量够不够，看尿液颜色最直观——浅柠檬色是最佳状态，颜色偏深就说明该补水了。

健康成年人的适宜饮水量可参考《中国居民膳食指南(2022)》，在温和气候、低身体活动水平下，成年男性每天为1700毫升，女性为1500毫升。久坐者可按每1～2小时饮1杯水；运动量大、天热出汗多时要增加饮水量；大量排汗时可适当补点淡盐水；饭前不要一次性大量喝水，以免稀释胃液，影响消化。

老年人的口渴感可能迟钝一些，更应该主动喝水、勤喝水，每次喝约100毫升，应少量、多次喝水；避免一次性大量喝水给心脏和肾脏增添负担；总饮水量可参考成年人的1500毫升左右，不必刻意多喝；除了喝水，多吃新鲜水果和蔬菜也是补水的好途径。需要特别注意的是，有高血压、心脏病、肾病等慢性病的老年患者，每日饮水量需遵医嘱。

儿童青少年每日饮水量也可参考《中国居民膳食指南(2022)》。饭前饭后半小时内不宜大量喝水，以免影响进食。孩子玩起来经常忘记喝水，家长要定时提醒。注意，6个月以内的纯母乳喂养婴儿不需要额外喝水，喝母乳就够了。

来源：健康报

原标题：隔夜白开水不能喝……是真是假？

作者：华中科技大学同济医学院公共卫生学院教授 鲁青

本文转自：温州新闻网 66wz.com