央视新闻客户端 2026-11-09 09:52:33

“无需节食、不用运动”就能轻松躺瘦，甚至有人说，打一针能瘦十斤。当下，“减肥针”风头正盛，让很多有减重需求的人心动不已，就连很多体重在正常范围内的“爱美人士”也都跃跃欲试，靠打针真的能轻松减肥吗？

“无需节食、不用运动”就能轻松躺瘦，甚至有人说，打一针能瘦十斤。当下，“减肥针”风头正盛，让很多有减重需求的人心动不已，就连很多体重在正常范围内的“爱美人士”也都跃跃欲试，靠打针真的能轻松减肥吗？

“减肥针”减重原理是什么？适合哪些人群？

专家介绍，俗称的“网红减肥针”，指的是以GLP-1受体激动剂为代表的注射类减重药物。这类药物通过模拟人体肠道激素的作用，调节食欲、增强饱腹感，帮助患者控制体重、调节血糖。

在临床上，这类药物主要适用于两类人群：

·体重指数（BMI）≥28的成年肥胖患者；

·BMI≥24但同时合并了高血糖、高血脂、脂肪肝、睡眠呼吸暂停等体重相关并发症的超重患者。

但专家提醒，患者是否适用以及具体的用药剂量，还需由医生结合患者情况综合评估，切勿自行购买、盲目注射。

首都医科大学附属北京世纪坛医院减重与代谢外科主任医师 廉东波：我们应该在严格的医学条件下去进行评估。对于体重正常的人来讲，如果是自己私自滥用减肥针，就是无指征滥用处方药。

滥用网红“减肥针”或有哪些健康风险?

专家解释，对于体重正常的人群，身体的能量摄入与消耗通常处于相对平衡、稳定的状态。如果没有用药指征，却盲目使用减肥针，反而会打破原有的能量平衡，增加肌肉流失、营养不良等健康风险。

廉东波：体重正常的人没有多余的脂肪去掉，但是身体需要代谢，这样脂肪就会过度分解，形成很多的酮体，这样大量储存在血液当中，甚至会诱发饥饿性酮症酸中毒，表现为剧烈的呕吐、脱水、电解质紊乱，如果救治不及时，可能会出现严重的一个肝肾功能的损害，甚至危及生命。

减肥针配网红减肥法 “加码减肥”可行吗？

首都医科大学附属北京世纪坛医院临床营养科副主任 贾平平：这些方式我们是非常不推荐的，这个风险是很高的。像类似GLP-1受体激动剂，本身就会降低进食的一个欲望，如果再叠加这些极端的操作，是一个双重的打击。这些方式只是短期内体重数字掉得好像很好看，但是实际上是肌肉流失了，代谢也受损了，进食欲望被压抑了。相比规范的单纯用减肥针，反弹概率反而会大得多。

临床营养科专家表示，使用减肥针还可能出现恶心、腹胀、呕吐、便秘等不良反应，用药期间更应该注意营养均衡、少量慢吃、保证足量的蛋白质摄入。

贾平平：好多人认为打了GLP-1减肥针以后，不吃肉、不吃蛋、不吃奶是非常极端错误的。蛋白质有助于维持肌肉量的，如果摄入了足够的蛋白质，增加饱腹感，降低反弹的风险，一定程度上可以缓解药物带来的肌肉流失。鸡蛋、鱼、虾、瘦肉、豆腐、无糖酸奶，都是可以优先使用的优质蛋白质。

减肥能“瘦得快”还“不反弹”吗？

专家表示，“瘦得快”和“不反弹”很难兼得。快速减重本身就是反弹的高风险的因素。人们短时间内急速地减重，会丢失大量的肌肉，基础代谢率会下降，身体就会进入一种“节能模式”。一旦恢复正常饮食，体重就快速地回弹。

专家介绍，科学减重要学会控制好速度。一般建议每周减重幅度控制在自身体重的0.5%至1%。如果减重速度过快，也就是每周减重量超过自身体重的1%，就需要警惕肌肉流失等风险。

廉东波：我们希望是做到安全地减脂，然后保住代谢，然后避免反弹，建立一个良好的饮食和运动还有作息的一个模式，并且能够长期保存。这样即便我减重期过去了，恢复到正常的饮食和运动的时候，作息的时候，也能够保持身体健康和健康的体重。

来源：央视新闻客户端

原标题：“减肥针”走红网络 打针就能轻松“躺瘦”？

记者 李仲博 李晗

本文转自：温州新闻网 66wz.com