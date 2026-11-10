“网信中国”微信公众号 2026-11-10 11:18:28

近期，网络平台出现多类涉军领域违法违规有害信息，扰乱网络传播秩序，损害军队军人形象。军地职能部门依法依规关闭一批问题严重的账号。

近期，网络平台出现多类涉军领域违法违规有害信息，扰乱网络传播秩序，损害军队军人形象。军地职能部门依法依规关闭一批问题严重的账号，现将部分典型案例通报如下。

一、利用AI生成涉军虚假信息。网络账号“cheems蛋仔”、“cheems猴哥”等利用AI批量捏造“纠察被报复”、“新兵打架打赢就没事”等负面涉军动漫，误导网民认知。网络账号“桂L298D8安度晚年《冯伯爵》”等利用AI生成与“将军”合照，炮制不实短视频吸睛引流。网络账号“皮卡丘看好片”等制作“军区司令在私立学校被围堵”等AI恶搞短剧，抹黑军队形象。

二、虚假宣传违规开展“军考”培训。网络账号“白白”发布“武警某战士在机构培训下军考第一”等不实营销内容，借机招揽考生牟利。网络账号“军考学堂”等声称拥有军队内部考试名额、可放宽体检标准、保上岸等，涉嫌虚假宣传和网络诈骗。

三、恶意蹭涉军流量营销牟利。网络账号“半山书房”、“任宏书画艺术”等兜售所谓“将军字画”，贴蹭涉军元素招摇撞骗。网络账号“兵行者”、“干事在线”、“兵转问题咨询处理”等借转业安置话题提供有偿咨询服务，打着“内部消息”、“资深老兵解读”等噱头，诱导用户私信付费。网络账号“姚妹创业”着仿制军服蹭流量进行网络营销。网络账号“军文渠道”、“军校学历认证vip”等散布“售卖军队文职岗位”、“代办军校学历认证”等虚假信息。

四、打着退役军人旗号炒作负面信息。网络账号“橙熟”、“少吃多练”等发布服役期间演习演训敏感信息，存在失泄密风险。网络账号“退伍军人老赵”、“森”发布“军人职业前景惨淡”等不实内容，网络账号“兵途规划—老兵指路”发布“避坑军校”等涉军负面帖文。网络账号“孙大美戎装悟道”发布“退役后战士转道士”变装视频，以对比玩梗诋毁军旅经历。

五、违规售卖军品及军用仿制品。网络账号“暖阳漫游的秘密树洞”、“行走的诸神”、“李凝幽居”在线售卖军队内部教材，存在失泄密风险。网络账号“武协调”、“徐班长的申领车”打着“内部申领”等旗号线上售卖军服被装。网络账号“黑色贝雷帽”、“无悔军旅”、“小罗拥军爱国”等假借“军工品质”、“军队记忆”名义，兜售“军用纪念品”，违反军品管理制度。

来源：“网信中国”微信公众号

原标题：违法违规涉军“自媒体”账号典型案例发布

本文转自：温州新闻网 66wz.com