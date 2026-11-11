央视新闻客户端综合 2026-11-11 09:55:48

“双十一”Token促销能不能囤？购物时怎么谨防“AI诈骗”？这份消费提示请收好。

今年“双十一”，直播间里的一句“三、二、一，上链接”，让算力第一次进了消费者的购物车，半小时就能卖出10万份AI会员月卡、约2万亿Token，“囤Token”成为讨论热词。与此同时，AI明星虚假直播、AI买家秀等消费骗局不断冒头。“双十一”Token促销能不能囤？购物时怎么谨防“AI诈骗”？这份消费提示请收好。

啥是Token？为啥要买？

Token(词元)，是大模型处理文本的最小单位。让AI写文案、做PPT、生成图片，背后消耗的都是一枚枚词元。

但消费者无法精准计算使用AI所需要花费的词元，因此平台进行了一次“换算”，让Token变成了可计数、可量化的积分、会员。消费者只需要充值会员或者购买积分，就可以使用AI。

Token摆上货架

销售量不断增加

数据显示，10月20日“双十一”开售首日，天猫Token品类成交额环比增长450%。某直播间上架了包含20万亿Token额度的AI办公产品。产品方披露，开卖半小时，月卡累计售出近10万份，对应约2万亿Token的调用额度。

盲囤Token有风险

下单之前务必小心

记者检索多家电商和二手平台，各类AI充值、会员、中转接口服务定价参差，过低折扣往往“掺水”。有些卖家打着“无限薅羊毛”“低价共享”等旗号，以几元到几十元不等的价格兜售各类AI大模型使用权益。

实际上，所谓的“无限薅会员”本质是“多设备+多账号”循环操作，有卖家搭建中转工作台服务器提供共享账号，有的则出售密钥，可调用大模型的接口。对此，多个AI大模型平台回应称，二手交易平台出租、售卖账号非官方服务，也未获授权，用户使用此类账号的对话和信息对出租方完全可见，存在数据泄露和诈骗风险。

中央财经大学中国互联网经济研究院副院长、国家数据专家咨询委员会委员欧阳日辉就此提醒，用户买到的词元本质是调用服务的资格，不是独立的资产。词元背后还捆绑训练数据、版权内容，一旦用于生成侵权内容，收益分配、责任划分没有清晰规则。退款、服务商停运带来的风险，缺乏统一监督规范和消费者保护机制。

防范这几类AI消费陷阱

擦亮双眼 小心“入套”

如果说盲目囤Token的风险藏在服务不稳定和规则不清晰里，那么“双十一”消费热潮中更值得警惕的，是各种利用AI算法设下的消费陷阱。

AI明星脸虚假直播

随着AI换脸、AI拟声技术门槛降低，个别商家利用AI复刻明星、主持人的容貌和声音，批量制作虚假推荐视频循环直播，借助公众信任引流卖货，实则售卖劣质、三无商品。

避坑提示：

满足这三个特征，这个“明星直播间”或许是AI换脸：画面模板化、话术重复、全程无互动。

AI买家秀

商家借助AI快速生成精美图文、统一好评文案和测评榜单，刻意掩盖产品瑕疵，造成图文与实物严重不符。

避坑提示：

在选购商品时，要重点查看带图追评、细节实拍图片，必要时可要求商家提供原相机视频核验。

AI算法黑箱与“大数据杀熟”

同一商品、同一时间，不同账号看到的价格可能因用户画像、设备类型、会员等级而异；平台将优惠价推给“价格敏感型”新用户，对高频复购老用户展示“原价”，消费者难以举证。

避坑提示：

下单前进行比价核验，切换亲友账号、不同设备查询价格，出现明显价差则大概率遭遇杀熟。

AI“高收益”理财

大促期间，个别平台借“AI智能理财”噱头，鼓吹稳赚不赔、超高回报。事实上，正规持牌机构的AI投资顾问仅作参考建议，绝不承诺保本高收益。

避坑提示：

如遇到声称AI智能理财、高收益稳盈利的陌生平台切勿轻信跟风；坚决不下载、不注册、不转账；不要向陌生第三方泄露银行卡号、支付密码、身份信息、验证码等。

除了购物时要避开各类AI消费套路

到手发现不满意准备售后时

也可能遇见新的难题——AI客服

中消协《2026年上半年全国消协组织受理投诉情况分析》显示，售后服务问题占总投诉量26.79%，“AI客服不实承诺、人工接入困难、生成内容失准”被列为投诉新热点。

如果遇到因AI客服拖延导致退款超时、错过保修期的情况，输入“人工服务”“投诉”“12315”等关键词可触发转接；若失败则拨打商家所在地12315或通过外部投诉平台提交工单。

“双十一”消费记住一句话，买东西先核实再下单。Token按需购入不盲囤，购物注意识别，谨防AI诈骗。

来源：央视新闻客户端综合

原标题：你囤Token了吗？“双十一”AI消费套路避坑指南

本文转自：温州新闻网 66wz.com