江苏扬州：散货船“伯明翰”轮出口韩国

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11月10日，皇冠63散货船“伯明翰”轮停泊在扬州港港区新大洋造船有限公司5号码头。11月10日，在扬州边检站等部门合力保障下，由我国自主研发建造、出口韩国的皇冠63散货船“伯明翰”轮，在江苏扬州港港区新大洋造船有限公司5号码头启航前往韩国。新华社发（任飞摄）