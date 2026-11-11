江苏扬州：散货船“伯明翰”轮出口韩国

2026-11-11 10:47
来源：新华网监制：张佳玮责任编辑：叶双莲编辑：杨丽
11月10日，皇冠63散货船“伯明翰”轮驶离扬州港港区新大洋造船有限公司5号码头（无人机照片）。11月10日，在扬州边检站等部门合力保障下，由我国自主研发建造、出口韩国的皇冠63散货船“伯明翰”轮，在江苏扬州港港区新大洋造船有限公司5号码头启航前往韩国。新华社发（任飞摄）
11月10日，皇冠63散货船“伯明翰”轮停泊在扬州港港区新大洋造船有限公司5号码头。11月10日，在扬州边检站等部门合力保障下，由我国自主研发建造、出口韩国的皇冠63散货船“伯明翰”轮，在江苏扬州港港区新大洋造船有限公司5号码头启航前往韩国。新华社发（任飞摄）
11月10日，皇冠63散货船“伯明翰”轮经过长江扬州市广陵区水域（无人机照片）。11月10日，在扬州边检站等部门合力保障下，由我国自主研发建造、出口韩国的皇冠63散货船“伯明翰”轮，在江苏扬州港港区新大洋造船有限公司5号码头启航前往韩国。新华社发（任飞摄）
11月10日，皇冠63散货船“伯明翰”轮经过长江扬州市广陵区水域（无人机照片）。11月10日，在扬州边检站等部门合力保障下，由我国自主研发建造、出口韩国的皇冠63散货船“伯明翰”轮，在江苏扬州港港区新大洋造船有限公司5号码头启航前往韩国。新华社发（任飞摄）