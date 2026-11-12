学习强国 2026-11-12 09:39:54

开渔季过后，海鲜供应充足，很多人实现了“海鲜自由”。海鲜虽美味，但是一定要注意一件事：小心别被海鲜刺伤。

被鱼刺扎了一下

3天后右手疼到动不了

近日，69岁的秦伯（化名）在家处理罗非鱼，右手掌不小心被鱼刺扎了一下。伤口不大，也没怎么出血，他简单冲了冲水，就没再当回事。

谁知3天后，秦伯突然发起高烧，体温最高烧到39℃，右手掌又红又肿，还一路蔓延到整条手臂，手掌背侧鼓起一个个水疱，右手疼得根本没法活动。

家人赶紧把他送到当地医院。抽血结果显示炎症指标明显升高，医生怀疑是“创伤弧菌感染”。可用了几天抗生素后仍然红肿。情急之下，秦伯被转到深圳市第三人民医院感染重症医学科。

入院后，医生第一时间为秦伯安排了病原微生物高通量基因检测，结果检测为创伤弧菌。

显微镜下的创伤弧菌

创伤弧菌被称为“海洋杀手”，常藏海产品身上。据了解，罗非鱼本身是广盐性鱼类，很多养殖塘靠近沿海河口，水体本身就带有创伤弧菌，鱼体自然会被附着。

深圳市第三人民医院感染重症医学科一病区主任医师王福祥介绍，这种细菌毒性强、进展快，通过伤口进入人体后，可能在短时间内引发坏死性筋膜炎、脓毒性休克，严重的要截肢，甚至危及生命。

秦伯入院后，一边精准抗感染，一边准备手术。经过16天的治疗，秦伯的体温恢复正常，右手红肿一点点消退，各项炎症指标明显下降，血培养也转为阴性；秦伯顺利出院，回家继续换药康复。

医生提醒

一定要记得戴手套

医生提醒，创伤弧菌俗称“海洋中的无情杀手”，常寄生在鱼、虾、蟹、贝类等海洋生物中，偏爱温暖盐水环境，起病隐匿、进展迅猛、致死率极高，若感染后48小时内未接受规范治疗，死亡率超50%，72小时未干预死亡率接近100%，市民需高度警惕日常处理海鲜时的潜在风险。

日常处理海鲜时，记住这几点：

1.处理海鲜戴手套。手上有伤口时，千万别直接接触海水或海鲜。

2.被扎伤后立即处理。清水冲洗，从心脏近端向远端把血挤一挤，涂碘酒消毒，尽快去医院。

3.有伤口别碰海水。手上有伤口时，不要下海，也不要直接接触海水和海鲜。

4.出现这些信号立刻就医。伤口红肿热痛、快速扩散，发烧、打寒战、起水疱。就诊时一定要主动告诉医生“被海鲜扎伤过”，这句话能帮医生快速锁定病因，争取治疗时间。

5.这几类人格外当心。慢性肝病、糖尿病、肿瘤患者，长期服用免疫抑制剂的人，以及老年人，感染后更容易发展成重症。

如果不慎被海鲜刺伤

要正确处理伤口

如果伤口较浅，及时将表面血液挤出，流动水下冲洗伤口5分钟，消毒伤口；

如果伤口较深，经过基础处理后，需要立即就医。

来源：新华社微信公众号

原标题：戴手套！戴手套！“72小时可夺命”，医生提醒

本文转自：温州新闻网 66wz.com