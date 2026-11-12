健康真相NO.740丨睡前一个习惯，女子视力骤降到0.1！小心，严重可致盲

国家应急广播微信公众号 2026-11-12 09:43:00

关灯、侧躺、玩手机，这是不是你的“睡前仪式”？这个看似平常的习惯，危害不容小觑！

长期关灯刷手机

视力严重受损仅剩0.1

56岁的王女士（化名）长期关灯卧床刷手机到凌晨，前不久，她不仅视物不清，还伴有头痛、恶心等不适症状，严重影响正常生活，于是前往眼科医院就诊。

经检查，王女士右眼眼压高达60毫米汞柱，左眼眼压66毫米汞柱（正常眼压范围为10～21毫米汞柱）；右眼视力仅剩“手动眼前”，左眼视力0.1，确诊为双眼原发性闭角型青光眼。

图源：极目新闻

接诊医生提醒，王女士属于青光眼急性发作，若未及时处理，可在短时间内造成不可逆的视神经损伤，甚至导致失明。

关灯刷手机为何对眼睛危害大？日常该如何科学护眼？记者采访北京大学人民医院眼科主治医师梁之桥为你一一解答。

为什么黑暗环境玩手机，这么危险？

梁之桥解释，首先我们需要了解眼睛的运转原理。眼睛里有一个结构叫睫状体，如同“水龙头”持续生成房水；房角相当于眼睛的“下水道”，负责排出房水，以维持眼压稳定。

对于存在浅前房、房角狭窄，或是高度远视、有青光眼家族史的人群，房角本就狭小，房水排出的通道更容易受阻。

在黑暗环境下看手机，人的瞳孔会自动散大，虹膜根部就往房角堆积，把本来就狭窄的房角堵死。房水无法排出，眼压会在短时间内急剧升高，导致恶心、呕吐、视力骤降等症状。

关灯玩手机，还有这些“附赠伤害”

干眼

眼球表面有一层结构叫泪膜，主要起滋润角膜的作用。长时间注视手机屏幕，眼睛不自主会降低眨眼频率，导致泪液蒸发变多。长期如此，眼表处于不健康状态，容易出现眼睛干涩、酸胀等干眼症状。

视疲劳

研究表明，很多人在使用电脑1小时后就可能出现视物模糊、眼胀、眼痛等视疲劳症状。眼睛的白眼球有结膜，通常结膜上的血管是处于“休眠”状态，一旦出现感染或受到刺激，“休眠”的血管就会扩张充血，出现红血丝。熬夜后眼睛红，其实是你的眼睛在提醒你，它很疲劳，要休息。

急性共同性内斜视

近距离玩手机时，双眼会向内汇聚，也就是俗称的 “对眼”。长期保持这个状态，即便看向远处，双眼也无法恢复到正常摆正的位置，就可能诱发急性共同性内斜视，出现视物重影等症状。

这份“止损指南”请收好

如果无法立刻戒掉睡前刷手机的习惯，注意以下几点，能一定程度减少对眼睛的伤害：

开一盏灯

房间内开一盏灯，避免只有手机屏幕发光、周围环境完全昏暗，减少眼部损伤。

屏幕亮度调低

适当降低手机屏幕亮度，既有助于眼部放松，也能减少光线对睡眠的干扰。

注意用眼姿势

眼睛与手机不要太近，建议保持30至40厘米的距离；尽量采取坐姿使用手机，切勿侧躺，避免双眼视力差增加。

控制用眼时间

可以增加休息时间，采用“20~20~20”的原则来休息，即用眼20分钟，抬头看20英尺以外的地方20秒。

温馨提醒

日常护眼

从养成良好习惯开始

切勿长时间在黑暗环境下看手机

有青光眼高危因素的人群

更应坚持科学用眼

避免引发严重后果

来源：国家应急广播微信公众号

原标题：睡前一个习惯，女子视力骤降到0.1！小心，严重可致盲

本文转自：温州新闻网 66wz.com