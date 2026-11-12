地震来临时躲在家具旁边，“生命三角”最安全？2026年10月科学领域流言榜

科学辟谣 2026-11-12 10:00:00

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地震来临时躲在家具旁边，“生命三角”最安全？

流言：地震发生时，应躲在床、桌子或柜子旁边，指望楼板塌落后形成三角空间，这样最安全。

真相：这种说法不科学。

“生命三角”不是可靠的通用避震方法，科学避震的基本原则是：震时就近避险，震后视情况有序撤离。“生命三角”理论假设建筑物会以特定方式整体坍塌，但真实地震中的建筑结构、坠落物分布都难以预测，不能保证家具旁一定形成安全空间。现实中，地震伤害更多来自吊顶掉落、玻璃破碎、家具翻倒、墙体开裂，强行寻找“三角区”反而可能增加受伤风险。

如果身处室内，应优先采取“伏地、遮挡、手抓牢”的方法，保护头部和颈部，远离玻璃、吊灯等容易破碎或坠落的物品。待强烈震动停止后，再根据周围环境和建筑物受损情况，选择安全路线撤离。

（来源：科学辟谣、全国网络辟谣）

2

阿司匹林是中老年“神药”，每天一片能软化血管、预防血栓？

流言：过了50岁就该开始吃阿司匹林，每天一片能软化血管、稀释血液、预防血栓。

真相：这种说法过分夸大。

阿司匹林具有抗血小板作用，可用于部分心脑血管疾病患者预防血栓事件复发，但它并不能“软化血管”。

对于尚未发生心脑血管疾病的人，是否需要服用，要综合评估未来心血管事件风险与消化道出血、颅内出血等风险，并不是人人都能自行服用。现有研究和相关指南也不支持普通人常规服用阿司匹林来预防心脑血管疾病。

此外，自行长期服用阿司匹林会增加消化道出血和颅内出血等风险。总之，吃还是不吃，务必遵医嘱！已经遵医嘱服用阿司匹林的患者，也不要自行停药。

（来源：科学辟谣）

3

长期服用降压药，会让血管变脆？

流言：降压药吃久了会损伤血管，让血管越来越脆，因此血压正常后就应该停药。

真相：这种说法不科学。

规范服用降压药不会让血管变脆，擅自停药、血压长期控制不佳反而会增加血管损伤风险。

血管弹性下降与年龄增长、动脉粥样硬化及长期高血压等因素有关。长期血压过高会持续增加血管壁负担，损害心、脑、肾等器官。降压药的作用是帮助控制血压、降低相关风险，并不是让血管变脆。

高血压通常需要长期管理，即使血压暂时达标，也不意味着可以自行停药或减量。具体用药方案应由医生根据血压水平、合并疾病和身体状况调整。

（来源：科学辟谣、科普中国、微博健康）

4

调制乳是“垃圾奶”，全是香精糖水，不是真牛奶？

流言：超市里的早餐奶、高钙奶、儿童奶，包装上标着“调制乳”，就是加水勾兑的“假牛奶”“垃圾奶”，营养被稀释，喝了等于白喝；配料表里添加剂一大串，更是“有害添加”。

真相：这是一种常见误区。

调制乳是正规乳制品，不是“垃圾奶”，也不是“假牛奶”。按照我国食品安全国家标准，调制乳要求生牛乳或复原乳占比不低于80%；市面上主流调制乳产品的生牛乳占比大多达到90%以上。像无乳糖牛奶、高钙奶，大多只是额外添加乳糖酶、钙质等成分，属于在纯牛奶基础上做功能优化，并非加水勾兑。

很多人把调制乳与含乳饮料混为一谈，二者有着本质区别：调制乳属于乳制品，含乳饮料本质是饮料，乳含量很低，不能等同看待。乳制品没有绝对的优劣之分，读懂包装标签、结合自身需求选择，才是科学的消费方式。

（来源：极目新闻、腾讯较真）

5

关节炎是湿冷天气引起的？

流言：长期生活在潮湿、寒冷的环境中，就会得关节炎；关节疼痛说明湿气或寒气进入了关节。

真相：这种说法不够准确。

关节炎并不是由湿冷天气引起的，湿冷环境只是诱发或加重关节不适的外部因素，并非根本病因。

关节炎包括多种类型，发病原因各不相同。骨关节炎与年龄增长、肥胖、关节损伤和遗传等因素有关，并非单纯的软骨磨损；其他类型的关节炎则可能涉及免疫异常、感染或尿酸盐结晶沉积等。不能把关节炎简单归因于湿冷天气。部分患者在寒冷、潮湿的天气中会感觉关节疼痛或僵硬加重，一些研究也发现气温、空气湿度等因素与疼痛波动有关，但研究结果并不一致，影响程度也因人而异，具体机制尚未完全明确。因此，天气变化时关节不适，并不意味着“湿气或寒气进入了关节”，也不能仅凭疼痛变化判断关节损伤是否加重。

总结来说，湿冷天气可能影响部分患者的关节症状，但不能把关节炎的发生简单归因于天气。只有明确具体的关节炎类型并接受规范治疗，才能真正保护好关节。

（来源：科学辟谣、中国新闻网）

6

孟加拉湾将生成热带气旋，北上“撞击”喜马拉雅山脉，给西藏带来特大暴雪？

流言：网传孟加拉湾热带气旋将一路北上“撞击喜马拉雅山脉”，或将给西藏西南部带来特大暴雪。

真相：这种说法不符合实际。

热带气旋主体难以翻越喜马拉雅山脉，相关雨雪天气通常是水汽输送、地形抬升和高原天气系统共同作用的结果。

热带气旋北上接近喜马拉雅山脉时，通常会受到陆地摩擦和复杂地形影响而减弱，不能简单理解为气旋主体翻越山脉、直接“撞击”高原。孟加拉湾风暴可能将暖湿水汽向北输送，水汽在喜马拉雅山地形抬升及高原槽等天气系统配合下，可能促成降雨或降雪。具体影响取决于风暴路径和强度、水汽输送、高原槽位置等因素，需以气象部门最新预报为准。

西藏西南部能否出现强降雪，不仅取决于气旋行进路线，高原槽的强弱和位置、残涡残存强度、水汽输送效率也都会左右降雪实况。因预报时效较长，最终实际降雪量级仍存在不确定性，喜马拉雅沿线风险集中，需防范交通、地质、雪崩等多重隐患。

（来源：全国网络辟谣、“中国气象”微信公众号）

7

只有老年人才会中风？

流言：中风是老年人的“专利”，年轻人身体好，不用担心中风。

真相：这是一种常见误区。

中风并非老年人专属，任何年龄段都可能发生。年龄增长会增加中风风险，但年轻人也可能发生中风。除了心源性因素外，年轻人中风多与不良生活习惯相关，包括长期熬夜、高盐高脂饮食、缺乏运动、吸烟酗酒等，这些行为易诱发高血压、糖尿病、高血脂等基础疾病，进而增加血管病变风险。

无论年龄大小，若突然出现口角歪斜、单侧肢体无力或麻木、言语不清等症状，都应立即拨打急救电话。

（来源：科学辟谣、中国卒中学会）

8

锻炼的时候，静脉凸显出来代表血管内皮细胞和心脏健康？

流言：运动时手臂或腿部静脉越明显，说明血管内皮细胞越健康、心脏功能越好。

真相：这个说法夸大了生理效应。

运动时静脉显露是常见生理现象，不能单凭静脉是否凸显判断血管或心脏健康。运动过程中，皮肤血流量、静脉容量确实会增加，因此一些人的浅表静脉可能变得更加明显。体脂较低、皮肤较薄、环境温度较高等因素也可能让静脉更显眼。长期运动可能改善部分心血管健康指标，但这并不意味着静脉越突出，血管内皮功能就越好，也不能通过肉眼观察静脉来判断心脏健康。

来源：科学辟谣

原标题：地震来临时躲在家具旁边，“生命三角”最安全？2026年10月科学领域流言榜→

本文转自：温州新闻网 66wz.com