“央视新闻”微信公众号 2026-11-13 10:08:49

近期，社交平台上出现了一批内容为“取消外卖”“下架外卖”等话题的短视频，引发广泛关注。这些视频呈现出明显的模板化，且通常由多个账号在短期内批量生产。看似是个别餐饮商家的表态和呼吁，实则是深谙“情绪即流量”的MCN机构炮制的舆论噱头。

近期，社交平台上出现了一批内容为“取消外卖”“下架外卖”等话题的短视频，引发广泛关注。这些视频呈现出明显的模板化，且通常由多个账号在短期内批量生产。看似是个别餐饮商家的表态和呼吁，实则是深谙“情绪即流量”的MCN机构炮制的舆论噱头。

批量复制的短视频来自“槟榔哥”

制造噱头只为引流

不久前，在短视频平台上，一套仅有几秒钟的拍摄模板被批量复制。没有口播、没有对白，画面近乎静止，略显粗糙的视觉呈现，却吸引着网友在评论区中大量留言。

一家四川宜宾的牛肉面馆经营的账号将画面呈现得更具冲突性——两位店员“押送”着另一位经营者，经营者头戴黑色塑料袋作下蹲姿势，手指指向横幅上的字。

记者前往该牛肉面馆的一家分店，询问这则短视频是如何创作的，现场店员表示，创意由专业运营人员提供，目的是推到短视频平台的“同城”页面，吸引网友到店里吃面。

记者在短视频平台搜索发现，另一家同在宜宾的酒楼也发过相同模板的短视频，酒楼老板透露，他只承接宴席，从未上架外卖。拍短视频的创意，来自视频账号运营者“槟榔哥”。

另一家发布过同模板短视频的餐馆是个半开放式档口，门前的户外区域仅摆放了三张餐桌，堂食空间相当有限。记者走访时，正赶上一位骑手来取外卖。

餐馆店员承认，店铺一直有外卖业务，发布这条短视频是因为老板加入了一个协会。而这位店员口中的“协会”，在每条同模板短视频的横幅中都出现过——“四川同舟会”。

拍摄此类视频的“同舟会”

到底什么来头？

记者调查发现，发布相关视频的账号不限于餐饮行业，一家服装店的老板也在视频中举出了同样的横幅。这家服装店的店员证实，四川同舟会所在的公司正是她们店铺短视频账号的运营公司。

什么是“四川同舟会”？在槟榔哥出镜的一条短视频中，他和合伙人介绍了“四川同舟会”的业务范围：“让老板花最少的时间、最少的钱，拿到最大的流量！”

记者通过走访过的商家引荐，最终联系到了视频中的槟榔哥，并以咨询营销业务为由，来到运营“四川同舟会”的四川时舟文化传媒有限公司。这位槟榔哥也向记者透露了他“暴力起号”的套路。

槟榔哥介绍，他负责为实体商家代“起号”和吸引流量，合伙人“歪嘴哥”培训短视频和直播的自运营技能，而发起人老雷出身房地产行业，三人计划通过社群不断拓展，搭建起一个集合各行业资源的抽成平台。

面对记者想做实体餐饮店营销的咨询，槟榔哥建议，可以先通过他的团队代运营一个账号，3800元一个月，出15条视频，掌握流量。而“取消外卖取消直播”这一拍摄模板，正是他亲测好用的“起号利器”。

如果餐饮店不愿意放弃外卖和直播业务，岂不是和短视频传播的“取消外卖取消直播”内容有出入？槟榔哥坦言，是否“言行合一”并不重要，“有舆论才有流量。”

法律专家：此类短视频传播内容或涉嫌违法

记者梳理发现，实际上，这并非“取消外卖”相关话题第一次被用于引流甚至牟利，相关的MCN公司也并非只有“四川同舟会”一家。

另有一些以“本人实名下架外卖平台，呼吁同行也早日下架”为口播文案的短视频，带来的流量最终导向一家名为“福源找铺”机构的付费培训课程及商铺中介业务。上述账号多以“福源找铺+城市名+昵称”命名，形成了明显的账号矩阵，它们既是传播渠道，也是承接商业转化的工具。

记者查询公开信息发现，部分MCN机构或营销号借争议话题批量制造不实内容吸引关注，再将流量用于卖课或推广商业服务，已有被相关部门处置的先例。

按照中央网信办发布的《关于加强“自媒体”管理的通知》，“自媒体”在发布涉及公共政策、社会事件等相关信息时，网站平台应当要求其准确标注信息来源，发布时在显著位置展示。

△涉线上经济与实体经济对立冲突的视频脚本频繁“收割”流量。

法律专家表示，此类短视频发布的一些传播内容或已涉嫌违法，除了平台要及时删掉相关信息、将其纳入信息库之外，此类谣言信息的发布者、特别是背后的MCN机构，还应承担包括关闭账号在内的相关法律责任。

另外，中国人民大学新闻与社会发展研究中心研究员唐铮表示，治理这类问题不能只删单条视频，内容平台应将管理重点前移，主动识别那些多账号同步发布、文案高度相似、最终导向课程销售或其他不当得利等共同特征的案例，切断“制造对立-获取流量-销售课程-不当得利”的利益链条。最重要的是，要打击有组织地制造虚假声量、操纵公众认知并从中牟利的行为。

来源：“央视新闻”微信公众号

原标题：“取消外卖”模板化短视频实为“暴力起号”套路

本文转自：温州新闻网 66wz.com