央视新闻客户端 2026-11-13 10:24:50

市面上滤芯自身的过滤能力、功能定位各不相同，正常更换周期也存在明显区别。不少消费者习惯性以“几个月、几年”衡量滤芯寿命，而这恰恰是商家宣传容易钻空子的地方。

净水器可以有效改善饮水水质和去除水中某些有害物质，已经逐渐进入很多家庭。净水器的滤芯是一种耗材，所以很多消费者选购时都比较关注滤芯的使用时效。

消费者王先生今年在选购一款饮水机时，看到产品重点介绍配套滤芯耐用性好，商品详情页醒目标注滤芯可使用一年，算下来使用性价比不错，最终花费3200多元下单购机。可仅使用了一周左右，他看到显示屏上滤芯余量就已经掉了一格。

记者在黑猫投诉平台以“净水器滤芯”为关键词搜索发现，相关投诉多达上千条，投诉集中在滤芯标称使用寿命和实际使用时长差距巨大、商家宣传隐瞒前置条件、售后责任划分争议等方面。

净水器滤芯的更换时间到底该由谁决定？

净水器滤芯等级不同

更换频率不尽相同

市面上滤芯自身的过滤能力、功能定位各不相同，正常更换周期也存在明显区别。不少消费者习惯性以“几个月、几年”衡量滤芯寿命，而这恰恰是商家宣传容易钻空子的地方。滤芯到底能用多久，水质会对滤芯寿命产生多大影响？

深圳理工大学科普中心主任、分析化学博士杨超介绍，净水器滤芯主要过滤水中小的颗粒、小的分子，可以分为四级：

PP棉滤芯：主要负责拦截泥沙、铁锈等悬浮颗粒物，建议3—6个月更换；

活性炭滤芯：主要是吸附水中的余氯或异味，建议6—12个月更换；

超滤膜滤芯：可以过滤小一点的分子，一般是1—2年更换；

RO膜(反渗透膜)：一般是2—3年更换。

杨超进一步解释，按照相关国家标准，滤芯性能的核心指标是额定总净水量，单位为升。它指在规定标准工况下，滤芯持续净化、出水水质达标的前提下，能够处理的总水量，这才是衡量滤芯使用寿命科学、合规的依据。商家笼统宣传“滤芯一年一换”，却不说明是哪一级滤芯、对应的使用条件，本身就很容易误导消费者。

杨超：滤芯的使用寿命要看进水的水质是否符合净水器要求，有些地区水质比较硬，钙镁离子会形成水垢把膜堵塞，这样滤芯的使用寿命和出水量都会下降；还要看累计处理水量是否超过设计的容量，有的家庭用水量多有的家庭少；此外，水温、水压和维护方式都会影响滤芯的使用寿命。

水质差不能成为

商家虚标参数的挡箭牌

水质差会缩短滤芯寿命，但不能成为商家掩盖产品质量缺陷、虚标参数的挡箭牌，二者有着清晰的区别方式。从法律来讲，如果商家宣传滤芯可使用一年，实际寿命却不足一个月，就有可能构成虚假宣传，也可能涉及消费欺诈。

中国人民大学法学院副教授 黄尹旭：一方面，这种行为违反了《中华人民共和国广告法》的相关规定，对商品的性能、有效期限与实际都不符的表述，对购买行为产生了实质影响，有可能构成虚假广告。另一方面，也违反了《中华人民共和国消费者权益保护法》，包括真实信息告知义务等要求。如果符合欺诈行为的认定标准，消费者还可以依据消费者权益保护法相关规定主张退一赔三。

商品宣传话术纷繁复杂，消费者该如何避开滤芯消费的陷阱？

黄尹旭建议，选购净水器以及配套滤芯时，不要仅盯着商家标注的“使用时长”，下单前主动向商家确认宣传寿命对应的前提条件，不要轻信口头承诺。一旦发现商家存在夸大宣传、虚标滤芯寿命的情况，先和商家协商处理；协商无果，及时通过官方投诉平台提交保存好的证据，依法主张自身权益。

来源：央视新闻客户端

原标题：净水器何时换滤芯，真由商家说了算？真相来了

本文转自：温州新闻网 66wz.com