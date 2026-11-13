健康真相NO.741丨冲上热搜！公司的灯会让人变胖？医生回应

新华社、央广网、钱江视频、人民日报健康客户端 2026-11-13 16:48:52

专家表示，不能简单理解成“LED灯直接让人发胖”。准确来说，关键不在于灯本身，而在于夜间或长时间接触以蓝光为主的人造光，打乱了人体的生物钟。

近期，“原来这种灯会让人变胖”登上热搜，引发网友热议。

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有网友发文称，公司的LED灯不仅会抑制褪黑素分泌，还会抑制胰岛素分泌让人肥胖，这是真的吗？

图源：AI生成

浙江省中医院健康管理中心苏建明医生表示，这种说法不能简单理解成“LED灯直接让人发胖”。准确来说，关键不在于灯本身，而在于夜间或长时间接触以蓝光为主的人造光，打乱了人体的生物钟。

夜里光线太强、偏蓝白，眼睛会把“还是白天”的信号传给大脑，使褪黑素分泌减少。褪黑素不只管睡眠，也参与糖和脂肪的代谢；褪黑素减少后容易导致胰岛素抵抗，身体对胰岛素敏感性降低，血糖更容易升高，胰腺只好多分泌胰岛素来代偿，而长期胰岛素水平偏高会促进脂肪合成和储存。与此同时，生物钟紊乱还会让压力激素皮质醇升高，并影响食欲调节，使人更容易想吃高热量食物。

医生解释，LED灯“让人变胖”的实质，是光照时机不当引起代谢节律紊乱、胰岛素工作效率下降，而不是光源本身直接“抑制胰岛素分泌”。白天正常照明一般不会产生这一效应；需要关注的是夜间睡眠环境中的光照强度、时长和蓝光比例。若起夜需要留灯，宜选择低功率、暖色调、位置低于床沿的小夜灯，并尽量减少睡前使用电子屏幕。

2025年12月，国际期刊《细胞代谢》上的一项研究发现，与灯光相比，如果在正常办公期间接触自然光（阳光），能显著改善2型糖尿病患者的代谢水平，使血糖更稳，提高脂肪利用率，让人体生物钟更好。

这项研究邀请了13名2型糖尿病患者参与，每人先后在两种办公室环境中各工作约4天：一种只有人工灯光，另一种则充满自然阳光。两次实验间隔至少4周，且饮食、活动、睡眠等其他条件完全一致。因此，代谢状况的任何变化，都只可能与光照不同有关。

结果发现：

血糖更加“听话”了：自然光下，患者血糖达标时间从43.3%提升至50.9%，相当于每天多出近2小时的平稳血糖时光。

身体更爱“燃脂”了：自然光环境下，身体更愿意燃烧脂肪供能，而不是依赖碳水，代谢模式变得更健康。

生物钟被“校准”了：晚间褪黑素分泌更充足，睡眠更好，代谢节律也变得更协调。

来源：新华社、央广网、钱江视频、人民日报健康客户端

原标题：冲上热搜！公司的灯会让人变胖？医生回应

本文转自：温州新闻网 66wz.com