油吃多了不好，怎样吃才健康？真相在这儿！

人民网健康 2026-11-15 11:06:00

现在很多人说油吃多了不好，体重超标，要倡导减油。那么，要是一点儿油都不吃，是不是就能获得更大程度的健康呢？比如，以后不吃肉，菜只吃水煮的，是不是就更加健康了？今天来为您揭秘真相。

现在很多人说油吃多了不好，体重超标，要倡导减油。那么，要是一点儿油都不吃，是不是就能获得更大程度的健康呢？比如，以后不吃肉，菜只吃水煮的，是不是就更加健康了？今天来为您揭秘真相。

脂类是重要的营养物质

脂类包括脂肪和类脂，属于三大营养素之一，是重要的营养物质，发挥着重要的生理作用和功能。

脂肪是人体的重要组成成分。它保护着我们的内脏，起着保护和机械支持的作用，并能帮助身体维持体温恒定。而食物中的脂肪除了为我们提供能量和机体脂肪的合成材料外，还能改善食物的色香味，便于消化吸收，增加饱腹感，提供脂溶性维生素。而且，有一些脂肪酸是我们人体不可缺少，但是又不能自身合成的。这种必需脂肪酸，只能通过食物获得。

脂类还是构成大脑、神经系统的主要成分，并且和人类的生育能力有重要关系。

减油的根本原因是油的摄入量过高

带来危害的不是脂肪本身，而是不适宜的摄入量。

调查显示，我国居民每日烹调油平均摄入量为42.1克，远高于我们目前的推荐值，甚至有26%的居民每日烹调油摄入量超过了50克。

所以，我们不能全盘否定脂肪，甚至将它彻底清除出日常生活，而应该针对摄入量这个问题，科学地选择，有计划地减量，达到“健康成年人每天烹调油摄入量不超过25克”的要求。在保证机体需要的同时，又不会因超量而带来健康负担。

减油要理性，更要科学

减油不是盲目地“去掉”油，科学减油需要我们学习必要的减油知识，掌握必需的减油技能。

1、使用油壶控制摄入量

把全家每天应食用的烹调油倒入带刻度的控油壶，炒菜用油均从控油壶中取用，坚持家庭定量用油，控制总量。

2、多用少油烹调方法

烹调食物时尽可能选择不用或少量用油的方法，如蒸、煮、炖、焖、水滑熘、凉拌、急火快炒等。用煎的方法代替炸，也可减少烹调油的摄入。

3、少吃油炸食品

不吃油炸食品，或减少食用的频次，如炸鸡腿、炸薯条、炸鸡翅、油条、油饼等；在外就餐时主动要求餐馆少放油，少点油炸类菜品。

4、少用动物性脂肪

建议减少动物性脂肪的使用数量和频次，或用植物性油代替；使用植物油时建议不同种类交替使用。

5、限制反式脂肪酸摄入

饮食中的反式脂肪酸大部分来源于人造奶油、起酥油、人造黄油等，藏身于我们日常中的西式糕点如奶油蛋糕、面包，烘烤食品如饼干、薄脆饼，油炸食品如炸薯条、炸鸡块，以及巧克力糖果、冰淇淋等加工食品中。建议每天反式脂肪酸摄入量不超过2g。所以，上述食品要少吃。

6、不喝菜汤

烹饪菜品时一部分油脂会留在菜汤里，建议不要喝菜汤或食用汤泡饭。

7、关注食品营养成分表

学会阅读营养成分表，在超市购买食品时，选择脂肪含量低，且不含反式脂肪酸的食物。可以注意一下包装食品的配料表，如果里面有氢化油、人造奶油、起酥油等字样，就说明食物中含有反式脂肪酸。

本文转自：温州新闻网 66wz.com