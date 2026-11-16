健康真相NO.742丨26万人研究：常喝这种饮料的人，痛风风险更低？
很多尿酸高、痛风人群都知道啤酒、果汁会升高尿酸，那有没有什么饮料对尿酸“很友好”，甚至还能降低痛风风险？
有，还真被研究人员找到了！
最近一项最新研究系统分析了不同饮品与痛风风险之间的关系，最终发现了一种“尿酸友好型饮料”——咖啡！
多种饮品对比
咖啡堪称“尿酸友好型饮料”
2026年10月，一项大型研究纳入了26万余名参与者，覆盖亚洲、北美、南美、欧洲和大洋洲，系统对比了咖啡、酒精、含糖饮料、茶4类饮品与高尿酸、痛风之间的关系。结果发现：咖啡，是4类饮品中唯一显示出“痛风保护性”关联的饮品。
具体来看：
咖啡：与痛风风险降低相关。与不喝咖啡的人群相比，喝咖啡人群的痛风风险降低约46%。
茶：在整体上，茶与痛风、高尿酸血症风险均没有显示出显著关联。
酒精：与痛风、高尿酸血症风险升高相关。有饮酒习惯的人痛风风险约升高81%，高尿酸血症风险约升高52%。
含糖饮料：同样与风险升高相关。与摄入量很低或几乎不摄入的人相比，摄入含糖饮料较多与痛风风险升高约37%相关，与高尿酸血症风险升高约48%相关。
不过需要明确的是：虽然咖啡在痛风风险上显示出保护信号，但并不代表靠喝饮料就能预防痛风。预防痛风，归根结底还是要依靠健康的生活方式与均衡的饮食。
咖啡为何能降低痛风风险？
医生：4条路径共同作用
同济大学附属上海市第四人民医院肾脏内科主任医师王锐艳介绍，咖啡降尿酸的效果并非只靠咖啡因，而是多条路径共同作用：
路径一：抑制尿酸生成
咖啡中的咖啡因属于甲基黄嘌呤类物质，可以竞争性抑制黄嘌呤氧化酶，通过干扰黄嘌呤氧化生成尿酸盐的过程减少尿酸的生成。绿原酸、多酚类物质可轻度抑制尿酸生成。
路径二：能扩张肾血管
咖啡可以扩张肾血管、增加肾血流量，提高尿酸清除率。简单说，就是让尿酸“出口”更通畅。
路径三：改善胰岛素抵抗
王锐艳介绍，胰岛素抵抗是导致尿酸排泄减少的重要原因。
一项研究指出，咖啡中的多酚成分，如绿原酸，可以改善胰岛素敏感性从而间接影响尿酸代谢。
路径四：减少炎症反应
痛风发作的本质，是尿酸盐结晶触发的急性炎症反应。咖啡中的多酚类物质有助于减少炎症反应，对痛风那种慢性炎症状态有益，让发作的“火”小一点。
痛风人群的饮品红黑榜
这4种饮品要少喝
研究之外，我们整理了临床指南和专家共识的建议，哪些能常喝、哪些要少碰，一目了然：
红榜饮品：放心饮用，对尿酸友好
1.白开水
《成人高尿酸血症与痛风食养指南（2024 年版）》中提到，定时、规律性饮水可促进尿酸排泄。高尿酸血症与痛风人群，在心、肾功能正常情况下应当足量饮水，每天建议2000～3000毫升，尽量维持每天尿量大于2000毫升，优先选用白水。
2.柠檬水
一项研究发现：每天喝鲜榨柠檬水，能显著帮助降低尿酸水平，尤其对痛风和高尿酸人群效果更明显。建议用40℃以下的温水冲泡，以保护柠檬中的维生素C，尽量别放糖。
3.牛奶
营养师张瀚文刊文指出，牛奶属于低嘌呤的食物，且牛奶中含有酪蛋白和乳清蛋白，可以促进尿酸的排泄。此外，奶制品可促进肾脏排泄尿酸前体黄嘌呤，可能具有降低尿酸的作用。
4.咖啡
虽然上述研究中，咖啡摄入量与痛风风险之间呈负相关，且在分析范围内没有发现明显的“收益封顶”拐点。但需要说明的是，这是观察性研究中的趋势，不能照搬到生活中。
注册营养师顾中一介绍，一般成年人每天的咖啡因安全剂量是400毫克，但从减少焦虑、抑郁、压力同时享受咖啡的“激活”效果方面来说，每天300毫克以内或者200毫克更佳（约1-1.5杯冰美式）。
黑榜饮品：尽量少喝，给尿酸添乱
1.酒精类
啤酒、白酒、红酒、黄酒等，只要含酒精，就会阻碍尿酸排出、诱发结晶沉积，大幅提升痛风发作风险。
2.含糖饮料
注册营养师王璐介绍，果糖的代谢不仅会直接促进嘌呤的产生，还会抑制尿酸的排出，从而导致体内尿酸水平升高、痛风发作。即便是不添加果糖只添加白砂糖、冰糖或蜂蜜，它们也一样会在体内代谢产生果糖。另外，高糖食物、含糖饮料容易增加肥胖、高血脂的风险，而肥胖、高血脂又是高尿酸的风险因素。
3.鲜榨果汁
《成人高尿酸血症与痛风食养指南（2024年版）》中同样把鲜榨果汁列入了应限制的高果糖食品之列。需要区分的是：完整水果和果汁不是一回事。水果中的维生素C、黄酮、多酚、钾、膳食纤维等营养成分可改变果糖对尿酸的影响作用，因此水果的摄入量与痛风无显著相关性。但榨成汁，尤其是去渣的果汁，不建议当作日常饮品。
4.肉汤
首都医科大学附属北京友谊医院风湿科主任医师刘燕鹰介绍，嘌呤本身是溶于水的，而且还容易溶于热水。肉类，包括海鲜类的食物，它们含有的嘌呤，就会大量地溶解于汤中，喝汤可能比吃肉嘌呤含量还高。
来源：新华社微信公众号综合人民日报健康客户端
原标题：26万人研究：常喝这种饮料的人，痛风风险更低？
本文转自：温州新闻网 66wz.com