健康真相NO.742丨26万人研究：常喝这种饮料的人，痛风风险更低？

新华社微信公众号 2026-11-16 09:58:37
很多尿酸高、痛风人群都知道啤酒、果汁会升高尿酸，那有没有什么饮料对尿酸“很友好”，甚至还能降低痛风风险？最近一项最新研究系统分析了不同饮品与痛风风险之间的关系，最终发现了一种“尿酸友好型饮料”——咖啡！

　　很多尿酸高、痛风人群都知道啤酒、果汁会升高尿酸，那有没有什么饮料对尿酸很友好，甚至还能降低痛风风险？

　　还真被研究人员找到了

　　最近一项最新研究系统分析了不同饮品与痛风风险之间的关系，最终发现了一种尿酸友好型饮料——咖啡

　　多种饮品对比

　　咖啡堪称“尿酸友好型饮料”

　　202610月，一项大型研究纳入了26万余名参与者，覆盖亚洲、北美、南美、欧洲和大洋洲系统对比了咖啡、酒精、含糖饮料、茶4类饮品与高尿酸、痛风之间的关系。结果发现咖啡4饮品中唯一显示出痛风保护性关联的饮品。 

　　具体来看：

　　咖啡：与痛风风险降低相关。与不喝咖啡的人群相比，喝咖啡人群的痛风风险降低约46%

　　茶：在整体上，茶与痛风、高尿酸血症风险均没有显示出显著关联。

　　酒精：与痛风、高尿酸血症风险升高相关。有饮酒习惯的人痛风风险约升高81%，高尿酸血症风险约升高52%

　　含糖饮料：同样与风险升高相关。摄入量很低或几乎不摄入的人相比，摄入含糖饮料较多与痛风风险升高约37%相关，与高尿酸血症风险升高约48%相关。

　　不过需要明确的是虽然咖啡在痛风风险上显示出保护信号，但并不代表靠喝饮料就能预防痛风。预防痛风，归根结底还是要依靠健康的生活方式与均衡的饮食。

　　咖啡为何能降低痛风风险？

　　医生：4条路径共同作用

　　同济大学附属上海市第四人民医院肾脏内科主任医师王锐艳介绍，咖啡降尿酸的效果并非只靠咖啡因，而是多条路径共同作用：

　　路径一：抑制尿酸生成

　　咖啡中的咖啡因属于甲基黄嘌呤类物质可以竞争性抑制黄嘌呤氧化酶，通过干扰黄嘌呤氧化生成尿酸盐的过程减少尿酸的生成。绿原酸、多酚类物质可轻度抑制尿酸生成

　　路径二：扩张肾血管

　　咖啡可以扩张肾血管、增加肾血流量，提高尿酸清除率简单说，就是让尿酸“出口”更通畅。

　　路径三：改善胰岛素抵抗

　　王锐艳介绍，胰岛素抵抗是导致尿酸排泄减少的重要原因。

　　一项研究指出，咖啡中的多酚成分，如绿原酸，可以改善胰岛素敏感性从而间接影响尿酸代谢。

　　路径四：减少炎症反应

　　痛风发作的本质，是尿酸盐结晶触发的急性炎症反应。咖啡中的多酚类物质有助于减少炎症反应，对痛风那种慢性炎症状态有益让发作的“火”小一点

　　痛风人群的饮品红黑榜

　　这4种饮品要少喝

　　研究之外，我们整理了临床指南和专家共识的建议，哪些能常喝、哪些要少碰，一目了然：

　　红榜饮品：放心饮用，对尿酸友好

　　1.白开水

　　《成人高尿酸血症与痛风食养指南（2024 年版）》中提到，定时、规律性饮水可促进尿酸排泄。高尿酸血症与痛风人群，在心、肾功能正常情况下应当足量饮水，每天建议20003000毫升，尽量维持每天尿量大于2000毫升，优先选用白水

　　2.柠檬水

　　一项研究发现：每天喝鲜榨柠檬水，能显著帮助降低尿酸水平，尤其对痛风和高尿酸人群效果更明显。建议用40℃以下的温水冲泡，以保护柠檬中的维生素C，尽量别放糖

　　3.牛奶

　　营养师张瀚文刊文指出，牛奶属于低嘌呤的食物，且牛奶中含有酪蛋白和乳清蛋白，可以促进尿酸的排泄。此外，奶制品可促进肾脏排泄尿酸前体黄嘌呤，可能具有降低尿酸的作用

　　4.咖啡

　　虽然上述研究中，咖啡摄入量与痛风风险之间呈负相关，且在分析范围内没有发现明显的“收益封顶”拐点。但需要说明的是，这是观察性研究中的趋势，不能照搬到生活中。

　　注册营养师顾中一介绍，一般成年人每天的咖啡因安全剂量是400毫克，但从减少焦虑、抑郁、压力同时享受咖啡的“激活”效果方面来说，每天300毫克以内或者200毫克更佳（约1-1.5杯冰美式）

　　黑榜饮品：尽量少尿酸

　　1.

　　啤酒、白酒、红酒、黄酒等，只要含酒精，就会阻碍尿酸排出、诱发结晶沉积，大幅提升痛风发作风险。

　　2.含糖饮料

　　注册营养师王璐介绍，果糖的代谢不仅会直接促进嘌呤的产生，还会抑制尿酸的排出，从而导致体内尿酸水平升高、痛风发作。即便是不添加果糖只添加白砂糖、冰糖或蜂蜜，它们也一样会在体内代谢产生果糖。另外，高糖食物、含糖饮料容易增加肥胖、高血脂的风险，而肥胖、高血脂又是高尿酸的风险因素

　　3.鲜榨果汁

　　《成人高尿酸血症与痛风食养指南（2024年版）》中同样把鲜榨果汁列入了应限制的高果糖食品之列。需要区分的是：完整水果和果汁不是一回事。水果中的维生素C、黄酮、多酚、钾、膳食纤维等营养成分可改变果糖对尿酸的影响作用，因此水果的摄入量与痛风无显著相关性。但榨成汁，尤其是去渣的果汁，不建议当作日常饮品

　　4.肉汤

　　首都医科大学附属北京友谊医院风湿科主任医师刘燕鹰介绍，嘌呤本身是溶于水的，而且还容易溶于热水。肉类，包括海鲜类的食物，它们含有的嘌呤，就会大量地溶解于汤中，喝汤可能比吃肉嘌呤含量还高

　　来源：新华社微信公众号综合人民日报健康客户端

　　原标题：26万人研究：常喝这种饮料的人，痛风风险更低？

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本文转自：温州新闻网 66wz.com

N 监制：张佳玮责任编辑：叶双莲编辑：杨丽

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