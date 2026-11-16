健康真相NO.742丨26万人研究：常喝这种饮料的人，痛风风险更低？

新华社微信公众号 2026-11-16 09:58:37

很多尿酸高、痛风人群都知道啤酒、果汁会升高尿酸，那有没有什么饮料对尿酸“很友好”，甚至还能降低痛风风险？最近一项最新研究系统分析了不同饮品与痛风风险之间的关系，最终发现了一种“尿酸友好型饮料”——咖啡！

很多尿酸高、痛风人群都知道啤酒、果汁会升高尿酸，那有没有什么饮料对尿酸 “ 很友好 ” ，甚至还能降低痛风风险？

有 ， 还真被研究人员找到了 ！

最近一项最新研究系统分析了不同饮品与痛风风险之间的关系，最终发现了一种 “ 尿酸友好型饮料 ” —— 咖啡 ！

多种饮品对比

咖啡堪称“尿酸友好型饮料”

2026 年 10 月， 一项 大型 研究 纳入了 26 万余名参与者，覆盖亚洲、北美、南美、欧洲和大洋洲 ， 系统对比了咖啡、酒精、含糖饮料、茶 4 类饮品与高尿酸 、痛风之间的关系。结果 发现 ：咖啡 ， 是 4 类 饮品 中唯一显示出 “ 痛风保护性 ” 关联的饮品。

具体来看：

咖啡： 与痛风风险降低相关。与不喝咖啡的人群相比，喝咖啡人群的痛风风险降低约 46% 。

茶：在整体上，茶与痛风、高尿酸血症风险均没有显示出显著关联。

酒精： 与痛风、高尿酸血症风险升高相关。 有饮酒习惯的人 痛风风险约升高 81% ，高尿酸血症风险约升高 52% 。

含糖饮料： 同样与风险升高相关。 与 摄入量很低或几乎不摄入的人 相比， 摄入含糖饮料 较多 与痛风风险升高约 37% 相关，与高尿酸血症风险升高约 48% 相关。

不过需要明确的是 ： 虽然咖啡在痛风风险上显示出保护信号，但并不代表靠喝饮料就能预防痛风。预防痛风，归根结底还是要依靠健康的生活方式与均衡的饮食。

咖啡为何能降低痛风风险？

医生：4条路径共同作用

同济大学附属上海市第四人民医院肾脏内科 主任医师 王锐艳 介绍，咖啡降尿酸的效果并非只靠咖啡因，而是多条路径共同作用：

路径一： 抑制尿酸生成

咖啡中的咖啡因属于甲基黄嘌呤类物质 ， 可以 竞争性抑制黄嘌呤氧化酶 ，通过干扰黄嘌呤氧化生成尿酸盐的过程减少尿酸的生成。 绿原酸、多酚类物质可轻度抑制尿酸生成 。

路径二： 能 扩张肾血管

咖啡可以扩张肾血管、增加肾血流量，提高尿酸清除率 。 简单说，就是让尿酸 “出口”更通畅。

路径三：改善胰岛素抵抗

王锐艳介绍，胰岛素抵抗是导致尿酸排泄减少的重要原因。

一项研究指出，咖啡中的多酚成分，如绿原酸，可以改善胰岛素敏感性从而间接影响尿酸代谢。

路径四：减少炎症反应

痛风发作的本质，是尿酸盐结晶触发的急性炎症反应。咖啡中的多酚类物质有助于减少炎症反应，对痛风那种慢性炎症状态有益 ， 让发作的 “火”小一点 。

痛风人群的饮品红黑榜

这4种饮品要少喝

研究之外， 我们 整理了临床指南和专家共识的建议，哪些能常喝、哪些要少碰，一目了然：

红榜饮品： 放心 饮用 ，对尿酸友好

1. 白开水

《成人高尿酸血症与痛风食养指南（ 2024 年版）》中提到，定时、规律性饮水可促进尿酸排泄。高尿酸血症与痛风人群，在心、肾功能正常情况下应当足量饮水，每天建议 2000 ～ 3000 毫升，尽量维持每天尿量大于 2000 毫升，优先选用白水 。

2. 柠檬水

一项研究发现：每天喝鲜榨柠檬水，能显著帮助降低尿酸水平，尤其对痛风和高尿酸人群效果更明显。建议用 40 ℃以下的温水冲泡，以保护柠檬中的维生素 C ，尽量别放糖 。

3. 牛奶

营养师张瀚文 刊文指出，牛奶属于低嘌呤的食物，且牛奶中含有酪蛋白和乳清蛋白，可以促进尿酸的排泄。此外，奶制品可促进肾脏排泄尿酸前体黄嘌呤，可能具有降低尿酸的作用 。

4. 咖啡

虽然上述 研究中，咖啡摄入量与痛风风险之间呈负相关，且在分析范围内没有发现明显的 “收益封顶”拐点。但需要说明的是，这是观察性研究中的趋势，不能照搬到生活中。

注册营养师顾中一 介绍，一般成年人每天的咖啡因安全剂量是 400 毫克，但从减少焦虑、抑郁、压力同时享受咖啡的“激活”效果方面来说，每天 300 毫克以内或者 200 毫克更佳（约 1-1.5 杯冰美式） 。

黑榜饮品： 尽量少 喝 ， 给 尿酸 添 乱

1. 酒 精 类

啤酒、白酒、红酒、黄酒等，只要含酒精，就会阻碍尿酸排出、诱发结晶沉积，大幅提升痛风发作风险。

2. 含糖饮料

注册营养师王璐介绍，果糖的代谢不仅会直接促进嘌呤的产生，还会抑制尿酸的排出，从而导致体内尿酸水平升高、痛风发作。即便是不添加果糖只添加白砂糖、冰糖或蜂蜜，它们也一样会在体内代谢产生果糖。另外，高糖食物、含糖饮料容易增加肥胖、高血脂的风险，而肥胖、高血脂又是高尿酸的风险因素 。

3. 鲜榨果汁

《成人高尿酸血症与痛风食养指南（ 2024 年版）》中同样把鲜榨果汁列入了应限制的高果糖食品之列。需要区分的是：完整水果和果汁不是一回事。水果中的维生素 C 、黄酮、多酚、钾、膳食纤维等营养成分可改变果糖对尿酸的影响作用，因此水果的摄入量与痛风无显著相关性。但榨成汁，尤其是去渣的果汁，不建议当作日常饮品 。

4. 肉汤

首都医科大学附属北京友谊医院风湿科主任医师刘燕鹰 介绍，嘌呤本身是溶于水的，而且还容易溶于热水。肉类，包括海鲜类的食物，它们含有的嘌呤，就会大量地溶解于汤中，喝汤可能比吃肉嘌呤含量还高 。

来源：新华社微信公众号综合人民日报健康客户端

原标题：26万人研究：常喝这种饮料的人，痛风风险更低？

本文转自：温州新闻网 66wz.com