烤红薯香味浓是加了香精？镜子放广告会盗取人脸？都是猜的！

“上海网络辟谣”微信公众号 2026-11-16 09:58:14

最近一段时间，一批“避雷帖”在社交平台传播甚广：不同于那些有官方通报或检测依据的风险预警，这类传言大多源于发帖者的“主观猜测”——闻着太香、看着不对劲、功能太智能，就猜测“有猫腻”“有隐患”，继而发出“要小心”的提醒。

最近一段时间，一批“避雷帖”在社交平台传播甚广：不同于那些有官方通报或检测依据的风险预警，这类传言大多源于发帖者的“主观猜测”——闻着太香、看着不对劲、功能太智能，就猜测“有猫腻”“有隐患”，继而发出“要小心”的提醒。

这类“避雷帖”能相信吗？

事实上，部分“避雷帖”已经被证明是发布者主观臆断的结果，不仅违背科学，而且造成无谓恐慌，有的还影响商家正常经营。记者调查还发现，这种“先预设有罪，再脑补证据”的发帖方式，正成为造谣新套路，亟待整治。

怀疑“有风险”，就写“避雷帖”？

记者跟踪调查了两条不同场景里的“避雷帖”，发现最初的发布者属于“疑罪从有”，在没有科学依据或检测结果的情况下发布相关帖子；这些帖子经过层层传播，最终在社交平台制造出恐慌情绪。

在食品安全方面，“烤红薯加香精”属于典型案例。

随着天气转凉，不少城市街头都出现了烤红薯，香气扑鼻。但部分自媒体发布“揭秘视频”称：烤红薯香气浓郁、通体流蜜，可有的红薯吃起来没那么甜，感觉香气与甜度不成正比。同时，市场有“烤红薯香精”销售。于是，自媒体抛出怀疑和提醒——烤红薯大概率是用香精浸泡后烤制，食用伤身。

社交平台很多自媒体发帖称，烤红薯用了香精（截屏）

这一说法引起烤红薯爱好者的担忧，“喜欢吃烤红薯的天塌了”的话题登上热搜。可在食安专家和农业专家眼里，网传论断实为捕风捉影。

烤红薯的香味来自美拉德反应。通常，红薯的烤制温度在180℃以上，其所含淀粉由此糖化，并在美拉德反应中释放大量芳香物质，形成浓烈的甜香味。这是正常的食物物理化学变化，与香精无关。至于“闻起来香，吃起来不甜”，与红薯品种有关。不同种类的红薯甜度有差异，虽然美拉德反应相似，但烤制后的口感会有差异。

北京营养师协会理事、注册营养师顾中一还提醒，即便发现红薯蒸着吃不甜，但烤后甜，也不是因为加了糖或添加剂。因为烤制时，红薯里的酶把淀粉大量转化成麦芽糖，从而会改变甜度。实测数据显示，鲜红薯里几乎检测不到麦芽糖；烤熟后，麦芽糖含量可飙升至8.81%到13.97%。

食安专家还提醒，市场销售的“烤红薯味香精”属于食品添加剂的一种，合规使用风险很低。不过，这类食品添加剂主要用于烘焙场景，并非涂抹或浸泡在红薯上。涂抹或浸泡红薯，反而会破坏红薯本味，不利于销售。

在消费环境中，能自动播放广告的镜子也成为谣言主角，被怀疑“窃取人脸信息”。

在相关视频中，上海等部分城市商场、酒店里有一种“人来亮屏、自动播放广告”的镜子。有博主录制视频并猜测：这类镜子可近距离感应人体，是不是在偷偷抓取人脸信息、收集个人隐私？

部分博主拍摄了能放广告的镜子，在各种“二创”视频中，二创者纷纷猜测是否有安全隐患（截屏）

根据商家说明和监管部门实地调查，这类镜子并未搭载摄像头、不具备人脸识别功能。“人来亮屏”的效果是红外线感应的结果，原理与商场自动门一样，无须惊讶，更无须担忧。

记者回溯还发现，这类镜子早在数年前就已面世，此前已有网友在社交平台分享使用情况，有的还表示“很稀奇”“很有科技感”。但这一次被自媒体添上“可能抓取人脸信息”的猜测后被广泛转载，引发公众过度解读和无端揣测。

早在2023年，就有网友发帖表示，自己遇到了“可以播放广告的镜子”（社交平台截屏）

真相不明确，为何被推广？

有的“避雷帖”被权威机构或专业人士澄清后，发帖者不服气，认为自己不是造谣，只是基于猜测的“友情提醒”。可是，他们真的是“友情提醒”吗？

记者调查发现，这类基于猜测的“避雷帖”背后，其实是另一个流量套路：不用实证，只要猜测和情绪，利用网友的关注度来博取眼球。

简单来说，造谣者将部分超出普通人认知的事物或现象，默认为“有黑幕、有风险”，然后用“友情提醒”作为包装，在没有充分证据的前提下，就发布所谓的“避雷帖”“提醒帖”，利用话题关注度博眼球。

传谣者发现这类帖子有流量后，有的直接照搬，有的则迎合部分网友的猜测、怀疑情绪，通过增加观点、持续质疑等方式，将“避雷帖”进行二次创作，进一步放大帖子里的焦虑情绪。当然，这些造谣者和传谣者的最终目的，都是为了流量变现。

正因为此，食品和智能设备成为这类谣言的“重灾区”。比如，有博主称，用胶带捆蔬菜，胶带上的甲醛会渗入蔬菜，所以有致癌风险。可监管部门的抽检结果显示，捆菜胶带甲醛含量符合国标，加上甲醛易溶于水、接触蔬菜的时间也不长，几乎不会渗入蔬菜，安全风险很低。

还有博主说，蜂蜜分“真蜜”和“假蜜”，“假蜜”是水兑糖，降温后就会结晶；若把蜂蜜放入冰箱，出现结晶现象，就说明是“假蜜”。但中国科学技术协会多次澄清，蜂蜜是高糖溶液，久置或温度降低时，会出现结晶现象，是正常的物理变化，与品质无关，可放心食用……

左边是各种博主发布的“结晶意味着蜂蜜品质不好”的帖子，右边是中国科学技术协会发布的辟谣帖（截屏）

围绕智能设备的风险猜测也很多：共享充电宝、充电桩插电涉嫌盗取数据；“碰一碰”支付等新功能，能够“隔空盗刷”……有的博主还用摆拍的形式，模仿遭受侵害的过程。最终，这些猜测都被技术人员和监管部门澄清，摆拍者也被依法处置。

在专业人士看来，这类猜测可能是发帖者自身知识面有限的表现，但更可能是故意利用信息差，制造焦虑，博取眼球。

可是，站在公众的角度，“避雷帖”有一定的迷惑性。因为公众对食品专业知识、新设备和新技术的原理了解有限，有的网民对“超出日常认知”的现象更是本能地心生警惕。发帖者精准抓住这种心理，将“不懂、少见”包装成“危险”“有坑”。更有甚者，将自己包装成“吹哨人”“爆料人”，博取更多网友认同。

需要注意的是，部分社交平台的流量分配机制也有瑕疵。平台用流量鼓励原创与真实分享，容易把“曝光黑幕”“提醒避雷”类内容判定为原创亲历内容，却未能识别其中不少是刻意编造的谣言。算法的这一疏漏，为这类新型谣言留下滋生、扩散的空间。

仅凭口头猜，就能免追责？

从近期引发关注的案例看，没有真凭实据的“避雷帖”不仅误导公众、制造不必要的恐慌，而且会损害商家、行业的合法利益。所以，不能让造谣者和传谣者用“我只是猜测”“我只是提醒”作为借口，推脱自己的责任。

从法律层面来看，“友情提醒”不是免责借口。依据《民法典》，凭空捏造事实损害商家名誉，需要承担赔礼道歉、赔偿经济损失等民事侵权责任；如果刻意散布不实信息扰乱公共秩序，还会被公安机关依据《治安管理处罚法》处以拘留、罚款；若是多次造谣、造成大规模负面舆情，情节严重的，还可能触犯损害商业信誉、商品声誉罪，承担刑事责任。

另一方面，社交平台应重视这类谣言的传播动向，有的放矢地采取管理措施。比如，可以建立针对同类谣言的关键词、套路化内容拦截机制；对频繁发布此类信息的账号实施重点管控；优化算法，切断谣言背后的流量收益，从源头遏制跟风造谣、传谣行为。

值得一提的是，记者在调查中发现，部分结论错误的“避雷帖”已在社交平台长期传播。有的内容即便已被官方澄清，仍然没有下架，甚至被别有用心之人当作二次创作的素材，隔一段时间就围绕同一话题生成新内容，持续误导公众。记者核查时发现，所谓“烤红薯添加香精”的说法，早在两三年前就在社交平台出现，相关帖子迄今仍在传播。可见，社交平台建立辟谣跟进机制、从源头清理问题信息，十分紧迫。

去年底，社交平台就出现大量表示“烤红薯添加香精”的帖子（截屏）

网民也要摒弃“疑罪从有”的思维，面对陌生现象、食品特性、新奇设备，不盲目相信来历不明的自媒体，而是向权威机构求证，不要被观点片面的帖子带节奏，不转发未经证实的信息。

当然，被点名的行业、企业更要主动站出来，用事实击退谣言。面对公众对食品安全的关注，市场监管部门、食安专家、农业专家等，可以针对食品安全高频误区开展解疑释惑，用科学论证、权威数据、真实案例等解除公众担忧。面对新设备、新技术等因信息不对称引发的误解或疑问，需要专业人士用通俗易懂的讲解，常态化公开答疑，填补大众认知空白，压缩谣言传播空间。

来源：“上海网络辟谣”微信公众号

原标题：烤红薯香味浓是加了香精？镜子放广告会盗取人脸？都是猜的！

本文转自：温州新闻网 66wz.com