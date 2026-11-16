烤红薯香味浓是加了香精？镜子放广告会盗取人脸？都是猜的！

“上海网络辟谣”微信公众号 2026-11-16 09:58:14
最近一段时间，一批“避雷帖”在社交平台传播甚广：不同于那些有官方通报或检测依据的风险预警，这类传言大多源于发帖者的“主观猜测”——闻着太香、看着不对劲、功能太智能，就猜测“有猫腻”“有隐患”，继而发出“要小心”的提醒。

　　最近一段时间，一批“避雷帖”在社交平台传播甚广：不同于那些有官方通报或检测依据的风险预警，这类传言大多源于发帖者的“主观猜测”——闻着太香、看着不对劲、功能太智能，就猜测“有猫腻”“有隐患”，继而发出“要小心”的提醒。

　　这类“避雷帖”能相信吗？

　　事实上，部分“避雷帖”已经被证明是发布者主观臆断的结果，不仅违背科学，而且造成无谓恐慌，有的还影响商家正常经营。记者调查还发现，这种“先预设有罪，再脑补证据”的发帖方式，正成为造谣新套路，亟待整治

　　怀疑“有风险”，就写“避雷帖”？

　　记者跟踪调查了两条不同场景里的“避雷帖”，发现最初的发布者属于“疑罪从有”，在没有科学依据或检测结果的情况下发布相关帖子；这些帖子经过层层传播，最终在社交平台制造出恐慌情绪

　　在食品安全方面，“烤红薯加香精”属于典型案例。

　　随着天气转凉，不少城市街头都出现了烤红薯，香气扑鼻。但部分自媒体发布“揭秘视频”称：烤红薯香气浓郁、通体流蜜，可有的红薯吃起来没那么甜，感觉香气与甜度不成正比。同时，市场有“烤红薯香精”销售。于是，自媒体抛出怀疑和提醒——烤红薯大概率是用香精浸泡后烤制，食用伤身。

社交平台很多自媒体发帖称，烤红薯用了香精（截屏）

　　这一说法引起烤红薯爱好者的担忧，“喜欢吃烤红薯的天塌了”的话题登上热搜。可在食安专家和农业专家眼里，网传论断实为捕风捉影。

　　烤红薯的香味来自美拉德反应。通常，红薯的烤制温度在180℃以上，其所含淀粉由此糖化，并在美拉德反应中释放大量芳香物质，形成浓烈的甜香味。这是正常的食物物理化学变化，与香精无关。至于“闻起来香，吃起来不甜”，与红薯品种有关。不同种类的红薯甜度有差异，虽然美拉德反应相似，但烤制后的口感会有差异。

　　北京营养师协会理事、注册营养师顾中一还提醒，即便发现红薯蒸着吃不甜，但烤后甜，也不是因为加了糖或添加剂。因为烤制时，红薯里的酶把淀粉大量转化成麦芽糖，从而会改变甜度。实测数据显示，鲜红薯里几乎检测不到麦芽糖；烤熟后，麦芽糖含量可飙升至8.81%到13.97%。

　　食安专家还提醒，市场销售的“烤红薯味香精”属于食品添加剂的一种，合规使用风险很低。不过，这类食品添加剂主要用于烘焙场景，并非涂抹或浸泡在红薯上。涂抹或浸泡红薯，反而会破坏红薯本味，不利于销售。

　　在消费环境中，能自动播放广告的镜子也成为谣言主角，被怀疑“窃取人脸信息”。

　　在相关视频中，上海等部分城市商场、酒店里有一种“人来亮屏、自动播放广告”的镜子。有博主录制视频并猜测：这类镜子可近距离感应人体，是不是在偷偷抓取人脸信息、收集个人隐私？

部分博主拍摄了能放广告的镜子，在各种“二创”视频中，二创者纷纷猜测是否有安全隐患（截屏）

　　根据商家说明和监管部门实地调查，这类镜子并未搭载摄像头、不具备人脸识别功能。“人来亮屏”的效果是红外线感应的结果，原理与商场自动门一样，无须惊讶，更无须担忧。

　　记者回溯还发现，这类镜子早在数年前就已面世，此前已有网友在社交平台分享使用情况，有的还表示“很稀奇”“很有科技感”。但这一次被自媒体添上“可能抓取人脸信息”的猜测后被广泛转载，引发公众过度解读和无端揣测。

早在2023年，就有网友发帖表示，自己遇到了“可以播放广告的镜子”（社交平台截屏）

　　真相不明确，为何被推广？

　　有的“避雷帖”被权威机构或专业人士澄清后，发帖者不服气，认为自己不是造谣，只是基于猜测的“友情提醒”。可是，他们真的是“友情提醒”吗？

　　记者调查发现，这类基于猜测的“避雷帖”背后，其实是另一个流量套路：不用实证，只要猜测和情绪，利用网友的关注度来博取眼球。

　　简单来说，造谣者将部分超出普通人认知的事物或现象，默认为“有黑幕、有风险”，然后用“友情提醒”作为包装，在没有充分证据的前提下，就发布所谓的“避雷帖”“提醒帖”，利用话题关注度博眼球

　　传谣者发现这类帖子有流量后，有的直接照搬，有的则迎合部分网友的猜测、怀疑情绪，通过增加观点、持续质疑等方式，将“避雷帖”进行二次创作，进一步放大帖子里的焦虑情绪。当然，这些造谣者和传谣者的最终目的，都是为了流量变现。

　　正因为此，食品和智能设备成为这类谣言的“重灾区”。比如，有博主称，用胶带捆蔬菜，胶带上的甲醛会渗入蔬菜，所以有致癌风险。可监管部门的抽检结果显示，捆菜胶带甲醛含量符合国标，加上甲醛易溶于水、接触蔬菜的时间也不长，几乎不会渗入蔬菜，安全风险很低。

　　还有博主说，蜂蜜分“真蜜”和“假蜜”，“假蜜”是水兑糖，降温后就会结晶；若把蜂蜜放入冰箱，出现结晶现象，就说明是“假蜜”。但中国科学技术协会多次澄清，蜂蜜是高糖溶液，久置或温度降低时，会出现结晶现象，是正常的物理变化，与品质无关，可放心食用……

左边是各种博主发布的“结晶意味着蜂蜜品质不好”的帖子，右边是中国科学技术协会发布的辟谣帖（截屏）

　　围绕智能设备的风险猜测也很多：共享充电宝、充电桩插电涉嫌盗取数据；“碰一碰”支付等新功能，能够“隔空盗刷”……有的博主还用摆拍的形式，模仿遭受侵害的过程。最终，这些猜测都被技术人员和监管部门澄清，摆拍者也被依法处置。

　　在专业人士看来，这类猜测可能是发帖者自身知识面有限的表现，但更可能是故意利用信息差，制造焦虑，博取眼球

　　可是，站在公众的角度，“避雷帖”有一定的迷惑性。因为公众对食品专业知识、新设备和新技术的原理了解有限，有的网民对“超出日常认知”的现象更是本能地心生警惕。发帖者精准抓住这种心理，将“不懂、少见”包装成“危险”“有坑”。更有甚者，将自己包装成“吹哨人”“爆料人”，博取更多网友认同。

　　需要注意的是，部分社交平台的流量分配机制也有瑕疵平台用流量鼓励原创与真实分享，容易把“曝光黑幕”“提醒避雷”类内容判定为原创亲历内容，却未能识别其中不少是刻意编造的谣言。算法的这一疏漏，为这类新型谣言留下滋生、扩散的空间。

　　仅凭口头猜，就能免追责？

　　从近期引发关注的案例看，没有真凭实据的“避雷帖”不仅误导公众、制造不必要的恐慌，而且会损害商家、行业的合法利益。所以，不能让造谣者和传谣者用“我只是猜测”“我只是提醒”作为借口，推脱自己的责任。

　　从法律层面来看，“友情提醒”不是免责借口依据《民法典》，凭空捏造事实损害商家名誉，需要承担赔礼道歉、赔偿经济损失等民事侵权责任；如果刻意散布不实信息扰乱公共秩序，还会被公安机关依据《治安管理处罚法》处以拘留、罚款；若是多次造谣、造成大规模负面舆情，情节严重的，还可能触犯损害商业信誉、商品声誉罪，承担刑事责任。

　　另一方面，社交平台应重视这类谣言的传播动向，有的放矢地采取管理措施比如，可以建立针对同类谣言的关键词、套路化内容拦截机制；对频繁发布此类信息的账号实施重点管控；优化算法，切断谣言背后的流量收益，从源头遏制跟风造谣、传谣行为。

　　值得一提的是，记者在调查中发现，部分结论错误的“避雷帖”已在社交平台长期传播。有的内容即便已被官方澄清，仍然没有下架，甚至被别有用心之人当作二次创作的素材，隔一段时间就围绕同一话题生成新内容，持续误导公众。记者核查时发现，所谓“烤红薯添加香精”的说法，早在两三年前就在社交平台出现，相关帖子迄今仍在传播。可见，社交平台建立辟谣跟进机制、从源头清理问题信息，十分紧迫

去年底，社交平台就出现大量表示“烤红薯添加香精”的帖子（截屏）

　　网民也要摒弃“疑罪从有”的思维，面对陌生现象、食品特性、新奇设备，不盲目相信来历不明的自媒体，而是向权威机构求证，不要被观点片面的帖子带节奏，不转发未经证实的信息

　　当然，被点名的行业、企业更要主动站出来，用事实击退谣言。面对公众对食品安全的关注，市场监管部门、食安专家、农业专家等，可以针对食品安全高频误区开展解疑释惑，用科学论证、权威数据、真实案例等解除公众担忧。面对新设备、新技术等因信息不对称引发的误解或疑问，需要专业人士用通俗易懂的讲解，常态化公开答疑，填补大众认知空白，压缩谣言传播空间。

　　来源：“上海网络辟谣”微信公众号

　　原标题：烤红薯香味浓是加了香精？镜子放广告会盗取人脸？都是猜的！

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本文转自：温州新闻网 66wz.com

N 监制：张佳玮责任编辑：叶双莲编辑：杨丽

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