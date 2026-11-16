没时间运动就没法减肥？错了！这些方法都能试试

健康中国、中国疾控中心、上观新闻 2026-11-16 10:01:45

久坐、外卖、熬夜……不少人眼睁睁看着体重秤上的数字一路攀升，总觉得生活节奏和健康管理难以兼得。

其实，体重问题大多不是因为缺乏自律，而是悄然陷入了生活方式的隐形误区。

来自上海健康促进中心的“健康播报”聚焦“碎片化时间减脂”，介绍如何在忙碌中守护健康体态。

避开致胖“四陷阱”

体重没管好，可能是踏入了这些陷阱。

一是久坐不动、运动量骤减，这会直接导致肌肉流失，基础代谢随之降低，脂肪更容易在腰腹悄悄堆积。

二是三餐不规律、高油高盐的外卖吃得多，引起血糖剧烈波动，胰岛素分泌异常，身体更容易加速囤积脂肪。

三是长期熬夜缺觉，打乱了激素分泌和代谢的正常节律，让身体不知不觉进入“易胖模式”。

四是压力过大，职场焦虑常常引发情绪化进食，靠美食来缓解压力，反而陷入暴饮暴食的恶性循环。

打破减重“两误区”

有人说“上班太忙，没有时间运动，难以控重”，其实完全可以利用碎片时间运动，虽然单次消耗不大，但长期坚持就能有效控重、改善代谢。

也有人说“不吃早餐，能节省时间还能减重”，这样做反而容易引起低血糖、大脑供能不足，过度饥饿还可能导致午餐暴饮暴食，最终更容易增加体重、损害健康。规律吃早餐，恰恰是控制体重的关键之一。

体重管理不是一场短期冲刺，而是健康生活方式的长期主义。只要把健康饮食和运动一点点融入日常，做出一个个小小的健康选择，就能以轻盈体态和充沛精力，从容面对职场生活，收获健康与活力。

这些碎片化运动可以试试

上海市胸科医院心内科副主任医师韩文正特别给出运动建议与心脏安全的提示：

成年人每周≥150-300 分钟中等强度有氧，或≥75-150分钟高强度；再加≥2天肌力训练。每坐1小时，起身活动3-5分钟。

生活中，可以尝试以下这些方法进行碎片化运动——

跳跃开合：快速提升心率，燃烧多余热量。

原地高抬腿：增强下肢力量，促进代谢。

波比跳：短时间内提升心率。

爬楼梯：代替电梯，锻炼心脏又消耗脂肪。

快走：帮助消化，避免热量堆积。

骑行：增强肌肉量，提高基础代谢率。

新手可以从快走、骑行、游泳开始，逐步增加时长与强度。

配合日常饮食，还能提高运动效果。张敏建议，可以用糙米、燕麦、红薯替代白米饭、白面包。同时，控制红肉/加工肉、精制碳水、含糖饮料与甜点、反式脂肪的摄入。用鹰嘴豆、黑豆、低脂酸奶替代肥肉、加工肉，补充优质蛋白质。每天摄入食盐<5克（相当于钠<2克/天），限制酒精。优先选择健康的烹调方式：蒸、煮、炖、焖，少油炸。

将碎片化运动融入日常

研究表明，碎片化运动这种见缝插针式的运动方式，对于打破久坐、提升代谢水平、改善心血管健康大有裨益。

然而，很多人由于认知偏差，让碎片化运动这种高效模式变成了无效努力。以下五个常见误区，要注意避开——

误区一：碎片化运动必须高强度。

有人认为，碎片化运动既然时间短，那就得“加码”，否则运动就无效。其实，碎片化运动的精髓在于可持续，而非一次性爆发。

正确做法：运动强度应因人而异、因时而定。

早晨刚起床，可以选择拉伸、瑜伽等低强度运动。午休后感到困倦，可以进行5-10分钟的中等强度运动，如开合跳、爬楼梯，让心率微微加快。下午工作疲惫时，一组肩颈放松或靠墙静蹲更为适宜，核心是让身体动起来且感觉舒适。

误区二：碎片化运动无需考虑规律性和连贯性。

“反正时间随机，想到了就做，想不到就算了。”这种心态让碎片化运动变成“三天打鱼，两天晒网”式运动。运动效果的积累依赖于规律刺激。如果一周内只在某天心血来潮运动几下，身体无法形成正向适应，也难以养成习惯。

正确做法：为碎片化运动设定时间。例如，规定自己每坐45分钟，就起身活动3分钟，午餐后散步10分钟，睡前做5分钟拉伸。将运动嵌入日常流程，形成稳定的生物节律。

误区三：碎片化运动能完全代替传统意义上的运动。

碎片化运动是传统运动的有效补充，而非替代品。碎片化运动能有效解决久坐不动的问题，但对于提升最大摄氧量、增强肌耐力、改善体态等深层次需求，每周2-3次，每次30-60分钟的系统性训练（如跑步、游泳、器械训练）必不可少。

正确做法：将碎片化运动作为日常活动的基石，保持身体活力，再在此基础上，规划专门的系统训练时间，全面提升身体素质。

误区四：碎片化运动很轻松，无需热身和放松。

“就几分钟的事，热什么身？”这是危险的认知。即使只是短暂的跳跃或拉伸，肌肉和关节如果未经预热，突然进入工作状态，也存在扭伤、拉伤的风险。而运动后的恢复放松有助于平复心率、减少乳酸堆积。

正确做法：遵循“微热身—运动—微放松”的规律。例如，计划做3分钟高抬腿，先用30秒原地踏步、活动手腕和脚踝；结束后，再用30秒慢走、抖腿。

误区五：碎片化运动门槛低，没有风险。

虽然碎片化运动相对温和，但并非零风险。例如，患有严重高血压、心脏病的人群，不宜进行突然的高强度间歇运动；骨质疏松患者应避免跳跃类动作；孕晚期女性需避免压迫腹部的动作。

正确做法：运动前进行自我健康评估。慢性病患者应在医生指导下制订计划。初学者应从低强度、低冲击的动作开始，循序渐进，出现疼痛立即停止。

来源：健康中国、中国疾控中心、上观新闻

原标题：没时间运动就没法减肥？错了！这些方法都能试试

本文转自：温州新闻网 66wz.com