打卡“深圳之眼” 媒体记者走进岗厦北枢纽

2026-11-16 11:08
来源：中国新闻网监制：张佳玮责任编辑：叶双莲编辑： 潘涌燚
11月15日，参加APEC会议报道的媒体记者走进深圳市岗厦北综合交通枢纽，仰望直径约36米的“深圳之眼”，领略中国大型轨道交通枢纽的建设智慧。2026年亚太经合组织领导人会议周媒体参访活动正在进行中，据了解，此次参访活动以“深圳之约·奇迹之旅”为主题，聚焦科技、生态、文化、城市四大方向。图为市民游客在岗厦北站打卡APEC主题花坛。中新社记者 陈楚红 摄
11月15日，参加APEC会议报道的媒体记者走进深圳市岗厦北综合交通枢纽，仰望直径约36米的“深圳之眼”，领略中国大型轨道交通枢纽的建设智慧。2026年亚太经合组织领导人会议周媒体参访活动正在进行中，据了解，此次参访活动以“深圳之约·奇迹之旅”为主题，聚焦科技、生态、文化、城市四大方向。图为岗厦北站上演英歌舞快闪表演，吸引媒体记者和市民游客观看。中新社记者 陈楚红 摄
11月15日，参加APEC会议报道的媒体记者走进深圳市岗厦北综合交通枢纽，仰望直径约36米的“深圳之眼”，领略中国大型轨道交通枢纽的建设智慧。2026年亚太经合组织领导人会议周媒体参访活动正在进行中，据了解，此次参访活动以“深圳之约·奇迹之旅”为主题，聚焦科技、生态、文化、城市四大方向。图为岗厦北站人流如织。中新社记者 陈楚红 摄
11月15日，参加APEC会议报道的媒体记者走进深圳市岗厦北综合交通枢纽，仰望直径约36米的“深圳之眼”，领略中国大型轨道交通枢纽的建设智慧。2026年亚太经合组织领导人会议周媒体参访活动正在进行中，据了解，此次参访活动以“深圳之约·奇迹之旅”为主题，聚焦科技、生态、文化、城市四大方向。图为市民游客在岗厦北站打卡APEC主题花坛。中新社记者 陈楚红 摄