打卡“深圳之眼” 媒体记者走进岗厦北枢纽

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11月15日，参加APEC会议报道的媒体记者走进深圳市岗厦北综合交通枢纽，仰望直径约36米的“深圳之眼”，领略中国大型轨道交通枢纽的建设智慧。2026年亚太经合组织领导人会议周媒体参访活动正在进行中，据了解，此次参访活动以“深圳之约·奇迹之旅”为主题，聚焦科技、生态、文化、城市四大方向。图为市民游客在岗厦北站打卡APEC主题花坛。中新社记者 陈楚红 摄