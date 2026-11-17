“新华社”微信公众号、“检察日报正义网”微信公众号 2026-11-17 11:14:46

近日，浙江杭州互联网法院当庭宣判一起境外网络侵害英烈权益民事公益诉讼案，判令被告高某于判决生效之日起十日内，在国家级媒体上刊登赔礼道歉声明、消除影响，并支付公益损害赔偿金3万元。

“清澈的爱，只为中国”，卫国戍边英雄陈祥榕烈士生前写下的战斗口号，感动了亿万国人。然而却有人在外网发帖，诋毁陈祥榕等烈士的名誉和荣誉。

近日，浙江杭州互联网法院当庭宣判一起境外网络侵害英烈权益民事公益诉讼案，判令被告高某于判决生效之日起十日内，在国家级媒体上刊登赔礼道歉声明、消除影响，并支付公益损害赔偿金3万元。

企业报案牵出网络侮辱案

2025年2月7日，某企业向浙江省杭州市拱墅区公安机关报案，称有人在境外社交平台发布有关该企业的不实言论，公安机关随即立案侦查。

侦查过程中，公安机关意外发现，2024年10月至2025年2月间，该社交平台还持续出现侮辱陈祥榕、刘胡兰、董存瑞、邱少云等英雄烈士的言论。

这些烈士的名字早已融入中华民族的基因，不容任何亵渎。2025年3月17日，在境外社交平台上发布这些帖子的高某被抓获归案。

到案后，高某对自己的行为供认不讳。同年5月15日，公安机关以高某涉嫌侵害英雄烈士名誉、荣誉罪等罪名，移送拱墅区检察院审查起诉。

拱墅区检察院刑事检察部门将线索同步移送公益诉讼检察部门，第一时间开展线索研判，梳理涉案言论内容、传播方式与危害后果。经初步审查确认，高某发布的内容具有明显侮辱贬损性质，侵害了英雄烈士名誉、荣誉。

拱墅区检察院公益诉讼检察官华夏浩表示，该案虽已纳入刑事审查，但涉案侵权言论仍然处于公开传播状态，负面影响未能消除，社会公共利益持续遭受侵害，有提起民事公益诉讼的必要。

经最高人民检察院指定管辖，同年8月1日，拱墅区检察院对该案立案调查。

精准固证成功起诉

跨境网络案件办理，首要难点在于证据固定。案涉数据存储于境外服务器，电子数据本身具有易删除、易篡改的特点，如果取证不及时，关键证据有灭失风险。

为夯实证据链条，拱墅区检察院特别委托了检察技术部门。通过启用专业互联网远程取证设备，对境外平台账号发布的全部侵权言论、页面信息、浏览访问记录开展抓取固定，将全部取证材料同步上传区块链平台存证，形成完整、可溯源、不可篡改的电子证据链条。

经统计，截至今年7月29日，案涉侮辱英烈言论累计浏览量已达4.7万余次，传播范围较广。

考虑到英雄烈士名誉、荣誉网络侵权赔偿及公益修复方式缺乏统一标准，拱墅区检察院邀请法学、网络传播、网信管理、退役军人事务等领域专家，对诉讼请求内容及赔偿金用途进行论证。

专家们结合侵权行为的性质、持续时间、传播范围、浏览量、主观过错程度、认错悔过态度以及已被追究刑事责任等情况，对公益损害赔偿金数额予以认定，为后续案件办理提供参考。

最终，检察机关认为，高某通过互联网发布侮辱英雄烈士言论，侵害英雄烈士名誉、荣誉，社会影响恶劣，损害广大人民群众民族情感，侵害社会公共利益，遂于今年7月31日向杭州互联网法院提起民事公益诉讼，诉请判令高某删除其发布的侮辱英烈言论，在国家级媒体上公开赔礼道歉，承担公益损害赔偿金3万元。

申请人格权侵害禁令

今年6月，经检察机关提起公诉，法院以侵害英雄烈士名誉、荣誉罪等罪名判处高某相应刑罚。但受损的英烈名誉、荣誉该如何维护和修复？

因该案是检察机关针对完全发生于境外网络平台的侵害英烈名誉、荣誉行为提起的民事公益诉讼，案涉平台系境外主体运营的外网平台，难以直接阻断传播，但如不及时制止，将对英雄烈士的名誉、荣誉造成不可逆的损害，对社会公众的历史认知和价值观造成严重误导。

为实现对英烈权益的及时保护，避免损害后果进一步扩大，依据相关规定，拱墅区检察院于8月10日向法院申请人格权侵害禁令。法院经审查后依法作出裁定，对高某境外账号内全部侵权言论予以屏蔽，从传播源头切断不良信息扩散。

近日，杭州互联网法院如期开庭。庭审过程中，检察机关出示了相关证据，高某通过远程提审进行了质证，双方在法庭主持下充分发表了意见，杭州军事检察院作为专家辅助人出庭发表专业意见。法院经审理，当庭作出一审判决，全部采纳检察机关提交的证据与诉讼意见。

来源：“新华社”微信公众号、“检察日报正义网”微信公众号

原标题：高某在外网诋毁侮辱陈祥榕等英雄烈士，法院判了！

本文转自：温州新闻网 66wz.com