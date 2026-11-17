上海网络辟谣 2026-11-17 11:14:45

最近，中国互联网联合辟谣平台通报了一批以“商家扬言取消外卖、下架外卖”为主题的摆拍造假视频，指出这些视频并非商家的真实表态，而是MCN机构为引流谋利批量炮制的噱头。调查发现，部分声称“取消外卖”“下架外卖”的餐饮企业其实一直在承接外卖业务，相关视频由MCN机构有偿代运营。

最近，中国互联网联合辟谣平台通报了一批以“商家扬言取消外卖、下架外卖”为主题的摆拍造假视频，指出这些视频并非商家的真实表态，而是MCN机构为引流谋利批量炮制的噱头。调查发现，部分声称“取消外卖”“下架外卖”的餐饮企业其实一直在承接外卖业务，相关视频由MCN机构有偿代运营。

这已经不是外卖行业第一次成为谣言载体。此前，“骑手卖惨摆拍”多次刷屏网络：拍摄者穿上骑手工装，用高强度劳作、遭受平台苛待、遇到挑剔商家或消费者等情节收割流量。这一次，主角从骑手变成了商家，叙事从骑手的生存困境变成了商家的经营压力。谣言的“外壳”变了，底层逻辑却几乎一致。因此，有必要问一句：为什么外卖行业谣言不断？

浅层次看，是因为行业关注度高，造谣者收割流量容易。民以食为天，外卖连接着千家万户的餐桌，骑手、商家、消费者都是大众熟悉的群体，相关话题自带极高的感知度与共情空间。造谣者看准这点，通过摆拍制造冲突，撬动流量。所以，这类谣言的本质是借外卖行业的高关注度，完成流量套利。

近年来，网信部门多次针对短视频平台编造民生悲情叙事、摆拍造假等乱象开展专项整治，专门点名过假冒骑手、虚构从业困境的造谣账号，明确要求平台压实主体责任。可当下短视频平台上外卖行业谣言屡禁不止，说明不能只靠“删帖封号”等被动处置手段，而是要建立事前识别、事中拦截、事后溯源追责的闭环机制，从根本上杜绝摆拍剧本在信息流中的生长空间。

一方面，针对谣言主题从“外卖骑手卖惨”向“商家下线外卖”的转变，短视频平台不能抱有“故事主题换了，就不属于同类问题”的松懈心态。平台手握数据、算法、账号溯源等治理能力，理应延续此前整治确立的治理标尺，而不是只盯着已经出现过的“旧剧本”。当务之急，是升级识别模型，对套路化摆拍、剪辑造假、刻意引导对立等内容打上专项标签，举一反三，让摆拍类谣言没有传播土壤。

另一方面，短视频平台不妨将外卖等谣言高发领域列入“重点关注行业”，建立快速核查与反馈通道。对涉及重点关注行业的帖子、视频等，强化发布前核查，区分“真实分享”和“摆拍造谣”。如果发现嫁接虚假剧情、刻意煽动对立的内容，除平台处置之外，还可协同网信、市场监管等部门，向恶意造谣牟利的主体追责，让造谣者意识到“造谣并非零成本”。

当然，围绕外卖行业屡现谣言的现状，探讨可以更深一层：这些摆拍类谣言的基础是什么？

流传甚广的摆拍类谣言往往有一个共性：聚焦冲突和矛盾。所以，在涉及外卖行业的摆拍类谣言中，造谣者通常会截取、放大、扭曲行业的一些现实痛点：对商家而言，佣金比例、差评处罚机制等备受关注；对骑手来说，派单逻辑、超时判定、职业保障等，话题性较强；消费者最关心的，则是食品安全、促销规则等。

所以，在澄清谣言的同时，也有必要客观看待外卖生态里的各方诉求。正视生态里真实存在的分歧与痛点，把沟通前置，才有可能从源头消解谣言生长的土壤。在这方面，外卖平台不妨主动作为，面向行业相关方以及广大网民，开放更多沟通渠道，披露必要的行业信息。有疑惑可回应，有纠纷可沟通，有问题可处置……持续可信的公开信息有助于对冲短视频片段化叙事带来的信息偏差，给公众稳定的判断依据，削弱摆拍类谣言的传播基础。

总之，外卖行业摆拍谣言不断更换叙事主角的背后，既有网络平台流量逻辑的驱动，也折射出行业机制仍有待完善。在谣言治理上，辟谣只是“止损”，而非“治本”。社交平台长效的管理制度、行业自身的健康发展，才是根治这类谣言的“药方”。

来源：上海网络辟谣

原标题：“骑手卖惨”是假的，“餐厅下架外卖”也是假的，外卖行业为何谣言不断？

本文转自：温州新闻网 66wz.com