国家应急广播综合北京日报 2026-11-17 11:14:46

今年11月以来，虚假“车辆召回”类诈骗多发。

诈骗分子冒充各大品牌车企客服，以“车辆配件存在安全隐患”为由，向车主发送虚假召回短信，诱导车主点击信息里的网址或扫二维码，进而实施诈骗。北京警方通报，被冒充的车企品牌已有20余家，有车主被骗27万余元。

点开“召回短信”

27万没了

车主张女士收到一条信息称，其名下汽车气囊存在安全问题需要召回，如不办理将面临人身安全风险，且车辆将取消质保。张女士看里面有姓名、车牌号和网址，没有怀疑就点击了，打开仿冒的车企官网，点了召回按钮，页面里的客服给出三种解决方案。因为线下方案均在外地，她选择了“线上理赔”。

对方给了一个链接，说是因为受反诈平台监督，由银联执行，这个假的银联客服引导张女士下载了会议软件开启屏幕共享，以身份核验为由，让其提供了支付宝和银行账户信息，又以支付宝没有企业收款功能、转账失败为由，指导其开通银行卡“企业收款”功能，又向一陌生账户转账并提供验证码。

张女士操作完成后，发现卡内资金被转走27万余元。对方不退回，张女士才意识到被骗。

环环相扣，三步套牢车主

综合案件分析看，诈骗套路主要有三步。

第一步，通过手机iMessage、普通短信等多种渠道发送虚假召回通知，误导车主。

第二步，引导车主点击高仿的官网页面核验车辆信息，放下戒备。

第三步，诈骗分子“逼迫”车主限时联系“客服”，并引导车主选择线上理赔、自主修车的退费模式。

此时，当受害车主联系上“客服”要求退费后，诈骗分子会以提供的账户没有企业收款功能导致收款失败为由，引导车主通过“刷流水”开通银行卡企业收款功能。等车主彻底相信后，就以“输入转账编码”等为幌子，骗取转账金额。

警方提示

正规的车辆召回，不会通过私人手机号、“iMessage”、境外号码发送通知。车主收到召回相关消息，不要直接点开短信内链接，务必通过车企官方客服、官方App、授权4S店等正规途径核实真伪。

同时，官方车辆召回只为车主提供免费检修服务，不存在修车补贴、理赔退款等项目。凡是借召回名义，要求“刷流水”、向陌生账户转账的，全部属于诈骗。遇到要求下载会议软件，索要银行卡、验证码，打探银行卡限额等情况，一定要提高警惕。

若不慎点击可疑链接、开启过屏幕共享，请第一时间断网，及时联系银行冻结银行卡，守护账户安全。一旦发现被骗，请立刻拨打110报警求助。

来源：国家应急广播综合北京日报

原标题：点进这类链接，请立即断网！

本文转自：温州新闻网 66wz.com