经视直播、都市快报 2026-11-17 11:24:00

感官过敏需要纠正吗？医生表示，如果只是轻微的习惯性小动作，没有痛苦，也没有社会功能影响，不用刻意纠正。如果希望做出改变的，可以先尝试自我调节，包括接纳自己的敏感特质；减少过度关注，把注意力转移到运动、散步、呼吸练习上；必要时也可以寻求专业人员的帮助。

35岁的吴女士和几个朋友相约到兰州旅游。好客的本地朋友邀请他们吃涮羊肉。热气裹着肉香升腾，几个朋友大快朵颐。可火锅才吃到一半，吴女士面前已经堆上了一小座“纸巾山”。

“你感冒了？”朋友关心地问起。

“没感冒，就是觉得嘴上沾点油和调料不舒服，想擦掉。”吴女士有点不好意思。

“你这是感官过载！我在家煮饭也这样，手一湿着就难受，不停地抽厨房纸巾擦手。”一位朋友接话，“网上说我们的神经比别人更敏感。有人不喜欢戴饰品，不喜欢穿高领毛衣，对声音、对香味敏感，好像都归到这一类。”

“感官过载是什么意思？不会是强迫症吧？”吴女士愣了一下。

一向被认为是爱干净的习惯，怎么就成了“感官过载”？这到底算不算一种病？

所有感官都可能“过载”

更多时候只是一种现象

“严格来说，‘感官过载’并不是一个正式的诊断名称，更准确地说，是一种感觉过敏现象。”浙江中医药大学附属第二医院（浙江省新华医院）临床心理科主治医师解释，它指的是感觉“阈值”降低了，对正常情况下不会引起不适的微弱刺激，产生了强烈甚至难以忍受的感受。

比如，吃饭时忍受不了嘴上沾留食物带来的黏腻感，会频繁用纸巾擦嘴；比如湿手后觉得不舒服，一定要用纸立刻擦干；再比如，有些人对香水味、油漆味特别敏感，一闻就头晕、烦躁，不自觉地捏鼻子、皱眉等。

“实际上，几乎所有的感官都可能出现‘过敏’，其本质是自主神经调节系统面对环境刺激时产生的一种表现，不能直接等同于心理疾病。”医生强调。

究竟是个人习惯还是情绪问题？

情绪、认知、社会功能三个维度判断

那么，反复擦嘴、反复洗手，究竟什么时候该警惕？

“判断一个行为是否属于精神心理问题，不能只看‘动作多不多’，还要从情绪、认知、社会功能三个维度来进行判断。”医生给出了清晰的界线。

如果一个人吃饭时爱擦嘴，但内心平稳，知道自己在做什么，工作、学习、人际交往都正常，那往往只是个人习惯。但如果明明知道没必要，却控制不住地去做，不做就感到痛苦、难受、焦虑，甚至睡眠、饮食、社交都受到影响，连家人朋友也因此困扰，就要警惕是否存在焦虑、强迫等相关精神障碍问题，建议及时寻求专业评估。

医生表示，临床上，医生会通过问诊、量表评估以及脑电图等相关检查，综合评估判断是心理问题还是自主神经调节功能紊乱，如果是后者，大多数属于焦虑症或强迫症。

40多岁女子“怕脏”反复洗手

衣服被碰一下就要重洗

医生介绍，强迫行为的本质是通过重复且固化的动作来暂缓强迫思维带来的焦虑，消除内心对一些灾难性后果的不安，归属于精神障碍范畴。比如担心不擦干净就会感染细菌、会生病，怕门没锁会进小偷，出现反复洗手，反复查门等行为。

不久前，一位40多岁的女患者就因“怕脏”反复洗手、洗澡前来就诊。初诊时，她的手背皮肤已经洗到脱皮、开裂。

“明明知道这样没必要，就是控制不住。”女患者痛苦地说，“皮肤都洗破了，沾水就刺痛，可不洗就觉得手上‘有脏东西’，心里像压着一块石头，浑身难受。”

女患者告诉医生，每次出门在外，如果不小心被陌生人碰到衣服，她心里立刻觉得不舒服，担心对方把细菌、病毒带到自己身上，于是随身携带酒精随时喷，回家必须把当天穿的衣服重新洗一遍，否则晚上根本睡不着。

家人开始以为她只是爱干净，后来发现她每天花在清洁上的时间越来越多——刚刚洗完澡，如果一不小心碰到浴室墙壁、门把手，她觉得又“脏了”，要再冲洗一遍；每天擦地板好几次。

随着焦虑情绪日益加重，在家人的陪同下，她找到了医生。综合评估后，医生判断这类情况已经不只是“爱干净”，而是强迫症的相关表现。经过规范的药物治疗，两个月后，女患者的心态放松了不少，症状也明显改善。

医生提到，还有一类强迫表现——“强迫意向”，即患者总是控制不住反复出现某些念头。比如站在高处，突然害怕自己会跳下去；拿着刀削水果，担心自己会伤害到自己或别人。“他们并不是真的想这么做，反而会因为这些念头更加恐惧，于是不敢靠近窗边、不敢接触尖锐物品等。这种情况同样要引起重视，及时干预。”

12岁女孩反复啃咬指甲到出血

背后是学习压力引发的焦虑

“另一种异常状态的重复行为，多见于焦虑症。”医生提到一位12岁的六年级女孩，当时由爷爷奶奶带来就诊。

爷爷说，孩子啃指甲已经大半年了，咬到无指甲可咬，甚至咬出了血还停不下来。他们想办法阻止过，但效果不明显，意识到可能是心理问题才赶紧带到医院。

掰开孩子攥紧的拳头，十个指甲坑坑洼洼，有的陷到肉里，触目惊心。医生和孩子沟通后发现，她上学期间症状明显，一到寒暑假相对减轻。

孩子说，升到高年级功课压力变大了，可成绩一直处于班级中游，妈妈要求高，不仅布置很多作业，检查作业发现问题，就算她已经睡着了，也会被叫起来订正。长期下来，孩子非常害怕，始终处于精神紧张中。

医生综合判断，咬指甲是焦虑引起的表现。考虑到孩子年龄较小，她没有选择用药，而是以心理疏导和家庭沟通为主，邀请父母一起到门诊。在每周固定一次心理治疗后，妈妈逐渐意识到问题所在，调整心态，家庭气氛明显舒缓。两个多月后，孩子的咬指甲行为逐渐减少。

“孩子反复咬指甲、拔头发、咬手指等行为，不能简单看成‘坏习惯’，家长要观察诱因。如果持续时间长、已经造成身体损伤，或影响学习和社交，应尽早评估。”医生提醒。

日常生活该如何调节？

感官过敏需要纠正吗？医生表示，如果只是轻微的习惯性小动作，没有痛苦，也没有社会功能影响，不用刻意纠正。如果希望做出改变的，可以先尝试自我调节，包括接纳自己的敏感特质；减少过度关注，把注意力转移到运动、散步、呼吸练习上；练习冥想、腹式呼吸，帮助神经系统放松；必要时也可以寻求专业人员的帮助。

“感官过敏大多情况下并不是矫情，但反复出现且影响生活的异常行为，一定要早识别、早干预，才能尽快恢复平稳状态。”医生提醒。

来源：经视直播、都市快报

原标题：反复擦嘴、洗手、咬指甲，如何辨别是个人习惯还是精神心理问题？

本文转自：温州新闻网 66wz.com