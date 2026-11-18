温州晚报 记者 袁寿省 通讯员 陈凯 2026-11-18 09:39:00

不法分子把进价不足千元的普通净水器，包装成搭载“航天技术”、能够治疗“三高”的养生神器，以会议营销设局诱骗老人高价购买。

近日，央视新闻专题报道永嘉警方打掉一专门针对老年人的虚假销售团伙。不法分子把进价不足千元的普通净水器，包装成搭载“航天技术”、能够治疗“三高”的养生神器，以会议营销设局诱骗老人高价购买；伴随案件刑事判决落地，与之配套的全省首例涉老消费民事公益诉讼也圆满办结。

早在2025年3月，永嘉的孙阿姨在公园锻炼时，被推销人员以免费领礼品为由，邀约到酒店参加会销活动。台上“讲师”大肆宣称这款净水器可以医治“三高”，还现场上演“污水变清水”的神奇演示。这套把戏其实是障眼法：机器内暗藏预存纯净水的压力桶，所谓神奇净化效果全是人为设计。在专属优惠券、限时抢购氛围裹挟下，孙阿姨花费近四千元买下产品，不料机器很快故障，销售人员却已失联。

接到群众举报，警方在团伙举办推介活动时，一举端掉这个会销窝点。经查，该团伙组织严密，非法获取两百余万条公民信息，精准锁定60至80岁老年群体，在金华、杭州、温州等地流窜行骗。他们虚标价格、发放虚假优惠券、制造紧张抢购氛围，哄骗老人以3980元至4680元的高价，购入成本低廉的普通净水器。从2023年10月到2025年3月，案件累计涉案金额九百多万元，非法获利六百多万元。2026年10月，涉案被告人被永嘉县人民法院判处有期徒刑。

这起案件还有一重标志性意义：作为全省首例侵害个人信息、涉老消费民事公益诉讼，在温州市中级人民法院主持调解下，浙江省消保委与李某某、王某某、杨某三名被告达成协议。三人除因虚假广告罪、侵犯公民个人信息罪承担刑责外，还共同支付公益损害赔偿金40万元，并需在省级以上媒体公开赔礼道歉，为护航“银发消费”写下重要一笔。

警方与消保部门提醒广大老年朋友：警惕“到场领礼、专家健康讲座、限时特惠”类推销套路，普通家电没有治病、防病功效，切莫轻信养生神话，守住养老积蓄；遇到可疑营销，及时向市场监管、消保委或者公安举报。

本文转自：温州新闻网 66wz.com