温州市中心医院 2026-11-18 16:26:00

伤口好得慢，不是体质问题，而是护理踩了坑。拖慢伤口愈合的5个常见谣言，你中招了吗？

伤口好得慢，不是体质问题，而是护理踩了坑。拖慢伤口愈合的5个常见谣言，你中招了吗？

谣言一：伤口越干越好，敞着晾着才透气。

错误做法：把伤口直接暴露在空气中，觉得“风干结痂”才是好得快，甚至特意晒太阳？、吹风。

正确知识：现代护理理念是湿性愈合。过度干燥会让创面结痂变硬，肉芽组织无法正常生长，还容易痂下积脓，愈合更慢。

怎么做：使用专业敷料覆盖，保持伤口湿润、清洁、密闭，才是最快愈合的方式。

谣言二：结痂就停止换药，觉得已经好了。

错误做法：看到伤口结痂、不疼了，立刻停止换药，不再护理。

正确知识：结痂≠愈合！很多痂皮下面是空的、感染的、没长好的，过早停药极易出现“假愈合”。

怎么做：遵医嘱完成全程护理，结痂后也要继续保护，直到医生确认完全愈合。

谣言三：天天用酒精、双氧水猛擦消毒。

错误做法：有伤口就用酒精、双氧水反复冲洗、擦拭，认为越疼越杀菌。

正确知识：酒精、双氧水刺激性强，会杀死新生的肉芽组织，破坏创面愈合环境。

怎么做：先用碘伏消毒周围皮肤，再用生理盐水冲洗伤口。

谣言四：有伤口就要“忌口”，只吃素不吃肉。

错误做法：长辈常说，有伤口不能吃肉、蛋、鱼。

正确知识：伤口愈合最需要蛋白质！不吃蛋白质，身体没有修复原料，再怎么护理，伤口愈合也不快。

怎么做：多吃鸡蛋、牛奶、瘦肉、鱼、豆制品，搭配维生素C，伤口愈合速度明显提升。

谣言五：有伤口绝对不能洗澡，一碰水就感染。

错误做法：有伤口期间不敢洗澡、不敢沾水，把身体捂得又脏又闷。

正确知识：干净的身体才利于恢复，伤口可以做防水保护。

怎么做：使用防水敷料贴紧后正常洗澡，洗完及时检查、更换敷料即可。

温馨提示：如果您的伤口出现以下情况，请及时到创伤外科门诊就诊：

1.超过2周不愈合。

2.渗液、流脓、有异味。

3.红肿、发热、疼痛加重。

4.糖尿病足、压力性损伤。

5.术后伤口感染。

专业评估、规范处理，才能让伤口更快、更安全地愈合！

来源：温州市中心医院

原标题：健康知识·伤口总不愈合？可能是你踩了这5个坑

作者：温州市中心医院 池银钗

本文转自：温州新闻网 66wz.com