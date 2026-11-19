人民日报 人民网 科普中国 中华医学会 2026-11-19 09:16:52

近日，“建议大家不要一直穿同一双鞋”登上热搜。很多人为了舒适方便，长期只穿同一双鞋子，但这样的行为很伤脚。

近日，“建议大家不要一直穿同一双鞋”登上热搜。很多人为了舒适方便，长期只穿同一双鞋子，但这样的行为很伤脚。

容易得脚气病

导致脚气（足癣）的元凶——真菌喜欢潮湿温暖的环境。老穿一双鞋，就为真菌创造了这样的环境。对于脚爱出汗的人来说，如果白天穿鞋时间偏长，晚上脱下的鞋子还没来得及风干，第二天就又套在了脚上，久而久之，真菌顺势而生，脚气自然“不请自来”。

容易导致脚型变形、扁平足加重

鞋子长期穿着，鞋底会出现不均匀磨损、纹路磨平、鞋面变形塌陷等问题，原本贴合足部的受力结构会被破坏。长期穿着变形的鞋子走路、站立，会改变人体正常的足部受力姿势，让脚掌、脚踝、膝盖、腰椎受力失衡。久而久之，不仅会导致脚型变形、扁平足加重，还容易诱发足底筋膜炎、脚踝劳损、膝盖酸痛、腰腿不适等问题，影响体态和骨骼健康。

日常穿鞋建议准备两双及以上鞋子轮换穿着，让鞋底回弹、鞋面定型，同时给足部足够的放松恢复时间，更好地保护双脚。

如何选择一双适合的鞋？

·看折弯点

选鞋的时候将鞋尖和鞋跟对折，如果折弯点在鞋底前1/3，对足弓会起到非常好的支撑作用，鞋前侧的柔软度可以允许脚趾头自由活动，不至于长时间走路出现劳累。

如果鞋的折弯点在正中间，也就是足弓的位置，这种鞋对足弓没有支撑作用，容易出现崴脚的问题。

如果鞋底特别硬不能折弯，这种鞋穿起来会特别累，脚趾不能自由活动，长时间走路脚趾会特别疲劳。

·看大小

想要选择合适的鞋码，就要知道脚的大小，需要测量自己的脚长和脚围。

在测量时要注意，受测者需要穿好与鞋子类型相适应的袜子，且测量时人要直立，使体重平均分布于双脚。

另外，不要早上去买鞋，因为早上穿着鞋很合脚，等下午你走多了路脚会肿胀，这个时候鞋就变得挤脚了。

·看外形

不同的脚型适合不同的鞋型。

常见的脚型有埃及脚、希腊脚和罗马脚。埃及脚的特点是大脚趾最长，容易患拇外翻。希腊脚是第二脚趾最长，容易得跖痛症。罗马脚则是大脚趾和二脚趾一样高，比较方正，故患病的概率比较小。

根据以上特点，埃及脚是不能选择尖头鞋的，适合穿方头鞋或斜方头鞋。如果是希腊脚，适宜选择鞋底比较厚软且有回弹的海绵底的圆头鞋、斜头鞋。罗马脚的选择范围大一些，除了尖头鞋，其他鞋型都可以选择。

·看舒适度

很多人觉得皮料鞋子好，尤其是牛皮。但有些皮料的加工比较粗糙，而且还有瑕疵，反而影响了舒适度。因此，我们在选鞋的时候，要选工艺精细的，透气性好的，能够完美地包裹住脚的鞋。

这就要求我们在选鞋时要有耐心，不能太着急。试穿新鞋的时候，要穿着新鞋走动5～10分钟，这样才能确保鞋真正合脚。

鞋子出现以下几种状况

千万别舍不得扔

多次开线、开胶：这样的鞋即使修补，也无法挽回它的使用寿命，反复修补还会让鞋变得更脆弱，容易造成走路姿势不正确、双脚被磨破等现象。

鞋面撑肥了：被脚撑得又肥又扁的鞋子，穿上以后不但不美观，显得脚肥大，而且已失去对双脚的支撑保护，容易不跟脚或造成崴脚。

被水泡后变硬：浸水后“缩水”变小、发硬的皮鞋也不能再穿了，否则脚掌会受到挤压，走路时容易夹脚。

鞋里凹凸不平：有的鞋子外观较新，但内部状态不佳。如皮鞋久穿后，鞋底方格形显现，垫鞋垫也会硌脚，影响关节缓冲。

鞋底穿平了：人行走或跑步时，着力点多在前脚掌，因此运动鞋等鞋子的足尖部分通常会上翘，以帮助后跟离地并保护足弓。不过，鞋子穿久后，脚尖部分可能会因磨损而失去弧度，导致穿着时速度、协调性和灵活性下降，还可能损伤身体。此外，鞋底的防滑纹路若被磨平，继续使用（尤其是在雨雪天气）容易导致滑倒跌伤。

鞋跟磨偏了：鞋穿时间长了，鞋跟内侧或外侧会被磨平，如果穿这样的鞋子，脚跟骨两侧的肌肉力量不平衡，腿也就可能相应的出现畸形，还可能发生踝关节内翻或外翻。

来源：人民日报 人民网 科普中国 中华医学会

原标题：不能一直穿同一双鞋，这是真的吗？

本文转自：温州新闻网 66wz.com