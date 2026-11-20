极目新闻、新闻坊、齐鲁晚报 2026-11-20 09:32:15

双手手指发痒，还长出红斑、丘疹，32岁的市民王女士（化姓）怎么也没想到，折磨了自己一个多月的皮肤问题，“元凶”竟是天天亲密接触的办公键盘。

媒体11月17日报道，今年11月，王女士的手指和指缝开始发痒。她以为只是秋冬换季皮肤干燥，没太在意，痒得受不了就忍不住抓挠。不料，手指和指缝里渐渐冒出成片的红斑丘疹，部分皮损甚至破溃渗液。她自行涂抹了护肤品和药膏，但症状反反复复，迟迟不见好转，严重影响了日常工作，这才赶紧来到武汉市第三医院求治。

该院皮肤科医生刘莹接诊后，通过仔细查体发现，王女士的皮损集中在手指两侧及指缝处，且伴有破溃。通过详细询问她的日常工作习惯，刘莹判断，这极有可能是长期接触不洁物品（如积垢的键盘）诱发的手部皮肤问题，并且目前已经存在继发感染的可能。

“真菌感染不是夏天才多见吗？怎么秋冬也会中招？”面对王女士的疑惑，刘莹解释，秋冬空气干燥，手部皮肤容易起皮、干裂、长倒刺，这些肉眼难以察觉的微小创口，相当于给病菌打开了“入侵通道”。如果键盘长期不清洁、积垢严重，一年四季都存在发病风险，尤其是秋冬季节因皮肤屏障受损，更容易中招。

刘莹提醒，这类手部皮肤问题需要仔细区分：不洁键盘的刺激，有可能诱发刺激性或过敏性接触性皮炎；皮肤屏障一旦破损，还可能继发手癣、细菌感染。不少市民存在认知误区，自行判断为普通过敏，盲目长期外用激素类药膏。如果是真菌感染，单用激素不仅无法根除，反而会造成病菌增殖，加重皮损，硬生生拖成慢性皮肤问题。

值得注意的是，不少长期伏案工作的上班族喜欢边吃东西边敲键盘，食物残渣掉进键盘的缝隙，会加速键盘被污染。刘莹医生建议，平时应定期对键盘进行清洁消毒；秋冬季节手部干燥、长倒刺时，要及时涂抹护手霜保湿修护，维护皮肤屏障功能。如果手部出现持续瘙痒、起疹、脱皮、破溃等症状，长时间没有好转，千万不要抓挠，也不要随意网购药膏涂抹，应尽快前往正规医院皮肤科就诊，明确病因后规范治疗。

4步教你

减少键盘上的细菌

不过万幸的是

即使只用常见的消毒湿巾进行简单清洁

也能大大减少键盘上的菌群

△消毒前（左）和消毒后（右）从键盘中分离出的细菌

虽说可以“大大减少”，但键盘表面很难达到零污染，因为按键之间的缝隙很难清洁，而这里又格外容易积聚灰尘和有机物基质，为细菌生长提供沃土。

想要给键盘彻底清洁一下

可以试试下面的方法

①首先是将键盘倒扣过来，摇晃轻拍（如果是笔记本电脑别忘了先关机拔电源）。

②大块脏东西掉出后，还会有不少异物卡在键盘下面，这时可借助压缩空气罐除尘，或使用给键盘清灰的小刷子、吸尘器等。

△类似这种压缩空气罐 但别对着一个地方一直吹

③为防止手指上的油脂、喝饮料时溅上去的糖，这种又油又黏的东西在键盘上积聚，最好每周用清洁用的布或纸擦一下键盘。

④对于已经形成的污垢和细菌，只用湿布擦毫无用处，需要用含有异丙醇的清洗剂清理。使用棉签蘸这种清洁剂，清洁键盘缝隙，它能杀死主要细菌和大多数潜在污染物。由于蒸发速度快，对于电子元件几乎没有影响。

此外，有些专门用于清洁电脑键盘的喷雾和湿巾含有抗菌化学成分，可杀死细菌，并给表面消毒，也可以多擦几遍。

来源：极目新闻、新闻坊、齐鲁晚报

原标题：女子双手长满红斑丘疹，奇痒难耐，元凶竟是天天亲密接触的办公键盘……

本文转自：温州新闻网 66wz.com