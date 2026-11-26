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11月25日在铁路上海站拍摄的启用新车次的列车。记者从中国国家铁路集团有限公司获悉，全国铁路列车车次编排改革顺利推进，11月25日0时起始发开行的普速旅客列车、11月24日18时起始发开行的货物列车正式启用新车次。按照2026版《列车车次编排规定》，普速旅客列车使用Z、N、V字头字母，普速旅游列车使用Y字头字母，货运班列使用B字头字母，采用无字头字母编排方式的其他货物列车、路用列车车次相应进行了优化调整，共涉及客货列车4700余列。新华社记者 王翔 摄