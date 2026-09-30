参赛对象：

赛事形式：

时政评论类作品要求原创，字数在800到1500字左右，不得使用AI工具代写。组委会视情进行技术检测，若发现参赛作品非原创作品的，将取消参赛资格。

若以个人名义报名的，则仅参加线上创作赛，并统计时政评论类分数，根据分数排名参评。

参赛流程：

评分办法：

平台分是指根据媒体层级，按照央媒、省媒、市媒、县媒四个层级设置梯度分值，作品被央媒或国家部委新媒体账号刊发得100分，被省媒或省级部门新媒体账号刊发得80分，被市媒或市级部门新媒体账号刊发得60分，被县媒或县级部门新媒体账号刊发得40分，选手在社交平台自有账号发布的得20分，未获得任何媒体或部门新媒体账号或社交平台自有账号刊发的，得0分。

传播分是指传播力等级，根据阅读量、播放量计分，其中阅读量、播放量10万以上的得100分，5-10万的得80分，2-5万的得60分，1-2万的得40分，1千-1万的得20分，1千以内的得10分。

同一作品如同时被多个层级媒体（新媒体）刊发，只按照最高刊发层级计分，不重复累计得分；同一作品如在多个社交平台或多个账号发布的，只按照最高阅读量或最高播放量计分，不重复累计得分。

作品报送时需同时提交刊发链接、阅读量或播放量截图等真实佐证材料方可计分。

备注：央媒指中央主要新闻媒体及其新媒体平台；省媒指省级主要新闻媒体及其新媒体平台；市媒指温州市级主要新闻媒体及其新媒体平台；县媒指各县（市、区）官方新闻媒体平台。