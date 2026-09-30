活动目的：
深入学习贯彻习近平总书记关于网络强国的重要思想，加快推进网络文化传播队伍建设，大力弘扬时代主旋律、传播网络正能量。
活动主题：智评启新潮 AI创未来
活动时间：2026年10月至11月
组织单位：中共温州市委网信办主办，温州新闻网承办。
活动平台：微信公众号“好评如潮”、温州新闻网同步发布赛事信息，并对本次优秀参赛作品给予推送展示。
参赛对象：
赛事面向全市民众，市直机关、企事业单位工作人员以单位形式组队参赛，各县（市、区）机关、企事业单位工作人员以属地为形式组队参赛，市民个人直接提交作品参赛。
赛事形式：
1.线上创作赛：比赛项目为时政评论类。赛事启动后，组委会根据市委市政府中心工作，不定期通过赛事专题页面以及“好评如潮”微信公众号公布话题素材。参赛选手任选其中一个或多个话题进行创作。组委会鼓励选手向各级媒体及其所属新媒体平台投稿发布或在微博、微信公众号、视频号、抖音、小红书、快手等社交平台通过自有账号传播发布，传播效果（以阅读量、播放量为主）计入传播分。所有作品须在2026年11月10日前提交赛事组委会。
2.线下集中赛：线上创作赛结束后，每只队伍选派3人参与线下集中赛，赛程分为AI漫画类和AI短视频类，根据指定题目分别创作AI漫画和AI短视频，并在规定创作时间内提交作品。
若以个人名义报名的，则仅参加线上创作赛，并统计时政评论类分数，根据分数排名参评。
时政评论类作品要求原创，字数在800到1500字左右，不得使用AI工具代写。组委会视情进行技术检测，若发现参赛作品非原创作品的，将取消参赛资格。
参赛流程：
1.团队参赛选手请将参赛作品直接提交给所属团队负责人，由负责人分类汇总后在规定的截止时间前，填写《附件2：温州市第十三届时政评论挑战赛作品报送汇总表》，将所有作品统一打包发送至邮箱wzpinglun@163.com。团队参赛选手需在作品标题下注明参赛信息，格式为（团队名+姓名+联系方式）。个人参赛选手直接将作品发送至邮箱wzpinglun@163.com，文件名格式为（时评赛+姓名+联系方式）。
2.团队组织者请加入“温州第十三届时评挑战赛”钉钉群以便于接收赛事信息。各团队组织者亦需建立自己的团队成员群以便于传达赛事相关信息。
评分办法：
（一）赛事组委会邀请资深媒体人、宣传网信系统业务骨干和相关领域专家组成评委会进行优秀作品评选。
（二）时政评论类奖项实行综合得分评审机制，平台分、传播分、评委评审分满分均为100分，单件作品综合得分=平台分×20%+传播分×20%+评委评审分×60%，依据综合得分高低确定获奖等次。
AI漫画类作品鼓励使用AI工具设计漫画表达观点，画面配简短文字阐述，具备正能量导向，格式为JPG，一个话题可报送成组作品，一组作品限制10张以内（含）。
AI短视频类作品鼓励使用AI工具制作短视频表达观点，创作时长为30秒至3分钟，具备正能量导向，视频格式为MPG。
（三）AI漫画类和AI短视频类奖项由现场专家和参赛各领队组成的大众评审团共同打分，评委评审分满分和大众评审满分均为50分，单件作品综合得分=评委评审分+大众评审分，依据综合得分高低确定获奖等次。
（四）团队计分，时政评论类计算依据投稿数折算投稿分并取团队中排名前三名文章为团队计分，AI漫画类和AI短视频类各取前三为团队计分，三者累计为该团队总得分并根据分数进行排名，如同分则参考时政评论作品投稿数定名次。
平台分是指根据媒体层级，按照央媒、省媒、市媒、县媒四个层级设置梯度分值，作品被央媒或国家部委新媒体账号刊发得100分，被省媒或省级部门新媒体账号刊发得80分，被市媒或市级部门新媒体账号刊发得60分，被县媒或县级部门新媒体账号刊发得40分，选手在社交平台自有账号发布的得20分，未获得任何媒体或部门新媒体账号或社交平台自有账号刊发的，得0分。
传播分是指传播力等级，根据阅读量、播放量计分，其中阅读量、播放量10万以上的得100分，5-10万的得80分，2-5万的得60分，1-2万的得40分，1千-1万的得20分，1千以内的得10分。
同一作品如同时被多个层级媒体（新媒体）刊发，只按照最高刊发层级计分，不重复累计得分；同一作品如在多个社交平台或多个账号发布的，只按照最高阅读量或最高播放量计分，不重复累计得分。
作品报送时需同时提交刊发链接、阅读量或播放量截图等真实佐证材料方可计分。
备注：央媒指中央主要新闻媒体及其新媒体平台；省媒指省级主要新闻媒体及其新媒体平台；市媒指温州市级主要新闻媒体及其新媒体平台；县媒指各县（市、区）官方新闻媒体平台。
（一）时政评论类作品设一等奖1名、二等奖3名、三等奖6名、优秀奖20名并发放奖状。
（二）AI漫画类作品设一等奖1名、二等奖2名、三等奖3名、优秀奖10名并发放奖状。
（三）AI短视频类作品设一等奖1名、二等奖2名、三等奖3名、优秀奖10名并发放奖状。
（四）优秀团队奖，设一等奖1个，二等奖2个，三等奖3个，由组委会颁发优秀团队荣誉。