智评启新潮 AI创未来 温州市第十三届时政评论挑战赛正式启动

温州新闻网 2026-09-30 17:33:00

温州网讯（记者 徐彬彬）为深入学习贯彻习近平总书记关于网络强国的重要思想，聚焦“十五五”规划开局要求与温州创新实践，凝聚强城建设思想共识，近日，由市委网信办主办,温州新闻网承办的温州市第十三届时政评论挑战赛正式启动。本届赛事以“智评启新潮 AI创未来”为主题，于2026年10月至11月举办，首次增设线下集中赛环节，以AI创作新形态解锁时政评论新表达。

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与往届赛事相比，本届大赛保留线上时政评论创作赛，新增线下集中赛单元，分设AI漫画类、AI短视频类两大竞赛项目。线上创作赛结束后，各参赛队伍选派3人参与线下集中赛，围绕指定题目开展创作。线下赛鼓励选手运用AI工具表达观点：AI漫画作品格式为JPG，配简短文字阐述，每组作品不超过10张；AI短视频作品格式为MPG，时长30秒至3分钟。两类作品均须坚持正能量导向，以可视化、轻量化的创新形式，推动时政评论走近青年群体、拓展传播边界。

线上创作赛设置时政评论类项目，面向全市民众开放。市直及各县（市、区）机关企事业单位可按规则组队参赛；市民以个人身份参赛的，仅可参与线上时政评论比拼，个人参赛选手直接将作品发送至指定邮箱wzpinglun@163.com，文件名格式为（时评赛+姓名+联系方式）。

赛事期间，组委会将围绕市委市政府中心工作，不定期通过赛事专题页面、“好评如潮”微信公众号发布话题素材。参赛作品须为原创，字数控制在800—1500字，严禁使用AI工具代写，组委会将视情开展技术检测；线上作品提交截止时间为2026年11月10日。赛事实行综合评分机制，结合平台刊发层级、传播数据、专家评审三个维度计分，鼓励选手向各级媒体、社交平台投稿扩大作品传播声量，刊发链接、传播量截图等佐证材料需一并提交方可参与计分。

优秀参赛作品将通过赛事专题、“好评如潮”微信公众号等平台集中展播推送。

欢迎社会各界广大干部群众、时评爱好者登上本次赛事舞台，以笔墨光影为媒、借力AI创新表达，畅谈观察思考、诉说本土情怀，为温州网络文化传播注入新活力，为做强“一圈一极一中心”汇聚思想智慧与奋进力量。

本文转自：温州新闻网 66wz.com