温州日报 2026-09-30 09:22:28

日前，记者从洞头旅发集团获悉，10月1日，洞头仙叠岩（大沙岙）旅游设施提升工程重要配套业态、东南亚风情民谣酒吧——圆满餐酒吧将正式投入运营，补齐景区休闲业态链条。

温州网讯 日前，记者从洞头旅发集团获悉，10月1日，洞头仙叠岩（大沙岙）旅游设施提升工程重要配套业态、东南亚风情民谣酒吧——圆满餐酒吧将正式投入运营，补齐景区休闲业态链条。

据悉，仙叠岩（大沙岙）旅游设施提升工程总用地面积约61.5亩，总投资约3.56亿元，包含旅游综合服务港、观光列车两大子项目。其中，旅游综合服务港占地约32.2亩，配套游客服务中心、空中观景平台、商业店铺及近千个停车位；观光列车项目用地约29.3亩，设置4处月台停靠点，轨道线路总长约2.4公里，预计明年元旦投用。本次开业的“圆满餐酒吧”，正是旅游综合服务港重点打造的特色消费业态。

圆满餐酒吧位于仙叠岩(大沙岙)景区旅游综合服务港顶层，直面一线海景。林军伟 摄

记者在现场看到，圆满餐酒吧位于旅游综合服务港顶楼，直面一线海景，室内落地窗与临海露台无缝衔接。站在露台凭栏远眺，东海碧波尽收眼底。午后，已有慕名而来的游客在此观海拍照。

“餐吧将打造‘日咖夜酒’复合型海岛文旅空间。白天，这里是海景咖啡馆，顶楼露台是观赏东海落日的绝佳打卡点位；夜幕降临，空间将切换为民谣酒吧。”洞头旅发有关负责人表示，圆满餐酒吧还将以音乐为媒介，打造“能触碰天空的音乐会”特色文旅IP，丰富景区日间观光、夜间休闲产品供给。

据悉，洞头仙叠岩（大沙岙）旅游设施提升工程将以旅游综合服务港为核心载体，形成“交通+观光+休闲+消费”的完整产品链条，助力洞头从单点景点游览转向全域景群联动发展，放大百岛洞头山海资源价值。

来 源：温州日报

原标题： 海景餐酒吧国庆开业！洞头仙叠岩大沙岙再升级，观光列车元旦见

记者 黄文盈 通讯员 陈艳怡

本文转自：温州新闻网 66wz.com