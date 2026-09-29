温州日报 2026-09-29 08:10:00

为更好地撬动金秋文旅消费，我市围绕“山海相约 秋韵温州”主题，依托山江海湖岛瀑兼备的自然资源与深厚的历史文化底蕴，精心打造五大秋日专属文旅场景，串联起全域金秋旅游画卷，向八方游客发出邀请——“世界的温州，来了都说好”。

温州网讯 今年中秋与国庆仅隔三个工作日，“请3休13”的拼假方案催生出近年少有的超长旅行时间“窗口”。为更好地撬动金秋文旅消费，我市围绕“山海相约 秋韵温州”主题，依托山江海湖岛瀑兼备的自然资源与深厚的历史文化底蕴，精心打造五大秋日专属文旅场景，串联起全域金秋旅游画卷，向八方游客发出邀请——“世界的温州，来了都说好”。

在“瓯韵温州·人在戏中”场景中，温州聚焦千年商港文脉，推出朔门古港遗址公园、九山书会“大宋戏仓”、吴百亨故居沉浸式庭院剧等体验项目，布局1000多个“文艺赋美”点位，将戏曲、非遗、街头演艺延伸至景区街巷。双节期间，全市开展500余项文艺活动，九山书会·大宋戏仓秋日雅集集齐八大打卡点与《四大南戏》演出；江心屿推出穿汉服免费游岛、飞天影子舞、月下诗会；龙湾永昌堡推出以明代抗倭史实为背景的国风“堡主来了”剧本杀；泰顺木偶戏、龙港夹纻漆器、瓯绣米塑等非遗项目走进景区街区，让游客白天读城、晚上看戏，可看、可玩、可学。

“山海温州·诗画入境”场景主打秋日山水与滨海风情。雁荡山白天看灵峰奇石、大龙湫飞瀑，晚上看灵峰光影夜景；楠溪江的竹筏、林坑的晒秋，让谢灵运笔下的山水诗走进游客的镜头。“海上花园”洞头望海楼看百岛，168黄金海岸线海上冲浪，南麂岛听潮观星；西线还有文成百丈漈和泰顺廊桥、氡泉。游客可登山、涉水、赶海、观星，各种秋日体验一次集齐。

“光影秋趣·趣拍温州”场景聚焦“朋友圈经济”，让普通游客用镜头参与定义城市形象。日前，温州启动“温州趣拍点”第一批二十佳机位征集，诚邀广大市民游客走进温州之秋，拍下雁荡山、楠溪江、江心屿、168黄金海岸线等秋日美景，分享私藏角度，让更多人看见温州、走进温州，形成“人人都是宣传员”的滚雪球式传播效应，增强游客对城市的记忆和认同感。

“潮玩秋夜·日夜精彩”场景整合39场音乐演艺活动，形成“一地一品”音乐节矩阵，推出38项“海陆空”立体潮玩体系。园博园推出威亚飞天秀“嫦娥奔月”、大型实景剧本杀、《园博水上江湖》水上游船演出；龙湾青龙市集配套逐光站台演唱会；三垟湿地推出“空气音乐派对”；洞头推出韭菜岙沙滩海上烟花秀、大沙岙赶海拾潮、海岛音乐节；永嘉楠溪江推出竹筏接龙巡游、狮子岩水上表演；苍南推出山海狂飙汽摩音乐盛会、168黄金海岸线越野挑战赛；文成百丈漈武侠大会2.0推出飞花令、江湖音乐会、侠客举重等闯关体验。

“舌尖秋味·知味人间”场景围绕创建“世界美食之都”，推出乐清“黄金子梅鱼宴”、文成“一鱼八吃”、梧田鱼灯夜市、苍南霞关虾皮节等美食活动，并全域布设40多个市集，涵盖美食尝鲜、非遗好物、特色商品。瓯海“青灯市集”依托塘河两岸和水上舞台打造水上市集，鹿城“手帐集市”吸引年轻群体，让游客从“天光”到“夜厨”尝遍瓯越山珍海味。

来 源：温州日报

原标题： “来温州 享温暖”五大场景上新！串联全域秋游画卷

记者 冉梦蝶

本文转自：温州新闻网 66wz.com