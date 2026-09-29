温州日报 2026-09-29 08:28:00

9月28日下午，以“聚势瓯江·共赢未来”为主题的滨江CBD招商推介大会在鹿城举行。大会现场签约19个项目，发布GT PLAZA首店矩阵，并聘任12名“滨江CBD招商大使”。

温州网讯 9月28日下午，以“聚势瓯江·共赢未来”为主题的滨江CBD招商推介大会在鹿城举行。大会现场签约19个项目，发布GT PLAZA首店矩阵，并聘任12名“滨江CBD招商大使”。

会上，鹿城区和温州市城发集团分别就滨江CBD总体情况、重点招商楼宇和地块作推介：滨江CBD总规划用地2.4平方公里，总建筑面积约433万平方米，规划商办楼宇55幢，已建成34幢、约180万平方米。区位交通优势明显，距市政府约5分钟车程，距温州北站约10分钟车程，距龙湾机场、温州南站均约25分钟车程；“五纵五横”主干路网基本成形，府东路过江通道预计2028年6月通车，沿江快速路会展路段预计2026年年底通车。辖区拥有天樾玺、瑞府、时代臻品等住宅，以及香格里拉、汤臣一品、四季花园等酒店，教育、会展、商业、文旅配套持续完善。

当前，滨江CBD以“一楼一业态”精准招商，泰隆御江大厦实现100%签约，引入Deichmann全球温州办事处、德国莱茵集团浙南检测中心、易捷供应链科技等企业，民商银行总部大楼加快建设。商业文旅方面，滨江万象城年营业额28亿元、客流超1300万人次，盒马鲜生做热即时零售，10万平方米GT PLAZA即将开业。下一步，滨江CBD将推动鹿角湾地块出让，加快青山总部K11、康莱德酒店、温州文化展示中心、国际会展中心二期、云瑞大厦、云谷商务中心等项目建设，以数智大厦为核心打造沿江AI产业带，联合中科先进技术研究院、设计集团打造“人工智能+未来人居”中试场景。

首店发布环节，GT PLAZA已招引浙南及温州首店30余家，涵盖零售、餐饮、娱乐等业态，青山、沃尔玛等品牌代表共同发布相关首店项目。签约环节，19个项目涵盖智能谷AI、生产性服务业、头部总部企业三大领域，其中智能谷AI项目涉及“未来人居+人工智能”中试场景、AI医学影像、机器人、数智仓储等；生产性服务业项目包括商旅总部、AI互动影视、人力资源产业园、律师事务所、商业综合体等；头部总部企业项目包括康莱德酒店、建筑总部大楼、全球鞋产业战略合作、跨境物流等。大会还聘任12名“滨江CBD招商大使”。

鹿城区相关负责人表示，滨江CBD正加快从“蓝图”走向“实景”，鹿城将持续优化营商环境，携手广大企业家共享机遇、共赢未来。

来 源：温州日报

原标题： 30余家首店落地！温州滨江CBD招商推介结硕果

记者 黄伟

本文转自：温州新闻网 66wz.com