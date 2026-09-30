五位网络“体验官”沉浸式打卡这家会“读脑”的医院

温州新闻网 2026-09-30 08:29:00

9月29日上午，五位本土优质创作者组成探院体验团走进温州市中心医院双屿院区，沉浸式探访新院区环境、就医流程与特色医疗亮点，用新媒体视角记录家门口现代化医院的崭新面貌。

温州网讯（记者 潘涌燚 张湉 摄影 张碧华 黄振声）温州市中心医院双屿院区全面启用，这座扎根城西的三甲新院区备受市民关注。9月29日上午，五位本土优质创作者组成探院体验团走进双屿院区，沉浸式探访新院区环境、就医流程与特色医疗亮点，用新媒体视角记录家门口现代化医院的崭新面貌。

本次探院团阵容亮眼，集结多位本土优质创作者：正能量网络达人杨小娇、航拍大咖林机长、人文探访博主“思康粗去玩”、资讯博主“鲜快报”，以及聚焦社会民生的“温州沙冰”。当天，他们通过实地探访的形式，全方位展现新院区的硬件设施、学科实力与便民服务。

此次全面投用的双屿院区新大楼总占地57亩，总建筑面积约14.32万平方米，核定床位850张，由19层住院楼、6层门诊医技楼、10层行政科研楼三大主楼组成。院区依托近200米医疗街、室内连廊、地下通道及电梯，实现楼宇全域互通，打造高效连贯的一体化就医动线，让群众就医少跑腿、少绕行。

院区设置30多个专科门诊，集一站式诊疗、医教研协同、立体化急救、脑机接口特色诊疗、人文医疗服务于一体，直接辐射周边近30万群众，持续优化全市医疗资源布局。

“太温馨了”“这里视野也太好了”“为强大的医疗天团点赞”......在该院妇产科，宽敞明亮的诊区、独立的产检诊室、温馨的家庭化产房一一呈现。从孕前检查、孕期产检到分娩服务、产后康复，形成全周期母婴健康服务链条，为城西孕产妇提供就近、便捷、连续的三甲母婴医疗保障。

前沿医疗科技的落地应用，成为本次探访的最大亮点。双屿院区专项设立脑机接口专属诊室与病房，率先实现多项脑机技术临床落地应用。针对运动障碍、下肢瘫痪患者，可通过脑机接口智能控制系统，自主操控病房窗帘、灯光、电视等设备，极大提升患者自主生活能力；针对吞咽功能障碍患者，依托脑机接口精准干预技术，有效加速康复进程，助力患者逐步恢复吞咽功能。

下一步，医院还将运用脑机接口技术评估疼痛等级，为疼痛患者制定个体化干预方案。后续更多AI辅助诊断等前沿技术将逐步走进临床，以科技创新赋能疾病诊疗与康复。

急症急救能力是新院区的核心优势之一。新院区急诊大厅布局科学、分区明晰，设有独立急诊接诊区、抢救区、观察区及重症救治单元，配套先进急救设备与专业医护团队。依托温州市区域急诊急救中心平台，双屿院区与百里坊院区实现120急救站点、急诊医学科、重症医学科双院区同步运行、互为兜底，重点补齐城西城郊、永嘉瓯北、桥头等片区急救短板，持续织密区域10分钟急救圈，有效分流主城区急救压力，大幅提升院前急救响应速度与救治成功率。

探访体验中，五位本土优质创作者纷纷为新院区建设成果点赞。正能量网络达人杨小娇表示，新院区就医环境优美、动线设计科学、服务体系完善，让人直观感受到温州医疗的创新升级，将通过镜头让更多市民知晓家门口的优质医疗资源。民生博主“温州沙冰”表示，一直以来，温州城西片区的群众疑难病、重症就医需长途奔波。双屿院区的全面启用，让群众在家门口就能看病，是一项暖心工程。

据了解，温州市中心医院历史底蕴深厚，溯源至1897年，历经温州市第二人民医院等发展沿革，现已成长为涵盖双屿、百里坊、南白象三大院区及杨府山分部的大型三甲医疗集团。接下来，该院区将以启用为新起点，持续做强学科、培育人才、精进技术，不断提升疑难疾病诊治、公共卫生与健康服务能力，加快推进脑疾病医学高峰、急危重症医学中心、老年性疾病诊治范式、细胞与再生医学，着力建成温州城西高水平现代化医疗标杆，守护群众健康，助力健康温州高质量发展。

本文转自：温州新闻网 66wz.com