温州日报 2026-09-29 08:00:00

9月28日，全国首个由公用事业集团全面参与建设运营，同时覆盖企业端、个人端的城市级综合碳普惠平台——温州碳普惠平台正式上线试运行。平台上线后，将服务全市31万家企业与300万市民。

温州网讯 9月28日，全国首个由公用事业集团全面参与建设运营，同时覆盖企业端、个人端的城市级综合碳普惠平台——温州碳普惠平台正式上线试运行。该平台由温州市公用事业发展集团下属公用数碳公司自主建设运营，贯通能碳管控、碳足迹核算、碳资产交易全流程，立足温州民营经济特色，践行“帮企业拿订单、帮市民得实惠”的宗旨，探索市场化“双碳”发展新路径。平台上线后，将服务全市31万家企业与300万市民。

筑牢数据底座

“1+3+6”构建碳服务新能力

记者今天从市公用集团获悉，温州碳普惠平台创新打造“一个门户+三大系统+六项服务”整体架构，搭建全链条碳服务能力。

“1”是一个统一门户，即温州碳普惠平台的官网，承载全市碳普惠的信息发布、业务办理、公众参与等功能。

“3”是三大核心系统各司其职。具体来讲，城市公用能源系统可实现城市、园区、企业三级能源碳排放综合管控，目前已接入全市31万家企业用水用气数据，打通消费侧用电数据接入通道，可实时统计分析三级碳排放总量指标；产品碳足迹核算系统按国际温室气体核算标准开展全生命周期核算，为企业生成碳足迹报告和可追溯二维码标签，帮助温州制造对接绿色供应链体系；减排量开发交易系统将光伏储能、垃圾资源化、再生水回用等各类减排项目的减排量核算转化为可交易碳资产，支持挂牌、转让、拍卖、核销等多种交易形式。

“6”是指“核、减、足、易、证、金”六大服务板块，分别对应碳核算、碳减排路径规划、碳足迹核查、碳交易撮合、碳中和认证和碳金融服务，覆盖政府、企业、公众三类主体的主要需求。

据介绍，平台依托公用事业一体化优势，将碳管理服务融入城市运行肌理，将助力温州打造绿色低碳发展的市域样板。此外，昨天还同步发布了市公用集团首批公共建筑碳排放数据，率先晒出“碳账单”，为全市深化碳管理探路打样。

聚焦民营经济需求

为企业解锁绿色发展新价值

温州是民营经济发祥地，轻工制造业、出口外贸企业数量庞大，众多出口企业面对欧盟碳边境调节机制（CBAM）、国际绿色供应链要求，存在碳核算成本高、专业能力不足的现实难题。平台精准对接本土企业现实需求，把“双碳”服务转化为企业看得见的市场红利。

对于出口企业，平台一站式完成碳足迹认证，相比外地机构更加熟悉温州本土产业，服务更高效、成本更低，助力企业破解海外碳壁垒，顺利对接全球绿色供应链；对于制造企业，平台归集的真实碳数据可帮助企业获得绿色金融支持，获取更低利率的绿色信贷；品牌企业可获得碳中和认证，提升品牌价值，对接国际绿色供应链。

目前，围绕低压电器、泵阀、汽摩配等支柱产业，平台推出行业碳足迹方案，帮助企业应对碳关税，形成“开发—核算—认证—交易”闭环，助力广大中小制造企业低成本完成绿色转型。经测算，平台理想状态下每年可开发碳普惠减排量10万至30万吨，未来有望提升至50万吨以上。这些减排量既能够用于企业完成自身碳中和目标，也为城市发展争取更多空间，推动温州产业迈向绿色高质量发展新阶段。

打通民生消费场景

让市民收获低碳生活新实惠

碳普惠不止服务产业转型，更推动低碳理念走进千家万户，把市民的绿色生活行为转化为可兑现的现实权益，实现低碳行为“可记录、可核算、可获益”。

平台依托“碳·越生活”小程序，让市民绿色出行、低碳消费，这些行为可以转化为“碳越币”，用来兑换权益和优惠。也就是说，老百姓的低碳行为，可以看得见、用得上了。

“碳普惠不是为了交易而交易，而是通过市场机制促进绿色低碳技术发展，改变企业和公众的生产生活方式。”平台运营方表示，下一步，平台将持续迭代优化功能，不断丰富企业服务项目与市民低碳场景，全力打造城市级碳普惠品牌“碳越计划”，输出可复制推广的“温州方案”，为全国城市“双碳”建设提供温州实践样本。

来 源：温州日报

原标题： 服务31万家企业300万市民 温州碳普惠平台上线试运行

记者 夏婕妤 通讯员 张天杨

本文转自：温州新闻网 66wz.com