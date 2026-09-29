温州晚报 2026-09-29 09:45:35

今年8月下旬，家住鹿城区杨府花苑小区的陈女士向媒体求助的一幕，曾让不少人揪心。如今一个多月过去，堆积如山的垃圾清走了，业主的怨气散了，社区两度协调会开下来，居民的“金点子”越来越多。

社区牵头组织小区居民召开协调会

温州网讯 今年8月下旬，家住鹿城区杨府花苑小区的陈女士向媒体求助的一幕，曾让不少人揪心。如今一个多月过去，堆积如山的垃圾清走了，业主的怨气散了，社区两度协调会开下来，居民的“金点子”越来越多，鹿城区园林绿化管理中心滨江园林管理所也决定国庆过后前来帮忙。这场“垃圾”危机，正一步步变成老旧小区自治的转机。

卫生费断档 小区垃圾“堆成山”

杨府花苑是一处没有物业公司托管的老旧小区，共有住户86户，以老年人和出租户居多。近3年来，小区按照每户每年180元标准筹措卫生费，自行聘请垃圾清运工处理垃圾。由于2024年、2025年部分业主拒缴卫生费，形成“示范效应”，不少住户随之观望，主动缴费的住户锐减。今年8月，小区垃圾清运就此停摆。垃圾屋点位很快爆满溢出，形成“垃圾山”。酷暑之下，垃圾腐烂变质，异味弥漫。眼见小区沦为“垃圾场”，居民向媒体求助。

接到求助后，属地滨江街道宏源社区迅速介入，第一时间帮忙清运垃圾，网格员上门协同业委会成员挨家挨户开展卫生费催缴工作。绝大多数业主配合补缴了卫生费，迫在眉睫的环境危机暂时解除。

社区和居民都清楚：小区垃圾虽清，但治本之策还须共商。社区工作人员引导小区居民转变观念，公共管护义务不能全部推给街道社区，拒不缴费，既是对按时缴费业主的不公，也埋下小区环境安全隐患。

两度召开协调会

9月11日晚，第一次由宏源社区牵头组织的摸底协调会在小区门口召开。“我们要把里面大扫除搞一下，这样才会把小区搞得清清爽爽。”现场热心居民一致提议对小区进行大扫除和设施修缮，并计划与社区进一步讨论具体措施。社区工作人员当场表态：“我们的目的都是想把小区搞好，我回去就把情况向上级部门汇报，社区全力配合。”

9月21日，第二次协调会在社区办公室举行，11名热心业主参会。身在上海的吴先生专程赶回，他家中80多岁的老母亲独居在此，因小区卫生无人打理，老人不得不时常自己清扫楼道；已经搬离的徐女士也到场，小区环境破败，让自家房屋出租屡屡碰壁。有业主直言，部分房东只管收租，对小区公共事务漠不关心，不愿承担公共卫生开支，让按时缴费的业主深感不公。

针对缴费难，大家提出公示缴费住户名单，大门口张贴经费收支明细，联合社区上门走访空置房、出租房，保障全体居民知情权，破解“信息不透明导致不愿缴费”的恶性循环。

社区方面表示，前期垃圾停运问题现已解决，组织居民开展内部讨论旨在深入了解居民意见、推动社区治理优化。

“造血”方案出炉

不止垃圾清运，与会业主们还细数小区诸多陈年顽疾：车辆随意进出乱停放，僵尸车长期占位；树木杂草十余年未曾修剪，枯枝遍地，既影响环境，也暗藏安全隐患。一个长效“造血”方案随之浮出水面。有业主提议探索停车收费制度，通过合理停车管理为小区创造“造血”收入，用于环境维护与设施修缮，应对未来公共开支。

昨天，记者又获悉一个好消息：滨江园林管理所伸出援手，决定国庆过后对小区绿化整治予以帮忙。

后记：

从垃圾停运的紧急求助，到两度协调会的理性问计；从卫生费催缴的临时救急，到财务公开、停车收费的制度设想；从社区网格员的奔走协调，到园林部门的驰援——杨府花苑的治理困局，正在多方合力下一点点破解。

“不破不立。希望坏事变好事，最重要的是，只要整改好了，我们自己就住舒服了。”一位业主的话，道出了这个老旧小区居民最朴素也最真切的期盼。从“无人管”到“一起管”，杨府花苑小区这场自救突围，或许能为更多无物业的老旧小区提供一份可资借鉴的样本。

来 源：温州晚报

原标题： 从“垃圾山”到谋长效 无物业小区破解自治困局

记者 赵小娴 文/摄

本文转自：温州新闻网 66wz.com