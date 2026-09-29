探院阵容揭晓！用作品解锁就医新体验
温州新闻网 2026-09-29 08:00:00
温州网讯 五位温州市中心医院双屿院区神秘体验官身份正式揭晓！
本次探院团阵容集结多位本土优质创作者：正能量网络达人杨小娇、航拍大咖林机长、深耕人文探访的“思康粗去玩”、紧跟热点资讯的“鲜快报”，以及聚焦社会民生的“温州沙冰”。
今天，他们将组团走进温州市中心医院双屿院区，开启沉浸式探访，从不同视角解锁新院区环境、医疗服务与特色亮点。让我们一同期待他们带来的精彩作品！
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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