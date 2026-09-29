平阳萧江：一个编织袋的“智造”突围

温州日报 2026-09-29 08:58:00

一个发展了近50年的传统产业，还能怎么往前走？在“中国塑编之都”萧江，答案正在一条条生产线上发生。2025年，全镇规上工业产值达到122.6亿元，156家规上企业中有23家产值过亿元。塑编塑包产值约占全镇工业九成，但今天的萧江，已经不再只靠“人多、厂多、配套全”做生意。

温州网讯 近日，在平阳萧江镇，记者走进浙江申泽包装有限公司车间，只见一只橙黄色机械臂正不知疲倦地抓取、码放包装袋。这样的机械臂，车间里已有20余台。“以前这个岗位要两个人，一个月人工成本近2万元。现在一台机械臂24小时都能干，一天电费20多元。”企业负责人赵章晓算了一笔账，一套设备三四十万元，两年左右就能回本。

一个发展了近50年的传统产业，还能怎么往前走？在“中国塑编之都”萧江，答案正在一条条生产线上发生。2025年，全镇规上工业产值达到122.6亿元，156家规上企业中有23家产值过亿元。塑编塑包产值约占全镇工业九成，但今天的萧江，已经不再只靠“人多、厂多、配套全”做生意。

持续机器换人

申泽选择了自主研发。2023年起，企业开始和合作团队琢磨怎么把通用工业机器人装进塑编生产线。机械臂可以买，但抓手怎么设计、程序怎么跑、怎样和生产节拍配合，都得重新适配。三年下来，企业在研发上已经投入七八百万元。科研投入很快在产量和成本上见效。几年前，企业一个月生产约600万片产品，要80多人；如今月产量提高到约1200万片，用工反而降到30多人。

如今，机械臂之外，高速质检相机也上了线。以前工人盯着袋子找瑕疵、拿粉笔做记号，现在相机自动识别。更有意思的是，设备不只自己用。去年，赵章晓另开了一家自动化装备公司，配上十多位技术研发人员，目前已有多地同行前来洽谈。“用工难是塑编行业的一个痛点，这套设备很有推广空间。接下来，我们会根据企业的生产需求做定制。”赵章晓说。

如果说申泽是从一个个具体工序入手，让机器逐步替代人工，那么在温州智业包装有限公司，数字化改造已经延伸到了整条生产流程。从塑料颗粒进厂后的第一步，就和传统车间不太一样。厂区里，1000多吨原料可以先进入大型储料系统。电脑设定配比后，原料沿着管道自动送到各台设备，不再需要工人一包包拆、一袋袋倒。进入车间，2000余台圆织机高速运转，生产、投料、入库、能耗、计件等数据则汇集到数字指挥中心。

这种变化，是一点点“挤”出来的。温州智业包装有限公司总经理王良洲回忆，2000年前后，一名工人基本只能看一台圆织机；到了现在，新设备上一人可以照看七八台甚至更多。产品入库也一样，过去靠人工称重、计算，一天最多处理400多件；现在扫一下二维码,效率提高超六倍，且每件可溯源。

平阳智业包装有限公司智能化车间

包装袋也要往“高价”做

智业、申泽用数字化、自动化重塑生产方式，温州康田包装有限公司则沿着另一条路径突围——向更高附加值的食品包装延伸，同时把更多生产环节掌握在自己手里。

2016年，康田曾大批量购置过设备。但几年下来，空间不够、设备老化、订单排不开，更现实的是，一些大型食品企业来验厂，仅厂区规模、生产环境这一关就过不了。

平阳萧江镇塑编产品展示

于是企业搬进新厂。电子轴高速印刷机取代老设备，印刷速度从过去一两百米级提高到400米级；食品包装生产区域进一步封闭、净化；过去从外面采购的筒布，现在也开始自己生产，从原料、织布到印刷、复合、制袋，把更多环节握在自己手里。

变化最终落在一只袋子上。过去萧江最常见的是大米、化肥、水泥等“大路货”，如今康田把更多精力转向精品大米、猫粮狗粮等食品包装。一些产品还能做到“一袋一码”，每个包装都有独立编码，可以追溯、防伪，不断地提高产品附加值。

“以前人家一听温州做包装，会觉得是小作坊。”温州康田包装有限公司营销中心副总经理金裕雕说。现在，他去外地跑客户，最直接的办法就是把新厂、新设备和产品摆给对方看。搬到新厂房后，中粮、北大荒等粮油业头部客户也进入了企业合作名单。

平阳塑编企业智能化车间

给老产业腾出新空间

企业忙着换机器、建新厂，萧江镇政府则帮着解决钱和地。

萧江镇副镇长陈光国介绍，近年来，当地企业获得的技改补助资金约占平阳县三分之一。设备更新投入不小，大企业一次往往要花500万至1000万元，小企业也需两三百万元，智业等企业通过“两重”“两新”等政策获得设备更新支持。

平阳县萧江镇轻工产业城

比资金更紧的是土地。萧江大量空间早已被老厂房、住宅占据，新增工业用地十分有限，只能从存量里“抠”空间，如拆改老旧住宅、违建厂房，盘活低效工业用地提高容积率等。此前约7年累计供地只有390多亩，而2025年一年就供地151亩，是近年来供地力度最大的一年。

萧江高速口附近的老工业区就是一个例子。整合后约92亩土地，原有容积率不足1.0，改造后计划提升至4.81，建筑面积将超过29万平方米。土地没有成倍增加，工业空间却向上拓展。

土地供应提速，审批也同步前移。企业还没正式拿地，勘探、设计、总平方案等就提前预审；摘地后即可进入正式审批。去年萧江8个供地项目中有6个是塑编项目，并且做到在拿地后3个月内开工。

产业链还在继续向前延伸。萧江正谋划建设大宗商品原料仓储项目，并将期货交割仓作为未来培育方向。今后，中小塑编企业采购聚丙烯等原料，不必频繁跑到宁波港提货，相当于把原料仓储、交易配套搬到“家门口”。

机械臂不停抓取，数字大屏持续跳动，老工业区也在等待新一轮改造。萧江做了近50年的产业仍是编织袋，但支撑它走向下一个百亿的方式，已经不同。

来 源：温州日报

原标题： 冲刺千亿“平”方｜平阳萧江：一个编织袋的“智造”突围

记者 潘圆 平阳融媒记者 赵哲璐 孙慧慧

本文转自：温州新闻网 66wz.com