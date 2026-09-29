温州日报 2026-09-29 08:58:00

9月28日上午，一座集便民服务、文体休闲、创新创业于一体的海岛“新客厅”——洞头区大门市民中心正式启用。

温州网讯 9月28日上午，一座集便民服务、文体休闲、创新创业于一体的海岛“新客厅”——洞头区大门市民中心正式启用。

过去，大门群众想逛个书房、看场电影，都要出岛跑城里。如今走进市民中心，便民服务中心、图书馆、报告厅、电影院、篮球馆、健身房一应俱全。图书馆、健身房等场馆限时免费开放，涵盖电影、健身、培训、研学等六类“惠民礼券包”现场发放。大门镇相关负责人介绍，当地拿出黄岙新区最好的地段，建成这座1.65万平方米的“城市会客厅”，为洞头“海上花园”建设添砖加瓦。

海岛聚才不易。大门把市民中心的核心空间，留给了创新创业。启用仪式上，“洞头区OPC社区”“洞头区就业创业服务站”“数字创业赋能共建基地”集中授牌，首批数字经济创业者当场“拎包入驻”。围绕OPC社区，大门联合浙江传媒学院培训中心布局“校地携手”成长链——AIGC产学研合作基地、AIGC高端就业培训项目洞头OPC中心同步落地，年轻人在“家门口”就能学技能、对接新兴产业。

“以前总想往外跑，现在这里有场地、有培训、有伙伴，我们更愿意留下来。”首批入驻、从事AIGC广告项目的创业青年赵崇秀说。

当天，青岙里海岛综合体（大门市民中心）还与鹿西黄鱼岛公司签订大黄鱼产业意向合作协议，以“大镇带小乡”深化山海协作；同步谋划引入渔家厨娘工坊、大黄鱼展销等业态。

来 源：温州日报

原标题： 便民、文体、创业服务一站配齐！洞头大门市民中心启用

记者 黄文盈 通讯员 郭沁妤

本文转自：温州新闻网 66wz.com