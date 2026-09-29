温州日报 2026-09-29 08:28:00

飞机飞向远方，往往意味着度假与自由；稻田蔓延到天边，则是丰收与希望的象征。

温州网讯 飞机飞向远方，往往意味着度假与自由；稻田蔓延到天边，则是丰收与希望的象征。

在龙湾机场附近，与即将降落的飞机合影。

永兴的田园与低飞的飞机

在龙湾国际机场附近，就有这样一个地方，许多人纷纷赶来，就是为了站在田野上与即将降落的飞机来个大合影。

这个点位位于龙湾区永兴街道五溪村，是永兴现代农业产业园所在地，紧挨着龙湾国际机场，也是龙湾的“粮仓”。站在平原田野上，大约平均每10分钟就有一架飞机低飞过头顶。

眼下，平整的水稻田里，全是散发着稻花香的水稻。游人至此，行走在田埂上，闻着稻香，抬头就是蓝天白云，然后，飞机不时飞过头顶，随手一拍，就可以将这一切都纳入照片中。

记者也在此温馨提示，想要去与飞机合影的人，最好提前在手机软件上查询一下当日机场的航班时刻表，这样就能提高拍到飞机的概率了。

与飞机合影之后，大家也可以将附近的游玩点串成一条龙湾打卡游的线路。比如，距此不远，便是寺前街，吃喝玩乐都很方便。逛完了寺前街，还可以逛到附近的永昌堡，再来一场别具江南水乡韵味的“趣拍”。

来 源：温州日报

原标题： 去龙湾，跟飞机来一次合影

记者 翁卿仑

本文转自：温州新闻网 66wz.com