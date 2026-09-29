温州日报 2026-09-29 08:58:00

据资料，截至2026年5月，温州具身智能相关企业已接近780家，位列全国城市第三，仅次于深圳和上海。其中大多数为传统制造业转型提升的上下游供应链企业。但强大完善的供应链，让法智擎机器人有限公司等多家具身智能研发、制造企业今年以来密集落地温州，温州悄然成为国内具身智能产业布局的热土之一。

新职业名片：

具身智能机器人应用技术员，指使用遥操作设备、空间数字化工具及仿真测试平台，从事具身智能机器人多模态交互数据的采集与处理、算法模型的微调与适配、系统软硬件的现场部署与调试，以及运行效能监控与维护优化的人员。2026年9月9日，人力资源社会保障部等部门发布第八批新职业，该职业在列。

温州网讯 美国华盛顿特区乔治城高端社区，法智警新款中型安防机器狗身手矫健地上下台阶，一路穿行巡逻，将“眼”前所见同步传回安保系统；上海陆家嘴世茂滨江花园某住宅里，小型陪护机器狗亦步亦趋跟着老人，一旦感知身体异样或“看见”不慎摔倒，第一时间触发警报并通知家属和医疗机构。

这两款机器狗，均出自上海法智警机器人科技有限公司。其研制的多款具身智能机器人已频频“出海”、走进国内外众多家庭。去年，该企业各型号具身智能机器人全球卖出超5000台，今年至今已达8000台，明年预计破万。今年4月，企业入驻中国（温州）数安港，成立浙江法智擎机器人有限公司，其具身智能机器人温州制造中心也即将投产，从温州走向世界。

上海法智警机器人科技有限公司CEO、具身智能机器人应用技术员肖进平在中国（温州）数安港具身智能6S中心与机器狗互动。

“一个个零部件组装成具身智能体后，我们就负责根据各种应用场景和功能要求，通过多模态交互数据的采集与处理、算法模型的微调与适配，让它拥有‘智慧’，再经过系统软硬件调试，让它成为满足需求的‘打工人’。”企业CEO、具身智能机器人应用技术员肖进平介绍。在中国（温州）数安港具身智能6S中心法智擎机器人展区，多款机器狗展示着陪护、交互、信息交流等功能。“在具身智能体的研发、落地应用和运维等方面，这个新职业就是核心大脑，不可或缺。”

这个新职业，清晰勾勒出我国机器人产业的跃迁轨迹。从2019年的工业机器人系统操作员和运维员，到2020年的人工智能训练师、2021年的服务机器人应用技术员、2022年的机器人工程技术人员和数字孪生应用技术员，再到2024年大模型突破催生的生成式人工智能系统应用员，直至具身智能机器人应用技术员——一路托举着智能机器人越来越聪明能干。

据资料，截至2026年5月，温州具身智能相关企业已接近780家，位列全国城市第三，仅次于深圳和上海。其中大多数为传统制造业转型提升的上下游供应链企业。但强大完善的供应链，让法智擎机器人有限公司等多家具身智能研发、制造企业今年以来密集落地温州，温州悄然成为国内具身智能产业布局的热土之一。

人才缺口，是全球性难题。“目前，因为具身智能产业快速发展，具身智能机器人应用技术员职业所需的人手，尤其是高级人才，在全球都非常紧缺，更不用说在温州。”肖进平说。这个职业入职门槛并不高——能看懂标准化任务文档、身体协调性好、能熟练操作机械臂，甚至不要求编程也行；但到中级水平，就需要能独立完成机器人本体安装调试、传感器标定、处理现场环境变量，具备一定电子电工基础和故障诊断能力；高级人才则需具备计算机科学、人工智能、机器人学、自动化、控制工程、电子工程、数学等相关专业背景，熟练掌握Python或C++，懂计算机视觉、强化学习等算法原理，熟悉ROS、Isaac Gym等开发工具，最好还要有嵌入式部署经验。“这样的人才，我们公司也没几个。”

薪酬因水平高低和所在城市不同差异明显。据温州本地及国内主要人才网站信息，入门级月薪约六七千元以上，熟练岗月薪通常达一二万元，核心高级人才年薪可达60万—80万元，年薪上百万元也不罕见。

前景，正被国家战略与地方布局双重点燃。今年6月，工信部与国务院国资委联合启动人形机器人与具身智能实景实训专项行动，明确年底前带动万台级规模落地，具身智能正式上升为国家战略产业。浙江省已将人形机器人列为未来产业核心赛道，全力培育万亿级集群。温州作为制造业重镇，拥有14万余家制造企业、超9300家规上工业企业及20余个国家级特色产业基地，数千家企业正加速“机器换人”，为具身智能提供海量实训场景，也呼唤海量从业人员提供产业支撑。浙江大学、北京航空航天大学等9所高校和浙江安防职业技术学院等全国70多所高职院校纷纷开设具身智能机器人技术专业，多层次人才供给体系正加速匹配产业规模化落地节奏。

来 源：温州日报

原标题： 具身智能机器人应用技术员：让机器人变身更聪明的“打工人”

记者 王木正

本文转自：温州新闻网 66wz.com