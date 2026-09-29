温州日报 2026-09-29 09:50:00

中秋节期间，温州文旅发布的一条关于城市“趣拍点”的视频登上抖音城市热榜，热度值超530万。视频以快剪形式，一一呈现鹿城巽山塔与世贸大厦“古今同框”、瑞安陶山MOJ磨迹抹茶“圆穹望树”等一批“超出片”打卡点，广大网友纷纷点赞。

温州网讯 中秋节期间，温州文旅发布的一条关于城市“趣拍点”的视频登上抖音城市热榜，热度值超530万。视频以快剪形式，一一呈现鹿城巽山塔与世贸大厦“古今同框”、瑞安陶山MOJ磨迹抹茶“圆穹望树”、乐清盐盆山山顶“云湾见山”、泰顺浪肆咖啡“稻海泊舟”等一批“超出片”打卡点，广大网友纷纷点赞。

评论区里，不少网友留言“温州你是懂出片的”“看来有必要去温州一趟了”，也有人询问“这个机位怎么找的”，还有网友感慨“有一种全城找任务点游戏的感觉”，并建议与地图软件合作，在地图上直接显示，方便游客寻找。

事实上，这些机位大多来自网友。最初，鹿城文旅从社交平台上“打捞”出一批被反复点赞、追问的拍摄角度，再经过实地勘景、校准坐标，最终在地面装上“趣拍点”金属标识牌。游客只要往标识牌上一站，随手一拍就能出片。温州文旅关注到这一有趣的创意后，决定将“温州趣拍点”作为一个新的城市文旅IP进行打造。一年多来，相关“趣拍点”内容持续发布，让这个IP在网友的镜头里自然生长。这是一场从网友中来、到网友中去的共创。温州文旅希望把“趣拍点”从一个好点子，变成一个真正属于这座城市的IP，让每一个来温州的人，都能带走一张好看的照片，也让更多人因为一张照片，认识温州、来到温州、爱上温州。

有游客说，以前来温州是“跟着攻略走”，现在是“跟着机位走”；也有人专程为了一块标识牌，在江心屿等一场落日，在五马街拐进一条老街。还有人在评论区晒出自己的打卡照，并追问“下一批什么时候出”。

日前，温州文旅正式启动“温州趣拍点”第一批20佳机位征集，面向全网寻找20个新机位，雁荡山、百丈漈、泰顺、苍南等地的点位都有可能成为下一个被看见的地方。市民游客的私藏机位，或许就是温州下一张城市封面。

有兴趣参与的市民游客，可在抖音、视频号、微博发布打卡视频或图片，带话题#温州趣拍点，并@温州文旅和@温州日报（或@温度新闻）；小红书用户带话题#温州趣拍点，并@温州文旅和@温度新闻福利社；也可进入“E游温州”小程序表单，提交点位图片、地址、简介、联系方式；或直接将材料发送至邮箱：29395303@qq.com。

入选点位20个（或入选的20名点位作者），将获得官方电子+纸质荣誉证书、专属定制刻名实体纪念牌，授予“温州文旅体验师”称号，享受温州合作景区免门票权益，以及价值800元的文旅大礼包，包含文创产品、景区门票等。更特别的是，纪念牌与现场挂牌同款，并刻上作者ID。投稿者投出的不只是一个机位，更是把自己的名字和这个点位、和温州这座城市绑定在一起。以后有人循着纪念牌来打卡，看到的不仅是风景，还有署名。

20佳机位，期待市民游客踊跃参与，拍出独属于温州的光影故事。

来 源：温州日报

原标题： 温州“趣拍点”中秋登上抖音城市热榜

记者 冉梦蝶

本文转自：温州新闻网 66wz.com