龙港发布 2026-09-29 08:58:00

9月28日，在爱知·名古屋亚运会空手道女子组手68公斤级决赛中成功卫冕的李巧巧，回到温州的母校龙港中学，与师生面对面互动交流，分享成长奋斗历程，传递顽强拼搏的体育精神，为在校学子送上成长激励。

9月28日，在爱知·名古屋亚运会空手道女子组手68公斤级决赛中成功卫冕的李巧巧，回到温州的母校龙港中学，与师生面对面互动交流，分享成长奋斗历程，传递顽强拼搏的体育精神，为在校学子送上成长激励。

在龙港中学，教师代表向李巧巧献上鲜花，致以热烈欢迎。随后在学校体育馆内，李巧巧为学生现场示范了空手道的基础动作，并逐一纠正动作要领，为学弟学妹们带来了一堂生动且干货满满的体育实践课。

谈及对在校学子的期许，李巧巧表示：“每次听到学弟学妹们说‘我要向你学习’的时候，我自己心里也很自豪，就觉得我能给他们起到一个带头的作用。希望这一次也是能够激励到大家，就是遇到困难不要放弃，一定要坚定自己的选择。”

据了解，李巧巧早年是标枪项目运动员，2015年以田径特长生身份考入龙港高级中学（现龙港中学）。2016年，她凭借出众的身体素质入选浙江省空手道队，正式开启跨项目转型之路。凭着不服输的韧劲和刻苦训练，她先后斩获东亚空手道锦标赛、全国空手道锦标赛等多项赛事荣誉，并在2022年杭州亚运会夺得该级别金牌。本届爱知·名古屋亚运会再度登顶，成功续写冠军荣光。

李巧巧能快速完成跨项转型并屡创佳绩，离不开中学阶段打下的扎实田径基础，她的成长与付出也让母校教练倍感欣慰。龙港中学田径队原主教练章华建表示：“这得益于她从小打下的身体素质，练田径为她打下了很好的基础。她从田径转到空手道，通过自己的努力，在名师指点下角色转变得很快。”

此次“冠军进校园”活动，让师生近距离感受到了体育健儿的赛场风采，也将顽强拼搏、永不言弃的体育精神根植于校园，激励广大学子以榜样为引领，坚定理想目标，奋勇追逐青春梦想。

来 源：龙港发布

原标题： 亚运冠军李巧巧回温，为学弟学妹示范空手道动作

本文转自：温州新闻网 66wz.com