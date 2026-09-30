温州日报 2026-09-30 08:25:00

市气象台昨日发布国庆假日天气预报，假期七天里两波冷空气接连来访，气温和降水的变化都比较明显。

温州网讯 今天是国庆假期前的最后一个工作日，温州天气正处在转折关口。市气象台昨日发布国庆假日天气预报，假期七天里两波冷空气接连来访，气温和降水的变化都比较明显。

昨天市区还在副热带高压控制下，最高气温36℃。今天就将多云转阴，有阵雨或雷雨，市区最高气温降至33℃。雨水集中在这个假期的前半段——9月30日下午到10月4日多阵雨或雷雨，其中9月30日夜里至10月1日、10月4日有两次较明显的降水过程，部分地区中到大雨、局部暴雨，有雷雨地区还可能伴有短时暴雨和7至9级雷暴大风。

10月5日至7日转为多云到晴，自驾出行不妨把行程往这几天靠。从全国的天气来看，中央气象台预测，假期全国大部气象条件较好，适宜出行——北方大部以晴到多云为主；南方4日之前多阴雨，以小到中雨为主，5日后大部转为晴好。假期无台风影响我国，也没有大范围沙尘、雾、霾天气。

降温是这个假期的另一个关键词。两波冷空气与暖湿气流交汇，是这段时期持续阴雨与降温的成因。10月6日、7日早晨，温州气温将探至本轮低点，平原地区16至18℃，山区只有10至12℃，白天的最高气温也多在25℃上下。几天之内，短袖就得换成长袖外套。

前往沿海和海岛的游客要多留一分心。10月1日至2日、4日夜里至7日，温州沿海海面有8至9级大风，对海陆交通、海上作业和涉岛旅游都不利，游客出发前最好先核实轮渡和航班信息。

来 源：温州日报

原标题： 国庆假期温州先雨后晴 最高气温从36℃降至25℃

记者 徐龙飞

本文转自：温州新闻网 66wz.com