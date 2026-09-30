温州园博会 2026-09-30 09:34:00

国庆假期快到了，如果你还没想好去哪不如来温州园博园走走！

国庆假期快到了

如果你还没想好去哪不如来温州园博园走走

这里有九国花神巡游，

不出国门看遍世界风情；

这里有二仙轻功水上漂，

御剑飞行、踏水而行就在你眼前；这里有“水上江湖”游船演艺，

木偶戏、水面舞一网打尽；这里还有潮玩集市+秋日风物节，

吃货和文艺青年的天堂

……

心动不如行动，

这个国庆，我们园博园见！

国际风情节

这个国庆，温州园博园把世界搬到了家门口。

九国花神再次集结，

用异域的舞步与歌声为中国庆生。一天看遍五洲风情，

一次过足国庆假期。

带上家人，约上朋友，

来温州园博园，过一个“国际范”的国庆。

活动时间

10月1日14:00-15:00

活动地点

海丝驿（亚汇美食广场）定点表演—巡游至意大利展园—9位花神至三溪会市

二仙轻功水上漂表演

在仙侠电视剧和武侠电影中，

常常能看到轻功水上漂、御剑飞行。

现在，不用透过屏幕，

我们可以在温州园博园看到现场版。

10月1日-5日，

游船小环线湖面上，

仙人将上演“水上漂”绝技。

御剑飞行、踏水而行，

就在你眼前。

活动时间

10月1日-5日，每日六场

13:00；14:00；15:00；16:00；17:00；18:00

活动地点

仙门湖

八仙过海主题巡游及猜灯谜

还记得中秋刷屏的“嫦娥奔月”吗？

那是温州园博园灯彩巡游的中秋限定。

现在，嫦娥回宫，八仙下凡了！

这个国庆，

温州园博园灯彩巡游上新！八位仙人将带着各自的法器，

开启七天巡游。有人御剑在河面上飞行，

有人慢悠悠沿着路线赏景。

走着走着，就开始跟你互动。

簪花少年郎、七仙蝶影、鱼戏百鸟……

这些中秋场大家追着跑的角色，

国庆继续营业。

巡游时间

10月1日 16:30-17:30；19:30-20:30；

10月2日-7日 16:00-17:00；19:00-20:00

巡游地点

水心桥沿路到国内展园主道路，

再到三溪会市、滨水阳台。

猜灯谜时间

10月1日-7日，每日10:00-20:00

猜灯谜地点

瓯风桥、西安园（朝仪殿）

秋日风物节

秋天不赶路它把风物摆出来

板栗、诗、音乐、市集、草地

10.1-10.5三溪会市·秋日风物节

你来，秋天就成立

这几个秋日片段，值得专门去一趟

1.把诗拼成栗色的秋

诗不一定在远方

也可能在拼贴桌上

诗歌展与工作坊等你光临

10月1日-5日 10:00-22:00

2.走进板栗之秋

逛市集，顺便和自然农场打个照面

像走进一颗板栗的内部

每个摊位都有一款栗子相关产品

10月1日-5日 13:00-20:30

3.摄影展，看照片里的秋天

看照片里的秋天也看照片外的自己

镜头里的秋日光影限时开放10月1日-5日 9:00-19:00

4.剥板栗大赛，秋天的硬通货

板栗棕是今年的暗号

剥得快的人先尝到秋天

10月1日-5日 14:30/15:30

活动时间

10月1日-5日

活动地点

三溪会市

潮玩集

国庆假期，

2026园博园潮玩市集持续在线！

潮演、文创、美食、亲子游乐全都安排到位，承包你的假期快乐！

逛市集、品美食、看表演、遛娃撒欢，解锁N种玩法！

活动时间

10月1日—7日 每日9:30—22:00

活动地点

三溪会市周边

浙山浙水NPC演绎

温州园博园浙山浙水园·仙庄奇遇记

以全域沉浸式国风游园场景，

为游客献上一场

可游、可赏、可玩的

江南仙侠文化盛宴。

来一场沉浸式游园

一众专业NPC身着古装游走亭台山水间，

白天迎宾漫步园中，与游人随性互动；

夜幕降临，灯火次第亮起，

恢弘的夜场大秀闪亮登场。

活动时间

10月1日-7日，14:00-21:00

活动地点

浙山浙水园

园博水上江湖

10月1日-7日，

温州园博园立足瓯越市井码头文化，

依托大小两条游船环线，

上演“园博水上江湖”水上游船演出活动。

沿途设有温州非遗木偶戏、乐坊秀、

水面舞、飞龙秀等点位。

游客可化身江湖来客，

参与《水上江湖风云榜》投票，

与船内外NPC互动，

打造沉浸式游船演绎体验，

实现船岸双向联动。

活动时间

10月1日-7日，每日18:00-20:30

活动地点

游船码头

这个国庆，带上家人朋友

来温州园博园

过一个氛围感满满的佳节！

来 源：温州园博会

原标题： 温州园博园国庆最全游玩攻略来了！

本文转自：温州新闻网 66wz.com