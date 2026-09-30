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温州园博园国庆最全游玩攻略来了！

温州园博会 2026-09-30 09:34:00
国庆假期快到了，如果你还没想好去哪不如来温州园博园走走！

　　国庆假期快到了

　　如果你还没想好去哪不如来温州园博园走走

　　这里有九国花神巡游，

　　不出国门看遍世界风情；

　　这里有二仙轻功水上漂，

　　御剑飞行、踏水而行就在你眼前；这里有“水上江湖”游船演艺，

　　木偶戏、水面舞一网打尽；这里还有潮玩集市+秋日风物节，

　　吃货和文艺青年的天堂

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　　心动不如行动，

　　这个国庆，我们园博园见！

　　国际风情节

　　这个国庆，温州园博园把世界搬到了家门口。

　　九国花神再次集结，

　　用异域的舞步与歌声为中国庆生。一天看遍五洲风情，

　　一次过足国庆假期。

　　带上家人，约上朋友，

　　来温州园博园，过一个“国际范”的国庆。

　　活动时间

　　10月1日14:00-15:00

　　活动地点

　　海丝驿（亚汇美食广场）定点表演—巡游至意大利展园—9位花神至三溪会市

　　二仙轻功水上漂表演

　　在仙侠电视剧和武侠电影中，

　　常常能看到轻功水上漂、御剑飞行。

　　现在，不用透过屏幕，

　　我们可以在温州园博园看到现场版。

　　10月1日-5日，

　　游船小环线湖面上，

　　仙人将上演“水上漂”绝技。

　　御剑飞行、踏水而行，

　　就在你眼前。

　　活动时间

　　10月1日-5日，每日六场

　　13:00；14:00；15:00；16:00；17:00；18:00

　　活动地点

　　仙门湖

　　八仙过海主题巡游及猜灯谜

　　还记得中秋刷屏的“嫦娥奔月”吗？

　　那是温州园博园灯彩巡游的中秋限定。

　　现在，嫦娥回宫，八仙下凡了！

　　这个国庆，

　　温州园博园灯彩巡游上新！八位仙人将带着各自的法器，

　　开启七天巡游。有人御剑在河面上飞行，

　　有人慢悠悠沿着路线赏景。

　　走着走着，就开始跟你互动

　　簪花少年郎、七仙蝶影、鱼戏百鸟……

　　这些中秋场大家追着跑的角色，

　　国庆继续营业。

　　巡游时间

　　10月1日 16:30-17:30；19:30-20:30；

　　10月2日-7日 16:00-17:00；19:00-20:00

　　巡游地点

　　水心桥沿路到国内展园主道路，

　　再到三溪会市、滨水阳台。

　　猜灯谜时间

　　10月1日-7日，每日10:00-20:00

　　猜灯谜地点

　　瓯风桥、西安园（朝仪殿）

　　秋日风物节

　　秋天不赶路它把风物摆出来

　　板栗、诗、音乐、市集、草地

　　10.1-10.5三溪会市·秋日风物节

　　你来，秋天就成立

　　这几个秋日片段，值得专门去一趟

　　1.把诗拼成栗色的秋

　　诗不一定在远方

　　也可能在拼贴桌上

　　诗歌展与工作坊等你光临

　　10月1日-5日 10:00-22:00

　　2.走进板栗之秋

　　逛市集，顺便和自然农场打个照面

　　像走进一颗板栗的内部

　　每个摊位都有一款栗子相关产品

　　10月1日-5日 13:00-20:30

　　3.摄影展，看照片里的秋天

　　看照片里的秋天也看照片外的自己

　　镜头里的秋日光影限时开放10月1日-5日 9:00-19:00

　　4.剥板栗大赛，秋天的硬通货

　　板栗棕是今年的暗号

　　剥得快的人先尝到秋天

　　10月1日-5日 14:30/15:30 

　　活动时间

　　10月1日-5日

　　活动地点

　　三溪会市

　　潮玩集

　　国庆假期，

　　2026园博园潮玩市集持续在线！

　　潮演、文创、美食、亲子游乐全都安排到位，承包你的假期快乐！

　　逛市集、品美食、看表演、遛娃撒欢，解锁N种玩法！

　　活动时间

　　10月1日—7日 每日9:30—22:00

　　活动地点

　　三溪会市周边

　　浙山浙水NPC演绎

　　温州园博园浙山浙水园·仙庄奇遇记

　　以全域沉浸式国风游园场景，

　　为游客献上一场

　　可游、可赏、可玩的

　　江南仙侠文化盛宴。

　　来一场沉浸式游园

　　一众专业NPC身着古装游走亭台山水间，

　　白天迎宾漫步园中，与游人随性互动；

　　夜幕降临，灯火次第亮起，

　　恢弘的夜场大秀闪亮登场。

　　活动时间

　　10月1日-7日，14:00-21:00

　　活动地点

　　浙山浙水园

　　园博水上江湖

　　10月1日-7日，

　　温州园博园立足瓯越市井码头文化，

　　依托大小两条游船环线，

　　上演“园博水上江湖”水上游船演出活动。

　　沿途设有温州非遗木偶戏、乐坊秀、

　　水面舞、飞龙秀等点位。

　　游客可化身江湖来客，

　　参与《水上江湖风云榜》投票，

　　与船内外NPC互动，

　　打造沉浸式游船演绎体验，

　　实现船岸双向联动。

　　活动时间

　　10月1日-7日，每日18:00-20:30

　　活动地点

　　游船码头

　　这个国庆，带上家人朋友

　　来温州园博园

　　过一个氛围感满满的佳节！

来　源：温州园博会

原标题： 温州园博园国庆最全游玩攻略来了！

本文转自：温州新闻网 66wz.com

新闻中心 编辑：张湉审核：潘涌燚责任编辑：叶双莲监制：张佳玮总监制：缪磊
第十五届中国国际园林博览会

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