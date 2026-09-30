温州园博园国庆最全游玩攻略来了！
国庆假期快到了
如果你还没想好去哪不如来温州园博园走走
这里有九国花神巡游，
不出国门看遍世界风情；
这里有二仙轻功水上漂，
御剑飞行、踏水而行就在你眼前；这里有“水上江湖”游船演艺，
木偶戏、水面舞一网打尽；这里还有潮玩集市+秋日风物节，
吃货和文艺青年的天堂
……
心动不如行动，
这个国庆，我们园博园见！
国际风情节
这个国庆，温州园博园把世界搬到了家门口。
九国花神再次集结，
用异域的舞步与歌声为中国庆生。一天看遍五洲风情，
一次过足国庆假期。
带上家人，约上朋友，
来温州园博园，过一个“国际范”的国庆。
活动时间
10月1日14:00-15:00
活动地点
海丝驿（亚汇美食广场）定点表演—巡游至意大利展园—9位花神至三溪会市
二仙轻功水上漂表演
在仙侠电视剧和武侠电影中，
常常能看到轻功水上漂、御剑飞行。
现在，不用透过屏幕，
我们可以在温州园博园看到现场版。
10月1日-5日，
游船小环线湖面上，
仙人将上演“水上漂”绝技。
御剑飞行、踏水而行，
就在你眼前。
活动时间
10月1日-5日，每日六场
13:00；14:00；15:00；16:00；17:00；18:00
活动地点
仙门湖
八仙过海主题巡游及猜灯谜
还记得中秋刷屏的“嫦娥奔月”吗？
那是温州园博园灯彩巡游的中秋限定。
现在，嫦娥回宫，八仙下凡了！
这个国庆，
温州园博园灯彩巡游上新！八位仙人将带着各自的法器，
开启七天巡游。有人御剑在河面上飞行，
有人慢悠悠沿着路线赏景。
走着走着，就开始跟你互动。
簪花少年郎、七仙蝶影、鱼戏百鸟……
这些中秋场大家追着跑的角色，
国庆继续营业。
巡游时间
10月1日 16:30-17:30；19:30-20:30；
10月2日-7日 16:00-17:00；19:00-20:00
巡游地点
水心桥沿路到国内展园主道路，
再到三溪会市、滨水阳台。
猜灯谜时间
10月1日-7日，每日10:00-20:00
猜灯谜地点
瓯风桥、西安园（朝仪殿）
秋日风物节
秋天不赶路它把风物摆出来
板栗、诗、音乐、市集、草地
10.1-10.5三溪会市·秋日风物节
你来，秋天就成立
这几个秋日片段，值得专门去一趟
1.把诗拼成栗色的秋
诗不一定在远方
也可能在拼贴桌上
诗歌展与工作坊等你光临
10月1日-5日 10:00-22:00
2.走进板栗之秋
逛市集，顺便和自然农场打个照面
像走进一颗板栗的内部
每个摊位都有一款栗子相关产品
10月1日-5日 13:00-20:30
3.摄影展，看照片里的秋天
看照片里的秋天也看照片外的自己
镜头里的秋日光影限时开放10月1日-5日 9:00-19:00
4.剥板栗大赛，秋天的硬通货
板栗棕是今年的暗号
剥得快的人先尝到秋天
10月1日-5日 14:30/15:30
活动时间
10月1日-5日
活动地点
三溪会市
潮玩集
国庆假期，
2026园博园潮玩市集持续在线！
潮演、文创、美食、亲子游乐全都安排到位，承包你的假期快乐！
逛市集、品美食、看表演、遛娃撒欢，解锁N种玩法！
活动时间
10月1日—7日 每日9:30—22:00
活动地点
三溪会市周边
浙山浙水NPC演绎
温州园博园浙山浙水园·仙庄奇遇记
以全域沉浸式国风游园场景，
为游客献上一场
可游、可赏、可玩的
江南仙侠文化盛宴。
来一场沉浸式游园
一众专业NPC身着古装游走亭台山水间，
白天迎宾漫步园中，与游人随性互动；
夜幕降临，灯火次第亮起，
恢弘的夜场大秀闪亮登场。
活动时间
10月1日-7日，14:00-21:00
活动地点
浙山浙水园
园博水上江湖
10月1日-7日，
温州园博园立足瓯越市井码头文化，
依托大小两条游船环线，
上演“园博水上江湖”水上游船演出活动。
沿途设有温州非遗木偶戏、乐坊秀、
水面舞、飞龙秀等点位。
游客可化身江湖来客，
参与《水上江湖风云榜》投票，
与船内外NPC互动，
打造沉浸式游船演绎体验，
实现船岸双向联动。
活动时间
10月1日-7日，每日18:00-20:30
活动地点
游船码头
这个国庆，带上家人朋友
来温州园博园
过一个氛围感满满的佳节！
来 源：温州园博会
本文转自：温州新闻网 66wz.com