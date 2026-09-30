温州都市报 2026-09-30 08:20:04

昨天，记者从瓯海区交通工程建设中心获悉，瓯越大道二期二、三标段地面道路将于10月1日恢复通行。

温州网讯 昨天，记者从瓯海区交通工程建设中心获悉，瓯越大道二期二、三标段地面道路将于10月1日恢复通行。此路段从学府南路至仙竹路，恢复通行时间较原计划大幅提前。届时，瓯海仙岩片区居民出行将更加便利，温州主城区与瑞安塘下之间的往来也将更加便捷。

据介绍，此次通车的二、三标段地面道路，是在老路基础上进行整体整治提升。施工内容主要包括重新铺设沥青、改造地下管线、迁移补植绿化，并对沿线既有的肩牛山、岩窝儿山隧道进行病害处理和结构加固。该段瓯越大道高架部分于今年元旦试通车，地面道路历经9个月改造后完成，形成“高架+地面”的立体交通格局。

记者在这条道路上看见，路面平坦整洁，多名工作人员正在对绿化景观进行修整美化，并开展最后的检修。“瓯越大道二期各标段施工期间获评市文明标化工地，建设团队坚持高标准、高效率推进工程建设，二、三标段地面道路于10月1日通车，工期较原计划提前了3个月。”瓯海区交通工程建设中心总师办工作人员介绍，工期提前的背后是政策处理、施工组织、团队管理等多方面共同发力的结果。

施工过程中，项目部成立专班，进行政策对接与处理。为加快推进项目进程，施工方持续优化施工节点和工序衔接，最多时一个标段投入300多名工人，保证了工程连续推进。此外，道路两侧分布着大量老房屋，施工方通过调整工艺等方式，尽量减小对周边建筑的影响。

施工期间，通过多次交通导改确保市民出行方便，是此次工程的一大亮点。该工作人员表示，在瓯越大道二期二、三标段施工期间，至少保证两条车道通行，没有因施工而中断通行，也未出现严重拥堵现象。

在瓯越大道二期二、三标段沿线，村落密集，路口多、进出通道多。此次整治提升中，施工方按照交通规范完善红绿灯设置，对部分不必要的小路口予以封闭，或改为人行道、非机动车道，同时对村里主要进出口进行拓宽并重新浇筑路面，既提升了通行效率，也改善了沿线交通秩序。

市民叶先生说：“过去这段路坑坑洼洼，周边村庄又密集，开车时时不时就遇到个路口，现在重新提升后，路面平整了，也比过去规范多了，今年国庆假期从市中心去仙岩风景区游玩也更加方便了。”

来 源：温州都市报

原标题： 瓯越大道二期二、三标段地面道路10月1日恢复通行

国庆假期市中心去仙岩景区游玩更便捷

记者 黄梦思/文 瓯海区交通工程建设中心供图

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