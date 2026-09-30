温州日报 2026-09-30 08:40:00

带娃市民今年国庆游温州动物园又添新体验。记者昨天从温州市综合行政执法局获悉，核心展区4处台阶卡点的儿童推车便民通道已于9月底正式投用。

市民推着儿童车逛温州动物园。市综合行政执法局供图

温州网讯 带娃市民今年国庆游温州动物园又添新体验。记者昨天从温州市综合行政执法局获悉，核心展区4处台阶卡点的儿童推车便民通道已于9月底正式投用。今年国庆，年轻父母带娃游园，推着儿童车就能轻松畅游动物园大部分核心园区了。

温州动物园坐落于景山森林公园，园区依山而建、地势起伏大、台阶多，一直是带娃家庭游园的“痛点”。很多家长反映，逛园全程需要抱孩子、抬推车，又累又不方便，希望园区能优化通行设施、方便亲子出游。今年，温州动物园积极响应市民呼声，以“小切口”做实民生微实事，针对性地对园内4处最影响通行的核心台阶卡点进行改造升级。

此次改造的便民通道总长138米，涵盖鸵鸟馆至猴山、九曲桥至长颈鹿馆、斑马馆至灵长馆、珍贵猴房至灵长馆等热门游览路段。改造完成后，多个核心动物展区实现顺畅串联，打通亲子游园堵点，游园线路更加连贯舒适，大幅提升带娃游园体验。

昨天上午，温州动物园结合“市民服务日”开展公益体验活动，邀请多组亲子家庭抢先体验全新便民通道。家长带着孩子轻松穿梭各个展区，切身感受到设施升级带来的便利。现场工作人员还开展趣味动物科普讲解，同时倾听游客建言、收集优化建议，为后续持续提升游园服务打下基础。

据介绍，国庆假期期间温州动物园还准备了丰富有趣的配套活动，让市民游园更有乐趣。10月1日至3日，园区开设特色主题摊位，推出农耕探究、自然绘本阅读、非遗米塑等体验项目，寓教于乐。整个国庆假期，园区每日开设大熊猫研学课程和“我藏你找”趣味寻踪互动活动。

来 源：温州日报

原标题： 温州动物园儿童推车便民新通道投用

今年国庆，市民推着儿童车逛动物园更轻松啦

记者 夏婕妤 通讯员 温综宣

本文转自：温州新闻网 66wz.com