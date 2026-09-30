温州都市报 2026-09-30 09:01:00

这个国庆假期，温州多了一个二次元新据点。位于鹿城区滨江街道滨沁华庭11栋一楼的漫谷，将于10月1日至7日，以“漫谷·次元初见季”首次向公众开放。

温州网讯 这个国庆假期，温州多了一个二次元新据点。位于鹿城区滨江街道滨沁华庭11栋一楼的漫谷，将于10月1日至7日，以“漫谷·次元初见季”首次向公众开放。

漫谷定位为“二次元文化共生社区”，按照规划，动画、漫画、游戏、网络文学、COSPLAY、舞台演艺、声优、音乐、文创、AI数字内容等，都能在这里找到位置。园区运营方金沅科技有限公司负责人王胡介绍，漫谷不是一个“装修好以后等待大家来消费”的地方，而是一个“大家来了以后才会真正完成的地方”。

国庆假期，漫谷进入初开放状态，戏剧工坊（原时代戏剧工厂）、爪马魔术剧场、宝可梦主题快闪、MDOTCMO潮牌服饰等品牌已陆续进驻，更多空间正在等待未来创作者与品牌加入。园区还将陆续邀请品牌、主理人、IP及青年创作者“限时营业”，形式不限于正式店铺，可能只有7天、一个周末，甚至一次特别企划。

国庆假期，漫谷部分空间将以“次元共生市集”方式亮相，涵盖原创插画、手作、谷子、潮玩、饰品、三坑、二次元周边、小众设计、原创IP等。戏剧工坊将连续七天开演，带来话剧与Sketch喜剧演出。白天逛市集、拍COS，晚上走进剧场，演员就在几米之外表演——没有屏幕，没有剪辑，只有现场。

同时，漫谷将利用部分未正式入驻空间，打造商业空间、街区感场景、二次元视觉墙、剧场等不同类型的COS拍摄场景，邀请COSER前来拍摄创作。

国庆假期来漫谷可以怎么玩？白天，逛次元共生市集，寻找原创手作；寻找COS拍摄场景，约拍出片；探访限时快闪店；认识正在这里创业、创作的人。傍晚，和朋友集合打卡、拍照、吃东西。晚上，走进戏剧工坊，看一场话剧或Sketch喜剧。

漫谷方面坦言，现在的漫谷只是1.0版本，店铺还会增加，场景还会改变，活动会越来越多，“我们不想说‘一个成熟的商业空间正式开业了’，我们更想说：一个新的青年文化社区，开始生长了。”

国庆假期福利：10月1日~7日，市民可凭身份证，到鹿城区滨江街道滨沁华庭11栋漫谷服务台领取每晚7：30戏剧工坊演出门票；每场20张，每人限领两张，先到先得。咨询电话：18957721723。

来 源：温州都市报

原标题： 温州新添二次元据点 鹿城漫谷国庆首开“次元之门”

记者 叶锋 胡君

本文转自：温州新闻网 66wz.com