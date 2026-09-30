温州日报 2026-09-30 08:40:00

跨越2400公里，东海瓯越文脉牵手雪域高原风情，以非遗为桥，展现两地协作成果，书写各民族交往交流交融的山海答卷。

昨天，一件唐卡与瓯塑跨界融合作品《山海和鸣·两地同心》入藏温州博物馆。记者 郑鹏 摄

温州网讯 金秋迎国庆，恰逢浙川东西部协作30周年，昨天，“文化原乡·福地壤塘”2026温州行系列活动在温州博物馆启幕。跨越2400公里，东海瓯越文脉牵手雪域高原风情，以非遗为桥，展现两地协作成果，书写各民族交往交流交融的山海答卷。

壤塘被誉为高原文化原乡，非遗资源丰厚。多年来，鹿城与壤塘协作持续升级，从民生援建迈向技艺互学、文化互通、产业共融的新阶段。两地协作打造的文化赋能乡村振兴案例，入选第五届全球最佳减贫案例，探索出一条“非遗赋能乡村振兴”的特色路径。多年来，两地坚持 “请进来、走出去” 的交流模式，壤塘特色非遗不断走出高原、走向全国，温州瓯塑、瓯窑等传统技艺也持续走进雪域大地，文化交流成为东西部协作的温暖名片。

本次启幕活动以汉藏双语呈现。藏地民族歌舞拉开活动序幕，婉转的瓯剧经典选段精彩上演。壤塘非遗传承人分享高原青年匠人成长故事，一代代牧区年轻人深耕唐卡、藏纸技艺，不少青年来到温州研学瓯塑，在坚守传统的同时博采众长，探索非遗创新路径。

活动现场，一件跨界非遗作品《山海和鸣·两地同心》正式揭幕并入藏温州博物馆。这件作品融合瓯塑立体堆塑技法与觉囊唐卡矿物重彩、描金工艺，将高原山河与瓯越风光融于一体，是汉藏技艺互鉴、山海同心的珍贵见证。主题歌曲《山海约定》唱响，整场文化系列活动正式启动。

启幕仪式之外，丰富的配套活动同步开展。“瓯韵·藏风” 壤巴拉非遗艺术展将在温州博物馆展出至10月31日，集中展出壤塘唐卡、藏纸、玛尼石艺术以及温州瓯塑、漆器等精品，藏风瓯韵交相辉映，市民可沉浸式感受南北文脉碰撞。活动还举办高端文化大师对话论坛，专家学者、非遗从业者齐聚一堂，围绕非遗创新传播、文化赋能乡村振兴、东西部文化协作提质升级展开研讨。

面向大众的非遗体验课堂持续开放，唐卡描金、藏纸拓印、藏香制作、瓯塑手工等体验项目，让市民近距离上手体验高原与温州传统技艺，在家门口共享东西部协作文化成果。

三十载山海携手，协作从“输血帮扶”转向“造血共生”。本次活动是铸牢中华民族共同体意识的生动实践。接下来，鹿城与壤塘将继续深化交流，做强非遗品牌、培育双向人才、联动文旅产业，以匠心聚力，持续续写美美与共、协同共富的崭新篇章。

来 源：温州日报

原标题： 匠心跨山海 文脉两相和

“文化原乡·福地壤塘”2026温州行启幕

记者 伍秀蓉

本文转自：温州新闻网 66wz.com