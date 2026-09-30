温州日报 2026-09-30 08:25:00

昨天23时，温州直飞泰国曼谷的GJ8615航班从温州龙湾国际机场起飞，这标志着温州机场首条国际夜航客运航线正式投入运行。

温州网讯 昨天23时，温州直飞泰国曼谷的GJ8615航班从温州龙湾国际机场起飞，这标志着温州机场首条国际夜航客运航线正式投入运行。这也是长龙航空在浙江落地的又一条赴泰航线，进一步织密华东赴泰航空网络，为温州及浙南地区旅客国庆出境游打造便捷空中通道。

据介绍，该航班计划于23:00从温州起飞，次日02:10抵达曼谷素万那普国际机场；返程于03:10从曼谷起飞，07:55抵达温州，国庆假期计划暂执行3个往返班次。叠加目前泰国对中国公民实施单次最长30天免签政策，本地旅客赴泰旅行的门槛进一步降低，让说走就走的出境游成为现实。

“晚上登机睡一觉，睁眼就是曼谷清晨，落地直接游玩，省下一晚住宿费，还多出完整的白天。返程凌晨起飞，清晨到家，落地还能处理上午的事。”上班族周女士十分看好这条夜航航线。她表示，对于假期有限的上班族而言，这条航线能把长假价值充分挖掘。

据悉，国际夜航不同于日间普通航班，对通关、地面保障、联检服务都提出更高要求。今年，温州机场联合各联检单位完成智能通关改造，压缩查验耗时，改善旅客通关体验；海关、边检等联检单位克服人员不足、工作业务复杂等一系列困难，支持温州空港口岸延长国际航班整体保障时长，补齐夜间运行配套能力，为这条夜航国际航线开通提供有力支持。

作为东南亚老牌热门旅行城市，曼谷一直备受国内游客青睐。大皇宫、玉佛寺承载当地人文底蕴，湄南河水上集市充满市井烟火，暹罗商圈吃喝玩乐一应俱全，各式泰式小吃更是吸引无数食客。从市场端看，围绕新航线，我市一些旅行社也同步推出了相关旅游产品。如“曼谷+芭提雅浪漫之旅”，2人即可成团。班期包括：9月29日的六日游3999元/人；10月1日七日游4699元/人；10月3日七日游3999元/人。开航同期，长龙航空还推出开航特惠票（国庆限量）与直播间限时秒杀等福利活动，以更实惠的价格、更贴心的航空服务，带给旅客舒适的出行体验。

来 源：温州日报

原标题： 温州游客出境游添新通道 国庆假期直飞曼谷航线启航

记者 张晨 通讯员 刘亦舒 许宁升

本文转自：温州新闻网 66wz.com