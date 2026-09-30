温州日报 2026-09-30 09:01:00

日前，农业农村部办公厅发布2026年度国家畜禽核心育种场、良种扩繁推广场和核心种公畜站调整结果，泰顺县一鸣生态农业有限公司入选国家奶牛核心育种场。这是浙江省目前唯一的国家级奶牛核心育种场。

温州网讯 日前，农业农村部办公厅发布2026年度国家畜禽核心育种场、良种扩繁推广场和核心种公畜站调整结果，泰顺县一鸣生态农业有限公司入选国家奶牛核心育种场。这是浙江省目前唯一的国家级奶牛核心育种场。

据悉，泰顺县一鸣生态农业有限公司创建于2005年，牧场坐落在泰顺县柳峰乡墩头村高场坪，海拔800米，周边高山环绕，天然隔离、气候凉爽，是养奶牛的好地方。2011年，403头澳洲良种奶牛与31头娟姗牛空运抵温，为牧场打下良种底子。

此番入选，意义不止于一块牌子。长期以来，国内优质奶牛种源高度依赖进口，核心育种场正是破解“卡脖子”、把良种攥在自己手里的关键载体。对温州乃至南方地区而言，一鸣在高温高湿环境下蹚出的育种路子，让“南方不适合养好牛”的老观念有了反证，为南方奶牛自主育种提供了可复制、可推广的样板。下一步，企业将发挥核心育种场辐射带动作用，把优质种源和育种经验输出到更多牧场，为奶业自主可控贡献力量。

来 源：温州日报

原标题： 泰顺一鸣入选国家奶牛核心育种场 系全省唯一

记者 徐龙飞 通讯员 李绍庆

本文转自：温州新闻网 66wz.com