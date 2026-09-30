温州日报 2026-09-30 08:40:00

全要素标准化监测、数值化水质预报、全天候微生物快检和可视化信息公示等四项核心举措，有效破解了海岛浴场在亲海环境监管中的难点，把海水的复杂语言转译成游客一看就懂的“安全信号”。

温州南麂大沙岙海水浴场内，游客踏浪玩沙。温州市生态环境局平阳分局供图

温州网讯 9月29日，南麂岛大沙岙的海面被风揉皱，一排排白浪涌向岸边碎成水沫，扑上贝壳沙质的海滩。

海滩入口处，一群游客立在一块户外电子显示屏前，盯着屏幕上显示的一串数据：天气晴转中雨，西南风，风力5-6级，浪高0.8米，水温27.5℃；今日海水水质等级为“优”，次日预报同样是“优”。

那个“优”字背后，站着一部《海水浴场监测与评价指南》，把“能不能下海游泳”拆成了一套可以量化的指标。

粪大肠菌群、漂浮物、石油类、色、臭和味、赤潮发生情况……在海水浴场一体化建设过程中，大沙岙严格执行十项二级指标全要素监测，构建起涵盖海水、海滩、管理三个维度的常态化监测体系，实现浴场环境的“全方位体检”。

其中，粪大肠菌群是所有指标中的“主心骨”。“依托连续多年积累的历史水文、气象和微生物监测数据，我们最终锁定粪大肠菌群为核心影响因子，”温州市生态环境局平阳分局相关工作人员张帮悦告诉记者，“每100毫升海水中，粪大肠菌群在0-100个之间，水质就算优。”

当天由浙江环信环境自动检测有限公司出具的最新报告显示：南麂岛大沙岙浴场采样的1升海水中未检出粪大肠菌群。

想要拿到“适宜游泳”这张“下海通行证”，水质等级为“优”的同时，水温也须保持在20.0℃至28.0℃之间。

水质等级为“良”，或水温在28.0℃至33.0℃范围内，只能说海水浴场环境“较适宜游泳”；而水质等级为“差”，或水温跌破20.0℃、超过33.0℃，浴场就要对游客亮出“红牌”——禁止下海。

27.5℃，一个“刚刚好”的数字，稳稳落在“适宜游泳”的水温区间里。

站在屏幕前的游客，有些掏出手机，把屏幕上的数据拍了下来；有的把手探进海水里，一边拨弄一边感慨“温温的，好舒服”；还有一位抱着游泳圈的母亲，对扑腾着想下海玩的孩子说道：“今天水温正好，水质也是‘优’，下去游吧——但别往远处跑，就在妈妈眼皮子底下玩，浪过来了我们就往回走。”

全要素标准化监测、数值化水质预报、全天候微生物快检和可视化信息公示等四项核心举措，有效破解了海岛浴场在亲海环境监管中的难点，把海水的复杂语言转译成游客一看就懂的“安全信号”。在7-9月的三个月内，每天一期的浴场环境日报，为约20万人次游客圈定了亲海的“安全窗口”。

大沙岙的“样板”已经跑通。下一步，温州将系统总结大沙岙试点的成熟经验，把标准化监测流程、智慧预报模型和信息公示机制复制推广至全市更多海水浴场。

来 源：温州日报

原标题： 水温水质实时公示，让游客一眼就知道“能不能下海游泳”

南麂岛大沙岙用数据“预”见一片海

记者 潘培期

本文转自：温州新闻网 66wz.com