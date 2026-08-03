学习强国总平台录用稿件

2026年8月荣誉榜，“学习强国”温州学习平台稿件被总平台录用205条；被省平台录用453条；阅读量10万＋稿件74条；首页推荐页2条。
本年度，截至8月31日，“学习强国”温州学习平台稿件登上“学习强国”首页推荐页总计7条，被总平台录用稿件总计1388条；被省平台录用稿件3400条；阅读量10万＋稿件总计508条。
（8月1日-8月31日）
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